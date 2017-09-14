Ти вже писав про 55 і на юх. Невже вона після цього піднімалась? А чому ти не повідомляв? 😅
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:55
Діод імені Флаймана: лише одностороння інформація ))
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:59
Бандерлог
Обов'язки ГК і НГШ:
Якщо в якомусь пункті цих обов'язків ГК, НГШ виявляють проблеми, то що?
Вирішують...
Якщо їх повноважень не вистачає, то звертаються вище.
Але. Проблему з особовим складом, з підготовкою особливого складу в ЗСУ піднімає комбат Купол --- хахаха.
Не ГК чи НГШ, а комбат..
І за це отримує покарання.
То де Матриця?
І хто її суть?
Оті самі ГК, НГШ, яких призначає хто?
Отож.
Тому й сам ВГК з ними та того ж рівня посадовцями це і є архітектори отієї Матриці.
Недоторкані..
Живущі за своїми правилами..
Маючі повноваження, інструменти.
Тому саме їх мета на посадах є визначальною. Для масштабу країни.
А не якогось Купола.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 14 сер, 2025 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:06
Чому Путін вважає, що Росія має перевагу – NYT
Лідер Кремля покладається на армію, в яку вкладає всі можливі ресурси РФ.
Гроші є рушійною силою набору військових у Росії, зазначає газета. Пересічний росіянин заробляє близько 900 доларів на місяць, натомість військові заробляють близько 2450 доларів. Новобранці отримують підписний бонус у середньому 30 000 доларів, пенсії, списання боргів та вигідні іпотечні кредити. Майже все, що робить солдат на полі бою, від знищення західного спорядження до захоплення території, має свою винагороду.
Щомісячної пенсія російського ветерана у розмірі 1100 доларів достатньо, щоб вийти на пенсію десь поза столицею та більше не працювати.
Перші військові катастрофи Росії у 2022 році підірвали ряди кадрових військовослужбовців, і українці скористалися цією слабкістю. Тоді Путін оголосив мобілізацію та почав вербувати ув’язнених злочинців. Ці заходи стабілізували поле бою, але за політичну ціну - сотні тисяч чоловіків втекли з країни.
Сьогодні Росія набирає близько 1000 солдатів на день. Ця цифра залишається загалом стабільною з 2023 року і приблизно вдвічі вища, ніж в Україні. Але стратегія вербування РФ залежить від економічної стійкості країни.
Видання зауважує, що активний набір військових маскує глибинні проблеми – багато найкращих російських солдатів загинули на початку війни. Мова йде про щонайменше 230 000 російських військових. Їхні наступники старші за віком, з меншим військовим досвідом.
Водночас скорочення резерву новобранців в РФ означає, що регіональним чиновникам доводиться продовжувати збільшувати виплати для виконання квот на призов, що створює навантаження на місцеві бюджети та дестабілізує економіку в цілому.
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:10
1 Приблизно 30% працездатного населення України якось живе і не платить податки( якщо перекласти на нормальну мову - то є ЗЛОДІЯМИ згідно чинного законодавства і також є злодіями по відношенню до тих хто працюючи так само -платить податки)
2 Виходячи з пункту 1 , з високою долею ймовірності, якщо я набираю людей на роботу- то 30% з них можуть бути потенційними злодіями( я ж набираю серед мешканців України а серед них саме такий відсоток)...
3 Ясно що будучи злодієм по відношенню до податків, ймовірністиь того що людина виявиться злодієм в колективі- також дуже висока.
А якщо в колективі з загальною матеріальною відповідальністю виявиться злодій...
То першими звільняться найкращі і найчесніш.. а злодії будуть триматись до того часу поки є що вкрасти.
Питання на засипку
Кого можна звинуватити в тому що бізнес збанкрутував?
Губернатора?
Міністра?
Депутата?
Премєра?
Президента?
чи все таки того хто не втримав колектив від розвалу?
ПС
В кожного є свій рівень відповідальності, тому
Солдат не відповідає за стратегічне планування...
Генерал не відповідає за те як солдат виконає поставлене завдання.
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:15
Тоді міцність нашої Армії покращується по відношенню до педераційної
Бо втрати в нас менші рази в три/чотири
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:26
Ніхто на генерала не перекладує відповідальність за зашквари солдата.
Ти взагалі не віддупляєш предмету розмову.
Предметом є відповідальність генерала за стан ЗСУ ...
Тобто в кінцевому ітозі --- чому солдат отак виконує завдання.
І яка роль в цьому отого генерала.
Які системи мобілізації, підготовки, навчання, забезпечення, організації, управління в т.д. він створив, що солдат саме отак (ефективно-нефективно) виконує свої!!!!! обов'язки солдата.
Ти аріорі не здатен дивитись у суть процесів.. Лише вихоплюєш, за що око зачепилось і як подати схотілось.
Глибини думки нуль.
Тому здрисни і не відсвічуй (тобто не рефлексуй на мене).
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:31
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:40
Німеччина теж у 1917 мала перевагу, а потім капут, репатріації та контрибуції.
А ще раніше Ганібал переміг у всіх битвах і програв війну проти Риму.
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:40
"реалії на землі" - от як насмерділо Лавровим і трохи шептуна Шапіро(Соловйова) )
У нас вже закінчилась війна ? Ні, не закінчилась
Реалії такі, що на 4-му році війни "друга армія світу" ніяк не може повністю захопити ні Луганську, ні Донецьку, ні Запоріжську, ні Херсонську області
Це ж прям волога мрія кожного московита
Нагадую тобі, що саме Путін - почав цю війну, саме Путін винен в жертвах
Саме ти, про це не згадуєшь.
Ти питати будешь ?
Так у тебе питалка не виросла )
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:44
Ще раз
Для тих в кого одна звилина- древні створили народну мудрість ,звучала вона так
Васал мого васала - не мій васал....
Це звичайно не заперечувало що Головком не може НАКАЗАТИ солдату...
Але це точно доводило що за проблеми які міг створити солдат , згідно з Статутом несли відповідальність тільки безпосередні командири..
Командир відділення-Командир Взводу-Старшина роти-Командир Роти ( і його зами)
А от наприклад Командир батальйону жодної ЮРИДИЧНОЇ відповідальності за солдата не ніс.
Тому
Оце твоє натягування сови на глобус-спотворює загальну картину, тим більше
Ти особисто за ЗСУ не відповідав
А Твій начальник-виходитиь що відповідає
Як таке можливо?
чому ти відповідальний тільки за чітке коло обовязків описаних статутом
А всі інші чому обмежень не мають?
ПС
якщо Головкнокомандуючий відповідальний за ТЕБЕ ( як свого підлеглого ) і за солдата(твого підлеглого)- то ти також повинен бути відповідальним за свого підлеглого в БІЛЬШІЙ МІРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
