RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14720147211472214723>
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:І головне - відповіді на запитання - навіщо США виставляти на публіку попередньо не погоджений план, щоб що?
пропоную запитати в США. Фактом є те, що з путіним домовленостей не було. Принаймні жодного доказу протилежного я не бачив.
  Banderlog написав:Опять це чудне слово капітуляція.
А якщо не буде демілітаризації? То дурачки які з 22го, сидять в войську далі? Але вже само собою без доплат?
Солдат за 25 тисяч, а офіцери за 35 в місяць?
якщо не буде демілітаризації, можна буде тримати більшу армію (за чий рахунок - то вже інше питання, можна домовитися з Європою, наприклад), можна буде розробляти власні ракети, або разом з європейцями. І так само по всіх позиціях. Немає значення, що зараз ми ніби не можемо собі багато дозволити, якщо візьмемо зобовʼязання по демілітаризації, 100% не зможемо і в майбутньому.
  Letusrock написав:Останні дні у твітерах/фейсбуках новий тренд від реальних військових (не студійних чи барбершопних) : якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови чи ти розумієш що війна обєктивно буде тривати далі (чи мусить тривати) то велкам на нуль в піхоту, без жодних відмазок / відстрочок / посилань на гендери / вік і т.д
серйозно? Військові підтримують ультиматум, виставлений путіним? Оце несподіванка! А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.
  Schmit написав:Поміняти залишки Донбасу на Енергодар, ЗАЕС, Каховку... - зрада зрадна
не треба маніпулювати. Думаю, Зе був би не проти такого обміну, але його пропонував саме Трамп, а не пу. Як бачимо з заяв рф, вони ні сантиметра "конституційних" територій віддавати не збираються. Побачимо у пʼятницю, чи Трамп піде у них на поводу, чи дотисне своє початкове бачення.
thenewepic
 
Повідомлень: 300
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 15:05

  Успіх написав:Пів години тому проходив повз ТЦК(на Городоцькій)...
Думаю, якщо б було кібер-тцк(як типу кіберполіція), то зайшов би і дав посилання на цей форум :lol: сказавши, що тут є багато бажаючих воювати! :D
Аж пищать, так хочуть на фронт! :lol:
Нехай би вичисляли по айпішці))
Список тутешніх нікнеймів - їм би теж надав для полегшення роботи! :lol:


Була б інтернет-мобілізація! :lol:

Як далеко від тцк проходив? Без наслідків для одягу?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3024
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 15:10

  thenewepic написав:
  Schmit написав:І головне - відповіді на запитання - навіщо США виставляти на публіку попередньо не погоджений план, щоб що?
пропоную запитати в США. Фактом є те, що з путіним домовленостей не було. Принаймні жодного доказу протилежного я не бачив.

Это не факт, а банальное пустостловие на пустом месте. Принаймні жодного доказу протилежного я не бачив.
_hunter
 
Повідомлень: 10239
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.

піхотинці з околонуля, прикинь. А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти
Letusrock
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 15:36

Загалом плани по рекрутингу Російською Федерацією щомісяця виконуються мінімум на 105-110%. :shock: На сьогодні вже виконано близько 67% від тих 343 тисяч, які вони запланували набрати на цей рік. І є попередні дані, що вони вже ухвалили рішення про збільшення цього показника мінімум на 15-17%. Але ми поки не маємо підтвердження, чи це рішення набуло чинності.

Загалом на сьогодні в них немає проблем із рекрутингом. У них потужний соціальний пакет, великі виплати саме за підписання першого контракту. Зараз у Московській та Ленінградській областях виплати набагато більші, ніж, наприклад, на Далекому Сході або в центральній частині Російської Федерації, в Сибіру. Це виплати від Міністерства оборони за перший контракт, від президента, від губернатора, від підприємства, де працював цей робітник. І є й інші.

Для пересічного громадянина Російської Федерації, простого робітника, це дуже великі гроші. У випадку першого контракту мова в середньому про 1,5-2 мільйони російських рублів. Це дуже великі гроші. Плюс велика заробітна платня в тих, хто бере безпосередньо участь у бойових діях – 200-250 тисяч російських рублів.

Скажімо, офіцерським складом все угруповання військ укомплектовано на 98%. Це дуже високий показник.

