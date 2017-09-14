RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14725147261472714728
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 01:44

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Результат голосування в кінці ролику...
48% - відправити можновладців на фронт!
44% - рекрутинг за великі гроші!
6% - нехай тцк працює так як і зараз
Шах і мат!©

то всьо народ неправильний - 94% бракованих. Ех, непощастило нашим керманичам з народом :mrgreen:
зараз підхід до критерію бракованості будуть міняти.

Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації для студентів та працівників освіти

Уряд погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Тепер його мають зареєструвати в Верховній Раді. І тільки потім цю пропозицію може розглянути парламент.

Що пропонують змінити?

▪️Відстрочка для студентів — залишиться лише для тих, хто почав навчання "не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби", навчається за денною чи дуальною формою та в межах нормативного строку здобуття освіти. Це стосується учнів закладів професійної, фахової передвищої освіти, а також студентів вишів.

▪️Відстрочка для науковців і педагогів — збережеться для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або працюють у закладах освіти чи наукових установах не менше ніж на 0,75 ставки.
Не пройшло і 3,5 років...)))
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3354
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 01:47

  Banderlog написав: При капітуляції в стамбулі в днр і лнр булиб колабораціоністські уряди , но вони номінально входили б в Україну.


И платили б в Украину налоги кстати, все шахты и вся металлургия что там осталась
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 02:00

  Успіх написав:
  Schmit написав:

Прорив на фронті?

А як інакше - якщо військові, які ПІВ ЖИТТЯ вчились на військових, спеціально їх тренували!!!
А як війна, то вони он що>>>
  Hotab написав:Ну що, на власному досвіді ….
Ввідні дані:
Сума кілька десятків тисяч євро
Рахунок (мультивалютний) у польському банку Alior було відкрито зарані в Перемишлі


То як фронт не посипеться, якщо СПЕЦІАЛЬНОНАВЧЕНІ військові поклали на фронт і відсиджуються в тилах?!

Не раскачивай тцк-а а то луснет стена кабинета "потужныкив" и будущие инвестиции в Монтенегро высыпятся на тротуар.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5281
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14725147261472714728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120598
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302655
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973007
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron