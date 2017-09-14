|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 13 сер, 2025 19:50
Успіх написав: pesikot написав:
що на курортах Закарпаття та на дорогах Закарпаття, діє негласне правило - ТЦК нікого не торбить
Hotab написав:
жодної зупинки і жодної перевірки документів
А от на цю тему можемо нормально поспілкуватись))
Бо я щось не доганяю - по місту катаються декілька "патрулів тцк"(особисто 4рази за 2міс. до мене вискакували), палять бенз, їздять глухими дворами... вишукують ухилянтів, які можуть спокійно дременути дворами поміж будинків і "іщі-свєщі"...
А тут собі просто став на якомусь блокпості, чи на якійсь кільцевій і зупиняєш/перевіряєш доки.
Навіщо тцк обрали такі "пекельні малоефективні муки"???
"Гоп-стопом" на трасі ж легше/простіше займатись?!
Заметьте, Я прямо и четко отвечаю на Ваш вопрос 😁
1. На трассах достаточно активно проверяют документы, но стараются выбирать не самые загруженные трассы, чтобы не создать транспортный коллапс.
2. Ухилянт, не утративший остатки разума, предпочитает сократить свое пребывание на улицах до минимума. Он вряд ли станет кататься по трассам. А вот в ближайший магазин он иногда вынужден выходить. Именно таких по дворам и ловят.
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 8698
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6469 раз.
Подякували: 21616 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 сер, 2025 19:52
pesikot написав: Xenon написав:
❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны», – МЗС рф.
Letсракrock, дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально
А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
рф говорить з сша а тим українська конституція не особо священна)
Banderlog
Повідомлень: 3352
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 сер, 2025 20:10
Banderlog написав: pesikot написав: Xenon написав:
❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны»
, – МЗС рф.
Letсракrock, дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально
А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
рф говорить з сша а тим українська конституція не особо священна)
Ти що хотів сказати ? )
Написати, що РФ має право на українські теріторії ?
Так ти - зрадник.
110 стаття ККУ
Що ти робишь в ЗСУ ?
Якщо ти в ЗСУ ...
Вас не "лише двое", а вас значно більше в "наша церква"
Бо ти, за московитів
Що і так було зрозуміло )
pesikot
Повідомлень: 11861
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 сер, 2025 20:28
Banderlog написав: pesikot написав: Xenon написав:❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны», – МЗС рф.
Letсракrock, дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально
А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
рф говорить з сша а тим українська конституція не особо священна)
>>> дивись, РФ каже, що то "їх", повністю
теріторіально
Где ты увидел "повністю"? -- или они "закрепили" еще и площади включенных областей?
_hunter
Повідомлень: 10242
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
Профіль
_hunter написав: Banderlog написав: pesikot написав:❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны», – МЗС рф.
Letсракrock, дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально
А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
рф говорить з сша а тим українська конституція не особо священна)
>>> дивись, РФ каже, що то "їх", повністю
теріторіально
Где ты увидел "повністю"? -- или они "закрепили" еще и площади включенных областей?
Они будут ориентироваться на украинскую конституцию и законодательство.
Надо срочно присоединить остатки херсонской , заорржской и донецкой областей к николаевской, днепропетровской и харьковской
fox767676
Повідомлень: 3957
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 183 раз.
Профіль
Letusrock написав:
піхотинці з околонуля, прикинь.
thenewepic написав:
А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.
А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти
с закарпатского фронта новости? на околонуле с мадьярами/словаками?
Прохожий
Повідомлень: 14128
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 сер, 2025 20:56
pesikot написав: Xenon написав:
❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны», – МЗС рф.
Letсракrock, дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально
А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
Ні, людей і території хочуть віддати ті, хто рукоплескав скандалу Зе в Овальному кабінеті, радісно підтримав відмову від рятівних мирних пропозицій 23 квітня. Зупинка по лінії фронту, яка там пропонувалась - не підійшла, бо хочуть здати ворогу пів України.
Schmit
Повідомлень: 5139
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
fox767676 написав:
Они будут ориентироваться на украинскую конституцию и законодательство.
Надо срочно присоединить остатки херсонской , заорржской и донецкой областей к николаевской, днепропетровской и харьковской
референдум і зміна КУ (а що так можна коли на паузі?)
flyman
Повідомлень: 40386
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:06
Schmit написав:
Ні, людей і території хочуть віддати ті, хто рукоплескав скандалу Зе в Овальному кабінеті, радісно підтримав відмову від рятівних мирних пропозицій 23 квітня. Зупинка по лінії фронту, яка там пропонувалась - не підійшла, бо хочуть здати ворогу пів України.
не всім дано зацінити потужність дипломатії Черчіля
flyman
Повідомлень: 40386
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:06
Сибарит написав: Успіх написав:
А от на цю тему можемо нормально поспілкуватись))
Бо я щось не доганяю - по місту катаються декілька "патрулів тцк"(особисто 4рази за 2міс. до мене вискакували), палять бенз, їздять глухими дворами... вишукують ухилянтів, які можуть спокійно дременути дворами поміж будинків і "іщі-свєщі"...
А тут собі просто став на якомусь блокпості, чи на якійсь кільцевій і зупиняєш/перевіряєш доки.
Навіщо тцк обрали такі "пекельні малоефективні муки"???
"Гоп-стопом" на трасі ж легше/простіше займатись?!
Заметьте, Я прямо и четко отвечаю на Ваш вопрос 😁
1. На трассах достаточно активно проверяют документы, но стараются выбирать не самые загруженные трассы, чтобы не создать транспортный коллапс.
2. Ухилянт, не утративший остатки разума, предпочитает сократить свое пребывание на улицах до минимума. Он вряд ли станет кататься по трассам. А вот в ближайший магазин он иногда вынужден выходить. Именно таких по дворам и ловят.
Я відносно часто їзжу зі Львова на Закарпаття, або зі Львова в сторону Києва
1 Львівська область - не перевіряють ніде, блокпостів немає
2 Закарпатська , блок пост Нижні Ворота - перевіряють практично всіх і завжди... друге питання що якщо на вигляд бачать що +/-60 , то перевірка завершується легким кивком руки - проїзжай
3 Закарпатська , дорога Мукачево-Косино , блок-пост стоїть , машини з номерами інших областей перевіряють з вивченням документів, машини з закарпатськими номерами - вибірково і просто заглянувши хто пересувається
4 Закарпатська район Солотвино - блок пости деколи міняють розташування ( кордон буквально через дорогу) , перевіряють як правило тільки вік(достатньо прав де є рік народження)
5 Тепер в сторону Києва
якщо волонтерський бус ОБОВЯЗКОВО зупинять у Львівській і попросять показати що везеш , якщо легкова то ні Стрілища, ні Броди - не перевіряють
6 Кордон Львівської і Рівенської - якщо їдеш нормально а не летиш - практично не перевіряють( правда нюанс як я розумію там камери і буквально через 5 км завжди є машина яка якщо що перехопить
7 Рівенська, Житомирська - бачили тебе в пятій точці, Київська - можуть зупинити.. але як правило ні.
8 Три рази їздив Львів-Одеса-Львів, за всі рази обовязково зупиняли на виїзді з Одеси , разів три на трасі за ВСІ поїздки
Тому оповідання про якісь дикі перешкоди на пересування-фантазії
ПС
при цьому погоджуюсь що якщо документи в порядку-то й почуваєшся спокійним..
Хто його знає як би себе вів якби боявся
budivelnik
Повідомлень: 26806
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
Профіль
