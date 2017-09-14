thenewepic написав:А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.
піхотинці з околонуля, прикинь. А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти
Ти свій переляк на чужу голову- не натягуй... 1 Піхотинці на нулі хочуть трохи відпочити - а не здриснути в Ужгород... 2 Бажання відпочити в них - зовсім не твоє бажання капітулювати. Вони вже й так втратили кілька років життя і тисячі побратимів не за те щоб слухати дурнів з тилу, які згодні здати країну лиш би їх випустили на заробітки в мадярщину...
Ок, можеш комусь написати з піхоту " Хлопці я тут з синами у Львові подумав, що насправді ви не хочете закінчити війну хоч зараз без жодних умов, а просто трохи перепочити і знов в окоп. А ваші пости і відеозвернення то просто від недосипу і взагалі іпсо".. Дійсно, вони втратили кілька років життя і тисячі побратимів щоб втратити ще "кілька років життя і тисячі побратимів", поки хтось на дивані щоки дує
Викрали фермера та вимагали 70 тис. дол.: затримано діючого та колишнього військовослужбовців. ФОТОрепортаж
Командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець незаконно позбавили волі фермера на Дніпропетровщині. Від потерпілого вимагали та отримали 70 тис. доларів США за його звільнення. Про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону. Джерело: https://censor.net/ua/p3568475
чоткий бізнес тільки раніше його робили хлопці у шкірянках, трєніках, кросах і з качалок...
мусарня і тцкуни будуть збагачуватись й після закінчення війни руки добре набиті...
*💰🪖 В Україні збільшують фінансування бойових підрозділів, - Шмигаль*
Відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення, - написав очільник Міноборони Денис Шмигаль.
А ти кажеш - тільки ріжуть фінансування, ріжуть...
Навіть, не так, а так: тільки ріжуть фінансування і ржуть, ріжуть - і ржуть
Цифри з двох джерел: 1. Від комвзводу: https://m.youtube.com/watch?v=WMuvOPtTbYU Одна точка дронщиків: 450 тис. грн. (на різне обладнання-забезпечення. І, по пам'яті, це ще й без авто) + 600 тис. (на дрони. І, по пам'яті, це лише на тиждень).
Прям не розумієте очевидних речей? В нас яка армія була до війни 250 тисяч? Припустим вони всі вижили і не ранені, ще добровольців повоювати 2,3 місяці хай 100 тисяч було і ті. Зараз яка в нас армія мільйон? І зних бусифікованих тисяч 700? Як ви гадаєте серед добровольців є такі які хотять додому? А серед бусифікованих? Я іще одкрию вам сєкрєт серед кадрових військових теж є такі яким нравиться красити бордюри а не воювати а ризик залишився. Звичайно є й серед мобілізованих такі які ввійшли в смак но... Лічно я вважаю, що тут мож буде взолотіти на контрабанді. Торгівля офіційна наврятчи запрацює зразу... перепад в цінах буде серйозний а лінія розраниччиня рихла
Давай по порядку 1 Я з хлопцями з окопів-спілкуюсь постійно з лютого 2022 року 2 Так як з мого боку їм йде якась допомога - вони за це вдячні і частенько розповідають те чого ти в газетах не прочитаєш 3 З ким з окопів-спілкувався ти ( і як часто) на протязі останніх 3,5 роки війни?
От і виходить якесь перелякане і обісране переживає що йому хлопці в окопах заважають здриснути бо чомусь не здались і не капітулювали... Бо ті з ким я спілкуюсь за спробу здачі і капітуляції - швидко капітулянтам фаберже на очі натягнуть.