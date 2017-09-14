|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 14 сер, 2025 11:54
Shaman написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Ти що хотів сказати ? )
Написати, що РФ має право
я хотів сказати, що дипломатія іноді
після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.
Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ.
...
ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...
а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...
Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 11:59
барабашов написав:
я хотів сказати, що дипломатія іноді
після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.
Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ.
...
ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...
а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...
Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?
Это из серии "кислый виноград": типа тот 1-2% ромов - это аж прямо беда-караул
А то, что они в ЕС вступить смогли, а "аграрная сверх-держава" - нет -- то это так, просто погода в тот день была плохой
-
2
Додано: Чет 14 сер, 2025 12:06
_hunter написав:
ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...
а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...
Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?
Это из серии "кислый виноград": типа тот 1-2% ромов - это аж прямо беда-караул
А то, что они в ЕС вступить смогли, а "аграрная сверх-держава" - нет -- то это так, просто погода в тот день была плохой
Вы молдоване в чем хороши - за своих всегда горой
-
