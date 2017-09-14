RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1471814719147201472114722>
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:19

Єдине що спадає на думку - зняти соціальну напругу , розширити коло закордонників-1991 за рахунок тих хто сам вже більш-менш влаштувався у воєнний час, але хвилювався за перспективи 20 річних діточок, мабуть таких багато у середовищі знайомих владного кола, його обслуги чи друзів дитинства- умовні флер
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3957
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:21

Поміняти залишки Донбасу на Енергодар, ЗАЕС, Каховку... - зрада зрадна.
Але можна ось так, щоб у потужників питань не виникло.
Якщо-що - то все ухилянти винні.
Schmit
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:51

  whois2010 написав:Спілкувався з дронарями. На підрозділ весь час отримували волонтерські дрони і нещодавно, коли стали перераховувати підрозділам кошти для самостийної закупівлі, придбали трохи "казьонних". В перший же виліт з казьонним дроном втрачається відеозв"язок і потім сам дрон. Наче штатна ситуація: не можуть всі 700 патронів з цинку поцілити в орків і так само у арти не можуть всі снаряди лягти у ціль. Але через два дні починаються рапорти, розслідування і догани усім, від командира до виконавців. Тож тепер казьонні дрони лежать в кофрах, а воюють все тіми самими волонтерськими


Хоча великої проблеми з купівлею оптоволокна зараз немає. Виробників більш ніж достатньо, але не всі відповідають категорії ціна – якість. Декому з тих, у кого закуповує держава, треба відрубати руки. Виробниками, з якими ми працюємо, ми задоволені.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/08/12/7525727/

ну і бізнес на є-балах :oops:

їхало 4 БТРа, наш пілот попав в один, він задимівся, поки наші інші пілоти ганялися за ще 3 бетеерами, чотири чужих екіпажі довбили підбитий нами БТР, щоб заробити по ньому Є-бали. Коли на Авдіївському напрямку були штурмові дії, деякі підрозділи по третьому колу палили танки. З цим теж треба боротися. 8)
jump
 
Повідомлень: 4879
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:22

  pesikot написав:СБУ затримала двох священників в Одесі, яких підозрюють у виправданні окупантів
Затримано 58-річного священника храму Одеської єпархії УПЦ (МП) та 44-річного протоієрея.
...
Зокрема, слідство встановило, що старший затриманий під час розмов із парафіянами героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій, а молодший у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України.
..
Окрім того, повідомляється, що 58-річний священник контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до Росії, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка – Новоросія".

За даними слідства, на замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до Росії.

Російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі фейки поширювалися на російському телебаченні та в Telegram-каналах під виглядом публікацій "проросійського підпілля" в Одесі.

Також встановлено, що священник підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії.


Наша церква (с) Banderlog


ще накину...

СБУ викрила у Запоріжжі агентурну мережу воєнної розвідки рф, яку координував священник УПЦ (мп)

Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, у яких виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів. Згодом він почав вербувати потенційних кандидатів до агентурного апарату країни-агресора.

Встановлено, що настоятель храму завербував також 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. За інструкцією російської спецслужби агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку.

Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів. Також у клірика виявлено російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Зловмисники перебувають під вартою, - СБУ.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:25

  jump написав:
  whois2010 написав:Спілкувався з дронарями. На підрозділ весь час отримували волонтерські дрони і нещодавно, коли стали перераховувати підрозділам кошти для самостийної закупівлі, придбали трохи "казьонних". В перший же виліт з казьонним дроном втрачається відеозв"язок і потім сам дрон. Наче штатна ситуація: не можуть всі 700 патронів з цинку поцілити в орків і так само у арти не можуть всі снаряди лягти у ціль. Але через два дні починаються рапорти, розслідування і догани усім, від командира до виконавців. Тож тепер казьонні дрони лежать в кофрах, а воюють все тіми самими волонтерськими


Хоча великої проблеми з купівлею оптоволокна зараз немає. Виробників більш ніж достатньо, але не всі відповідають категорії ціна – якість. Декому з тих, у кого закуповує держава, треба відрубати руки. Виробниками, з якими ми працюємо, ми задоволені.

