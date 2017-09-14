RSS
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 09:50

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно

Твого лицемірства, ти давно згоден віддати області і людей россіянам, щоб тобі було спокійно втекти за кордон

Про які мільйони людей мова, і коли конкретно ТИ збираєшся піти їх звільняти?
P.S. Як можна віддати те що тобі на даний момент не належить. Послухай що говорить генсек НАТО
P.S.2. Я виступаю за право вільного вибору для кожної людини. ти хочеш щоб кріпаки продовжили воювати і помирати "скільки потрібно"(с), замість тебе. Але по твоїй логіці насрати на людей саме мені а не тобі. Дивно якось
Letusrock
 
Повідомлень: 2580
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 09:53

  Letusrock написав:...якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови ...

Може я чогось не розумію, але пропозицію "вийти з Донбасу в обмін на просто перестать стрілять" називати перемир'ям якось дивно.
Як мінімум через місяць після того може трапитись відео, де "чітко" видно, що "Україна порушила перемир'я, тому ми змушені продовжити війну".
Сподіваюся, що насправді це все інфошум, на який не слід звертати увагу. Почекаємо 15 числа.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5827
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
