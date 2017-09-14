Денис Шмигаль.Успіх написав:Banderlog
*💰🪖 В Україні збільшують фінансування бойових підрозділів, - Шмигаль*
Відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення, - написав очільник Міноборони
А ти кажеш - тільки ріжуть фінансування, ріжуть...
Навіть, не так, а так: тільки ріжуть фінансування і ржуть, ріжуть - і ржуть
Це не значить що дали гроші на зарплати, і не значить що дронів буде більше, просто підрозділи будуть фінансувати закупку самі.з плюсів тільки що ймовірна корупційна складова наблизиться до бойових командирів, а не буде осідати в руках тиловиків