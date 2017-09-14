|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:12
pesikot
Ти не доганяешь,
Тому і вийшов з курсів з довідкою , а не сертифікатом,
І копає 3 дні поспіль, а не день на дронах, день сон/відпочинок, день на обладнанні позицій)) . Що вміє..
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:15
Результат голосування в кінці ролику...
48% - відправити можновладців на фронт!
44% - рекрутинг за великі гроші!
6% - нехай тцк працює так як і зараз
Шах і мат!©
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:21
Сибарит написав:
Заметьте, Я прямо и четко отвечаю на Ваш вопрос 😁
Можна було б тут плюсанути, то за отакі ЧІТКІ відповіді - я би кожному ставив по 2 плюса!😁
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:28
pesikot написав:
дивись, РФ каже
, що то "їх", повністю теріторіально
А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
ну раз так, то варіантів нема, і ти вже складуєш рюкзак і чистиш дідів автомат.. чи ні?
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:29
pesikot написав:
Так ти - зрадник.
110 стаття ККУ
Що ти робишь в ЗСУ ?
Все, Бандерлога розсекретили...
Бандерлог, здавайся!
Виходи з піднятими руками
І дивись мені - не дремени в сторону ворога!
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:30
Успіх написав:
Результат голосування в кінці ролику...
48% - відправити можновладців на фронт!
44% - рекрутинг за великі гроші!
6% - нехай тцк працює так як і зараз
Шах і мат!©
то всьо народ неправильний - 94% бракованих. Ех, непощастило нашим керманичам з народом
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:36
Schmit написав:
Прорив на фронті?
А як інакше - якщо військові, які ПІВ ЖИТТЯ вчились на військових, спеціально їх тренували!!!
А як війна, то вони он що>>>
Hotab написав:
Ну що, на власному досвіді ….
Ввідні дані:
Сума кілька десятків тисяч євро
Рахунок (мультивалютний) у польському банку Alior було відкрито зарані в Перемишлі
То як фронт не посипеться, якщо СПЕЦІАЛЬНОНАВЧЕНІ військові поклали на фронт і відсиджуються в тилах?!
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:16
Успіх написав:
Прорив на фронті?
А як інакше - якщо військові, які ПІВ ЖИТТЯ вчились на військових, спеціально їх тренували!!!
А як війна, то вони он що>>>
Hotab написав:
Ну що, на власному досвіді ….
Ввідні дані:
Сума кілька десятків тисяч євро
Рахунок (мультивалютний) у польському банку Alior було відкрито зарані в Перемишлі
То як фронт не посипеться, якщо СПЕЦІАЛЬНОНАВЧЕНІ військові поклали на фронт і відсиджуються в тилах?!
В одних ВОС не тот, другі "не навчені воювати", треті - оніжедєті... але до кордонів 91, бо Конституція, інакше - зрада.
Вся надія на спійманих 50+ пузатих "трактористів" з грижами, протрузіями і гіпертонією, чудесно зцілених на ВЛК, які взагалі без ВОС, бо ніколи не служили, ніяких присяг нікому не давали.
Схоже "перемога" блиЗенько.
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:56
Schmit написав:
Прорив на фронті?
А як інакше - якщо військові, які ПІВ ЖИТТЯ вчились на військових, спеціально їх тренували!!!
А як війна, то вони он що>>>
Hotab написав:
Ну що, на власному досвіді ….
Ввідні дані:
Сума кілька десятків тисяч євро
Рахунок (мультивалютний) у польському банку Alior було відкрито зарані в Перемишлі
То як фронт не посипеться, якщо СПЕЦІАЛЬНОНАВЧЕНІ військові поклали на фронт і відсиджуються в тилах?!
В одних ВОС не тот, другі "не навчені воювати", треті - оніжедєті... але до кордонів 91, бо Конституція, інакше - зрада.
Вся надія на спійманих 50+ пузатих "трактористів" з грижами, протрузіями і гіпертонією, чудесно зцілених на ВЛК, які взагалі без ВОС, бо ніколи не служили, ніяких присяг нікому не давали.
Схоже "перемога" блиЗенько.
Ха! Т.е. таки "чемодан" налички из страны вывез?.. А как дышал, как дышал - "не было такого! вранье!". Еще и модератору пожаловался, чтобы пост удалили
