Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:21

Отак би всі вчились відповідати - ЧІТКО і по суті питання!

  Сибарит написав:Заметьте, Я прямо и четко отвечаю на Ваш вопрос 😁
Можна було б тут плюсанути, то за отакі ЧІТКІ відповіді - я би кожному ставив по 2 плюса!😁
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально
А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ

ну раз так, то варіантів нема, і ти вже складуєш рюкзак і чистиш дідів автомат.. чи ні?
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:30

  Успіх написав:Результат голосування в кінці ролику...
48% - відправити можновладців на фронт!
44% - рекрутинг за великі гроші!
6% - нехай тцк працює так як і зараз
Шах і мат!©

то всьо народ неправильний - 94% бракованих. Ех, непощастило нашим керманичам з народом :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:36

Ехххххххх, скільки даремно бабла викинуто на поізносівшихся.

  Schmit написав:

Прорив на фронті?




То як фронт не посипеться, якщо СПЕЦІАЛЬНОНАВЧЕНІ військові поклали на фронт і відсиджуються в тилах?!
Успіх
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:16

  Успіх написав:
  Schmit написав:

Прорив на фронті?

То як фронт не посипеться, якщо СПЕЦІАЛЬНОНАВЧЕНІ військові поклали на фронт і відсиджуються в тилах?!


В одних ВОС не тот, другі "не навчені воювати", треті - оніжедєті... але до кордонів 91, бо Конституція, інакше - зрада.
Вся надія на спійманих 50+ пузатих "трактористів" з грижами, протрузіями і гіпертонією, чудесно зцілених на ВЛК, які взагалі без ВОС, бо ніколи не служили, ніяких присяг нікому не давали.
Схоже "перемога" блиЗенько.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 00:50

  pesikot написав:Ти що хотів сказати ? )

Написати, що РФ має право
я хотів сказати, що дипломатія іноді :lol: після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.
Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ.
Бо як кінчиться війна...
Тебе спитають,
що ти робив як нас били на діскотєці?
А ти скажеш- хлопці я ср-- ав!
Не вірите?
Хочете гів --но покажу?! :lol:

Тим часом пані Безумна закликає до мітингу
Важлива ініціатива. Вихід родин військовополонених і зниклих безвісти захисників України під Посольство США в день перемовин на Алясці.

Чому до посольства сша а не під адміністрацію преЗедента вона чомусь не написала. :lol:
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 01:44

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Результат голосування в кінці ролику...
48% - відправити можновладців на фронт!
44% - рекрутинг за великі гроші!
6% - нехай тцк працює так як і зараз
Шах і мат!©

то всьо народ неправильний - 94% бракованих. Ех, непощастило нашим керманичам з народом :mrgreen:
зараз підхід до критерію бракованості будуть міняти.

Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації для студентів та працівників освіти

Уряд погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Тепер його мають зареєструвати в Верховній Раді. І тільки потім цю пропозицію може розглянути парламент.

Що пропонують змінити?

▪️Відстрочка для студентів — залишиться лише для тих, хто почав навчання "не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби", навчається за денною чи дуальною формою та в межах нормативного строку здобуття освіти. Це стосується учнів закладів професійної, фахової передвищої освіти, а також студентів вишів.

▪️Відстрочка для науковців і педагогів — збережеться для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або працюють у закладах освіти чи наукових установах не менше ніж на 0,75 ставки.
Не пройшло і 3,5 років...)))
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 01:47

  Banderlog написав: При капітуляції в стамбулі в днр і лнр булиб колабораціоністські уряди , но вони номінально входили б в Україну.


И платили б в Украину налоги кстати, все шахты и вся металлургия что там осталась
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 03:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:При капітуляції в стамбулі в днр і лнр булиб колабораціоністські уряди , но вони номінально входили б в Україну

  katso написав:И платили б в Украину налоги кстати, все шахты и вся металлургия что там осталась

все зовсім не так. В Стамбулі, тобто після 24.02, вони б в Україну вже не входили, бо ще напередодні їх було визнано "незалежними". Щоб лднр формально входили в Україну, треба було виконати мінські угоди до 24.02. Але, якщо їх виконати, то Донецька і Луганська області отримали б дуже широку автономію (більшу, ніж була в Криму) і податками вже б не ділилися. Але і місцевому населенню ті податки не сильно б перепадали. От пушиліним всяким - то так, було б непогано.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 08:29

  katso написав:
  Banderlog написав: При капітуляції в стамбулі в днр і лнр булиб колабораціоністські уряди , но вони номінально входили б в Україну.


И платили б в Украину налоги кстати, все шахты и вся металлургия что там осталась

Ви дуже наївний. Шахти/металургія ніколи нормальних податків не платили навіть до 2014 року. Ахмет може довести, мало того - шахти дотувались державою.
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Сибарит, Xenon і 1 гість
