Ох би зараз ці☝️слова дати прочитати моїм побратимам і зразу дати їм відпустку на 3дні з купленими білетами до Львова + з адресою проживання будівельника і його синівLetusrock написав:Ок, можеш комусь написати з піхоту " Хлопці я тут з синами у Львові подумав, що насправді ви не хочете закінчити війну хоч зараз без жодних умов, а просто трохи перепочити і знов в окоп. А ваші пости і відеозвернення то просто від недосипу і взагалі іпсо"..
Дійсно, вони втратили кілька років життя і тисячі побратимів щоб втратити ще "кілька років життя і тисячі побратимів", поки хтось на дивані щоки дує
Думаю, було б, як у тій приказці: "пздц котьонку - он больше срать нє будєт!"
А якщо дати це прочитати піхоті/штурмовикам, які з 2022го ще залишились в живих... - то і адресату проживання будівельника не треба давати - самі б його знайшли!