в даному випадку був дрон-літачок. з ними оптоволокно не чув щоб застосовували.
мова не про якість "державних" дронів, а про вимогу 1 дрон = 1 враженна ціль, а інакше вам ппц.
whois2010
 
Повідомлень: 917
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:28

про мову і культурний простір

про мову і культурний простір
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40379
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:13

  Letusrock написав:
  Shaman написав:тому добровольцями не пішли, так - як й ти власне. так й не треба всім йти в армію. тому спочатку питай тих, хто свідомо ухиляється, а вже потім всіх інших. а так ці ухилянти тримають тебе за ЛОХА, поки ти їм підспівуєш...

трошки навпаки. Це ви з хотабом, будівельником та песікотом постійно пресували Успіха та насміхались, щось типу "тобі випав щасливий білет віддати борг вітчизні і урвати грошенят", "ти недостатньо вдячний мені за сосиски які сплачуються з моїх податків", "я б пішов, але ти мене важливого в тилу, неякісно заміниш" і т.д.

я відповідаю за себе - стосовно мене ти в черговий раз збрехав, в мене такого не було. й по інших не впевнений - а от те, що ти брехло - то це всім видно 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:19

  Letusrock написав:
  thenewepic написав:так ці "трактористи" і за тебе в тому числі воюють! Чи ти з тих, хто буде потім говорити "я вас туди не посилав, мені і під окупацією б добре жилося"?
Звичайно, ніхто з нас не хоче ні 5 років, ні 10, ні 20 років війни. Але ми маємо не більший вплив на тривалість війни, ніж ті, хто безпосередньо знаходиться на фронті.

не треба тут юлити як вуж на сковорідці. Останні дні у твітерах/фейсбуках новий тренд від реальних військових (не студійних чи барбершопних) : якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови чи ти розумієш що війна обєктивно буде тривати далі (чи мусить тривати) то велкам на нуль в піхоту, без жодних відмазок / відстрочок / посилань на гендери / вік і т.д.

тут ми бачимо цей тренд лише від таких переляканих, як ти. й пиши чесно - що ти хочеш капітулювати. точніше, нехай Раша забирає скільки може, до Закарпаття все одно не дійдуть.

але за такою схемою, ті хто за капітуляцію, й не потрапить в окупацію - має свою квартиру переписати на того, хто втратив в окупації. давай вперед 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:21

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно

Твого лицемірства, ти давно згоден віддати області і людей россіянам, щоб тобі було спокійно втекти за кордон

Про які мільйони людей мова, і коли конкретно ТИ збираєшся піти їх звільняти?
P.S. Як можна віддати те що тобі на даний момент не належить. Послухай що говорить генсек НАТО
P.S.2. Я виступаю за право вільного вибору для кожної людини. ти хочеш щоб кріпаки продовжили воювати і помирати "скільки потрібно"(с), замість тебе. Але по твоїй логіці насрати на людей саме мені а не тобі. Дивно якось

а яке право вибору в людей, хто потрапив чи потрапить в окупацію? бо ЗСУ захищає в першу чергу їх, а закарпатців - в останню.

для цього й існує держава, що вона оперує категоріями громадянин, а нехатаскрайник...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:29

Ви б ще встигли повоювати!)))

Пів години тому проходив повз ТЦК(на Городоцькій)...
Думаю, якщо б було кібер-тцк(як типу кіберполіція), то зайшов би і дав посилання на цей форум :lol: сказавши, що тут є багато бажаючих воювати! :D
Аж пищать, так хочуть на фронт! :lol:
Нехай би вичисляли по айпішці))
Список тутешніх нікнеймів - їм би теж надав для полегшення роботи! :lol:


Була б інтернет-мобілізація! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8439
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 1471814719147201472114722>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120592
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 972874
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9488)
13.08.2025 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.