Такі ж високі показники вони намагаються утримувати й по комплектуванню особового складу. Цифри, які озвучувалися – 30-35 тисяч людей [на місяць] у залежності від активності бойових дій, – іде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації.
https://suspilne.media/1089054-akso-put ... -micnosti/

де ж пропали чмоні на ослах :lol:
jump
 
Повідомлень: 4881
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 15:38

  Letusrock написав:
  thenewepic написав:А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.

піхотинці з околонуля, прикинь. А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти
Ти свій переляк на чужу голову- не натягуй...
1 Піхотинці на нулі хочуть трохи відпочити - а не здриснути в Ужгород...
2 Бажання відпочити в них - зовсім не твоє бажання капітулювати. Вони вже й так втратили кілька років життя і тисячі побратимів не за те щоб слухати дурнів з тилу, які згодні здати країну лиш би їх випустили на заробітки в мадярщину...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26804
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Цифри, які озвучувалися – 30-35 тисяч людей [на місяць] у залежності від активності бойових дій, – іде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації.
Тобто за рік вони набирають 350 000 , стартували в 2022 році з армії в 200 000, тобто сьогодні в них має бути
200 000 + 3(з лютого 2022 по лютий 2025)*350 000+ 0,5( з лютого по серпень 2025)*350 000=1 425 000... а в них 0,6 млн.. і куди це 800 000 зникли?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26804
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 15:49

  budivelnik написав:
  jump написав:Цифри, які озвучувалися – 30-35 тисяч людей [на місяць] у залежності від активності бойових дій, – іде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації.
Тобто за рік вони набирають 350 000 , стартували в 2022 році з армії в 200 000, тобто сьогодні в них має бути
200 000 + 3(з лютого 2022 по лютий 2025)*350 000+ 0,5( з лютого по серпень 2025)*350 000=1 425 000... а в них 0,6 млн.. і куди це 800 000 зникли?

рахуй від протилежного: "скільки ще можуть набрати"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40380
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 15:52

  Banderlog написав: ймовірна корупційна складова наблизиться до бойових командирів, а не буде осідати в руках тиловиків

Это реально революция, коррупционная составляющая в шаговой доступности от людей, которые за безпредел могут и пристрелить, так как цена коррупции их жизнь. КОррупция снизится на порядки.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 15:57

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  jump написав:Цифри, які озвучувалися – 30-35 тисяч людей [на місяць] у залежності від активності бойових дій, – іде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації.
Тобто за рік вони набирають 350 000 , стартували в 2022 році з армії в 200 000, тобто сьогодні в них має бути
200 000 + 3(з лютого 2022 по лютий 2025)*350 000+ 0,5( з лютого по серпень 2025)*350 000=1 425 000... а в них 0,6 млн.. і куди це 800 000 зникли?

рахуй від протилежного: "скільки ще можуть набрати"
Не вірно поставлене питання-приведе до не вірних результатів...
Давай спробуємо по іншому
1 Якщо в суспільстві з 130 000 000 є 1% адреналіно залежних ( саме з них комплектуються спортсмени, артисти, силовики, військові) = 1 300 000 осіб
2 За 3,5 роки війни в армію пішли 3,5*350 000 = 1 225 000

То який залишився ресурс?

ПС
В Україні ситуація дещо інша
1 У нас так само як і в будь-якому суспільстві 1% адреналіно залежних = 400 000
2 Але до цієї кількості треба додати ПАТРІОТІВ ще нехай 1%= 400 000
3 І додатково врахувати тих ХТО ВТРАТИВ дім/сімю (8 млн мешканців ОРДЛО/Криму , з яких 5 млн залишились на територіях окупованих педерацією...) але 3 млн виїхали.
І в цих 3 млн чисельність готових воювати - далеко не 10%...+ додай тих хто ВТРАТИВ сімї на території контрольованій Україною..

Отже розмір вмотивованого ресурсу у нас з педерацією - практично однаковий

ПС
а те що москалики лупанули по полігону де загинули іноземці- говорить про те що матеріальна зацікавленість більш/менш адекватна якщо адреналіно залежні іншого світу йдуть воювати за нас.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26804
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14720147211472214723>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120592
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 972894
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9491)
13.08.2025 15:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.