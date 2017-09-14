RSS
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:54

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти що хотів сказати ? )

Написати, що РФ має право
я хотів сказати, що дипломатія іноді :lol: після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.
Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ.
...

ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...

а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...

Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:59

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: я хотів сказати, що дипломатія іноді :lol: після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.
Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ.
...

ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...

а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...

Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?

Это из серии "кислый виноград": типа тот 1-2% ромов - это аж прямо беда-караул :lol:
А то, что они в ЕС вступить смогли, а "аграрная сверх-держава" - нет -- то это так, просто погода в тот день была плохой :lol:
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 12:06

  _hunter написав:
  барабашов написав:
  Shaman написав:ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...

а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...

Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?

Это из серии "кислый виноград": типа тот 1-2% ромов - это аж прямо беда-караул :lol:
А то, что они в ЕС вступить смогли, а "аграрная сверх-держава" - нет -- то это так, просто погода в тот день была плохой :lol:


Вы молдоване в чем хороши - за своих всегда горой
