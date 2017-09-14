RSS
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:22

марсіанські хроніки :lol:
Перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків

Вказано, що йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.

За наявними даними, вартість таких "послуг" сягала 25 000 доларів. :lol: 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/13/7526003/

ТЦК перевіряють всіх, хто в'їжджає до Ужгорода: утворився затор на багато кілометрів

Правоохоронці зупиняють кожен автомобіль і перевіряють військово-облікові документи у чоловіків 18-60 років
https://informator.ua/uk/tck-pereviryay ... kilometriv
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:22

З тилу багато чого не видно! ;)

  Hotab написав:вірно?
Не вірно!
Копати відправляли всіх!!!
Навіть, групу "мавіків"! Які там плювались/казали - що добу відкуяч на вогневій, а тоді, за день встигни попратись/відпочити, бо на наступний день зранку їдеш копати!(за 1,5км від окопів ворога)


Це не хоботу за 70км від ЛБЗ бігти в труселях в укриття під час повітряної тривоги :lol:
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:24

  _hunter написав:Там на днях кто-то говорил - "разрешение на выезд 1824 - способ снять социальное напряжение?
Похоже уровень напряжения в последние недели резко подскочил...
зелені запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

https://sud.ua/uk/news/publication/3384 ... -otsrochka


Только ты видишь "выезд" и не видишь "вернулись"
По себе судишь, по себе )

PS. У меня недавно родственники выехали за границу, с детьми. Выехали, отдохнули в Черногории и вернулись полным комплектом )

PPS. У знакомых сын, 15 лет, выехал.
Потусил с двоюродными братьями-сестрами в Турции и вернулся )
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:27

Бетон - нехай вода в Тисі буде теплою!)))

  jump написав:марсіанські хроніки :lol:
Перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків

Вказано, що йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.

За наявними даними, вартість таких "послуг" сягала 25 000 доларів. :lol: 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/13/7526003/

ТЦК перевіряють всіх, хто в'їжджає до Ужгорода: утворився затор на багато кілометрів

Правоохоронці зупиняють кожен автомобіль і перевіряють військово-облікові документи у чоловіків 18-60 років
https://informator.ua/uk/tck-pereviryay ... kilometriv

Наш Бетон встиг/не встиг? :D
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:28

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Бо ті з ким я спілкуюсь за спробу здачі і капітуляції - швидко капітулянтам фаберже на очі натягнуть.

це хто: карась, швайка, філімонов та корчинський?
Шось мені здається що це все "львівські казочки"


Коли здається - хрестяться )

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:З ким з окопів-спілкувався ти ( і як часто) на протязі останніх 3,5 роки війни?

Достатньо часто, особливо поки ще живі були.

Ні з ким ти не спілкувався.
Всі твоя знання - це дописи невідомо кого у твітер, телеграм та фейсбук, а не конкретні люди
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:38

  Успіх написав:
  jump написав:марсіанські хроніки :lol:
Перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків

Вказано, що йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.

За наявними даними, вартість таких "послуг" сягала 25 000 доларів. :lol: 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/13/7526003/

ТЦК перевіряють всіх, хто в'їжджає до Ужгорода: утворився затор на багато кілометрів

Правоохоронці зупиняють кожен автомобіль і перевіряють військово-облікові документи у чоловіків 18-60 років
https://informator.ua/uk/tck-pereviryay ... kilometriv

Наш Бетон встиг/не встиг? :D


У мене інший знайомий, виїхав з мого міста, проїхав всю західну Україну, повернувся, а на блок-посту зупинили ... лише в Чернігівській області, перевірити ПІБ )

PS. А ще злі язики кажуть, що на курортах Закарпаття та на дорогах Закарпаття, діє негласне правило - ТЦК нікого не торбить, бо сезону заробітку не буде
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:40

гейропа уже розчепірилась :lol:
У разі перемир'я в ЄС розглядають пом’якшення санкцій проти РФ
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/13/7526008/

Депутат Закарпатської облради пояснив НАЗК, що заробив 17 млн грн як діджей
Роланд Цебер також розповів, що отримав заощадження батьків :lol:
https://zaxid.net/deputat_zakarpatskoyi ... n_n1616944
доляреку, укотре подяка тобі і твоїм 73% :lol:
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:44

pesikot
То у переляканих запаморочення від жаху.
В червні на авто в Європу і назад. Жодної перевірки (крім кордону, де також нема ТЦК)
В липні в Мико через первомайськи-Вознесенськи, назад через Одеські пляжі - жодної зупинки і жодної перевірки документів.
