Єдине що спадає на думку - зняти соціальну напругу , розширити коло закордонників-1991 за рахунок тих хто сам вже більш-менш влаштувався у воєнний час, але хвилювався за перспективи 20 річних діточок, мабуть таких багато у середовищі знайомих владного кола, його обслуги чи друзів дитинства- умовні флер
whois2010 написав:Спілкувався з дронарями. На підрозділ весь час отримували волонтерські дрони і нещодавно, коли стали перераховувати підрозділам кошти для самостийної закупівлі, придбали трохи "казьонних". В перший же виліт з казьонним дроном втрачається відеозв"язок і потім сам дрон. Наче штатна ситуація: не можуть всі 700 патронів з цинку поцілити в орків і так само у арти не можуть всі снаряди лягти у ціль. Але через два дні починаються рапорти, розслідування і догани усім, від командира до виконавців. Тож тепер казьонні дрони лежать в кофрах, а воюють все тіми самими волонтерськими
Хоча великої проблеми з купівлею оптоволокна зараз немає. Виробників більш ніж достатньо, але не всі відповідають категорії ціна – якість. Декому з тих, у кого закуповує держава, треба відрубати руки. Виробниками, з якими ми працюємо, ми задоволені. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/08/12/7525727/
ну і бізнес на є-балах
їхало 4 БТРа, наш пілот попав в один, він задимівся, поки наші інші пілоти ганялися за ще 3 бетеерами, чотири чужих екіпажі довбили підбитий нами БТР, щоб заробити по ньому Є-бали. Коли на Авдіївському напрямку були штурмові дії, деякі підрозділи по третьому колу палили танки. З цим теж треба боротися.
Затримано 58-річного священника храму Одеської єпархії УПЦ (МП) та 44-річного протоієрея. ... Зокрема, слідство встановило, що старший затриманий під час розмов із парафіянами героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій, а молодший у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України. .. Окрім того, повідомляється, що 58-річний священник контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до Росії, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка – Новоросія".
За даними слідства, на замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до Росії.
Російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі фейки поширювалися на російському телебаченні та в Telegram-каналах під виглядом публікацій "проросійського підпілля" в Одесі.
Також встановлено, що священник підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії.
Наша церква (с) Banderlog
ще накину...
СБУ викрила у Запоріжжі агентурну мережу воєнної розвідки рф, яку координував священник УПЦ (мп)
Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, у яких виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів. Згодом він почав вербувати потенційних кандидатів до агентурного апарату країни-агресора.
Встановлено, що настоятель храму завербував також 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. За інструкцією російської спецслужби агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку.
Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів. Також у клірика виявлено російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.
whois2010 написав:Спілкувався з дронарями. На підрозділ весь час отримували волонтерські дрони і нещодавно, коли стали перераховувати підрозділам кошти для самостийної закупівлі, придбали трохи "казьонних". В перший же виліт з казьонним дроном втрачається відеозв"язок і потім сам дрон. Наче штатна ситуація: не можуть всі 700 патронів з цинку поцілити в орків і так само у арти не можуть всі снаряди лягти у ціль. Але через два дні починаються рапорти, розслідування і догани усім, від командира до виконавців. Тож тепер казьонні дрони лежать в кофрах, а воюють все тіми самими волонтерськими
Хоча великої проблеми з купівлею оптоволокна зараз немає. Виробників більш ніж достатньо, але не всі відповідають категорії ціна – якість. Декому з тих, у кого закуповує держава, треба відрубати руки. Виробниками, з якими ми працюємо, ми задоволені.
в даному випадку був дрон-літачок. з ними оптоволокно не чув щоб застосовували. мова не про якість "державних" дронів, а про вимогу 1 дрон = 1 враженна ціль, а інакше вам ппц.
Shaman написав:тому добровольцями не пішли, так - як й ти власне. так й не треба всім йти в армію. тому спочатку питай тих, хто свідомо ухиляється, а вже потім всіх інших. а так ці ухилянти тримають тебе за ЛОХА, поки ти їм підспівуєш...
трошки навпаки. Це ви з хотабом, будівельником та песікотом постійно пресували Успіха та насміхались, щось типу "тобі випав щасливий білет віддати борг вітчизні і урвати грошенят", "ти недостатньо вдячний мені за сосиски які сплачуються з моїх податків", "я б пішов, але ти мене важливого в тилу, неякісно заміниш" і т.д.
я відповідаю за себе - стосовно мене ти в черговий раз збрехав, в мене такого не було. й по інших не впевнений - а от те, що ти брехло - то це всім видно
thenewepic написав:так ці "трактористи" і за тебе в тому числі воюють! Чи ти з тих, хто буде потім говорити "я вас туди не посилав, мені і під окупацією б добре жилося"? Звичайно, ніхто з нас не хоче ні 5 років, ні 10, ні 20 років війни. Але ми маємо не більший вплив на тривалість війни, ніж ті, хто безпосередньо знаходиться на фронті.
не треба тут юлити як вуж на сковорідці. Останні дні у твітерах/фейсбуках новий тренд від реальних військових (не студійних чи барбершопних) : якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови чи ти розумієш що війна обєктивно буде тривати далі (чи мусить тривати) то велкам на нуль в піхоту, без жодних відмазок / відстрочок / посилань на гендери / вік і т.д.
тут ми бачимо цей тренд лише від таких переляканих, як ти. й пиши чесно - що ти хочеш капітулювати. точніше, нехай Раша забирає скільки може, до Закарпаття все одно не дійдуть.
але за такою схемою, ті хто за капітуляцію, й не потрапить в окупацію - має свою квартиру переписати на того, хто втратив в окупації. давай вперед
pesikot написав:Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно
Твого лицемірства, ти давно згоден віддати області і людей россіянам, щоб тобі було спокійно втекти за кордон
Про які мільйони людей мова, і коли конкретно ТИ збираєшся піти їх звільняти? P.S. Як можна віддати те що тобі на даний момент не належить. Послухай що говорить генсек НАТО P.S.2. Я виступаю за право вільного вибору для кожної людини. ти хочеш щоб кріпаки продовжили воювати і помирати "скільки потрібно"(с), замість тебе. Але по твоїй логіці насрати на людей саме мені а не тобі. Дивно якось
а яке право вибору в людей, хто потрапив чи потрапить в окупацію? бо ЗСУ захищає в першу чергу їх, а закарпатців - в останню.
для цього й існує держава, що вона оперує категоріями громадянин, а нехатаскрайник...
Пів години тому проходив повз ТЦК(на Городоцькій)... Думаю, якщо б було кібер-тцк(як типу кіберполіція), то зайшов би і дав посилання на цей форум сказавши, що тут є багато бажаючих воювати! Аж пищать, так хочуть на фронт! Нехай би вичисляли по айпішці)) Список тутешніх нікнеймів - їм би теж надав для полегшення роботи!