Додано: Сер 13 сер, 2025 18:05



Але грошей так і не знайшли... І з навчених дронщиків-ефпівішніків, які приїхали з навчання з сертифікатом/або довідкою... стали землекопами🤦🏻🤦🏻🤦🏻





Вакансії дронщиків (пошук рекрутів) висять на всяких Ворках більше року. Що бойові елітні бригади, що Мадяр постійно шукають хоча б трохи підготовлених дронщиків, або непідготовлених (самі підготують), якщо руки не дрижать від сливи і психомоторика здатна до навчання.Може в землекопи все таки йдуть ті, хто не потягнув програму дронщика?? Так само як кадети льотних ВУЗів на протязі льотної практики відсіюються і йдуть випускатись лейтенантами психологами/політологами/комвзводами, звичайно після додаткової перепідготовки. Не в цьому випадково справа??Ти ж в землекопи потрапив не з сертифікатом, а з довідкою, вірно?2 Летусрок:, долярека тут «виховувати» почали дише після його випадів. І цілком заслужено.Я ще до повномасштабного казав, чим далі був від фронту , тим більше буде всяке бидло ходити по вагонами потягів, по барам і іншим місцям з синяком на грудях від власного кулака «Я воював!»Тут тільки лінивий не чув який долярек герой, як майстерно він мив снаряди . Подивіться на його «груди в орденах». Ви ж не думаєте, що це тому що він має цікаві знання і вміє їх подати по профілю форуму??Ні. Це все результати байок , який він герой. Ну а всі інші , відповідно, не достойні нашого героя. Тому і гнобили.