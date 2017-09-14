Давайте я вам объясню, как появляется непонимание реальных обстоятельств на поле боя и хули очеееень долго идёт запуск её устранения.
Единственный, кто не пиздит в этой всей богодельне, — это солдаты/матросы, которые стабильно говорят:
«ТУТ ПИЗДА, БЛЯДЬ, НАДО ЛЮДИ! АЛЕ, БЛЯДЬ, НАС 4 НА 5 ПОЗИЦИЙ! А НАПРОТИВ, В 300 МЕТРАХ, КУЧА СИДОРОВ! В НАС ХУЯЧАТ СКИДАМИ КАЖДЫЕ 10 МИНУТ! ЕБНИТЕ ХОТЯ БЫ ОПЕРАТОРОВ ДРОНОВ!»
Что они услышат? Да с вероятностью 90% — «СПОСТЕРІГАЙТЕ». Почему? Да потому как на рации сидел связист, а он вообще не при делах. При делах — оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте. Но он очкует брать на себя ответственность и набирает командира, который занят еблей со старшим командыванием за другие проебаные позиции.
Да ніііііт же. Причини чому так відбувається в іншому. Не в тому, як подає автор --- у незнанні нагорі реалій...
*Всі все знають!* -- каже, регочучи, комбриг ведучій: https://m.youtube.com/watch?v=hkwnloNjhpQ І це дійсно так. Отам нагорі чудово знають і про некомплекти, нестачу техніки, оснащення, озброєння, і про липові доповіді, і про наслідки направлення у розпорядження до інших підрозділів, перекидання підрозділів і т.д. тощо.
Знає і Зе, і Си, і нижче в штабах. Всі все це чудово знають... Так що причини чому все відбувається саме отак (тобто верхні приймають оці липові доповіді, надсилають отакі недоречні розпорядження, проводять тосування комбригів, нескінченні безглузді приїзди перевіряючих, .. і т.д.) інші.
До речі, це неправильна постановка проблеми - "оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте.Но он очкует брать на себя ответственность и набирает командира.." Правильно буде - чому сам!!! вищестоящий командир обмежує повноваження своїх підлеглих... Тобто чому він саме отак організує процес. І так по всій вертикалі, і по горизонталі в частинах. Окрім аля Азову..
Залишилось визначити де закінчується гора і починається долина....
А по суті.... Коли командир в чернігівській області відправляє 12 бійців( пятьох робити йому квартиру, двох ремонтувати авто поблизу частини і ще пятьох фіг знає куди....) і цим наносяться збитки в 2 млн грн.. То чиї дії нанесли більше шкоди державі? Дії 12 бійців які отримували гроші в ЗСУ - реально працюючи на інше? чи командира який відправив?
я хотів сказати, що дипломатія іноді після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді. Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ. ...
ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...
а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...