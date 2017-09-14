Letusrock написав:на імя президента, премєра, МО та ін. надійшов відкритий лист від "80 діючих всл та ветеранів" з вимогою (серед іншого) дозволити відкривати вогонь на ураження проти цивільних. Сканкопію можна знайти в інеті. Прізвища замазані, але звання та місце служби видно. Фейк, не фейк, побачимо.
jump написав:Чому Путін вважає, що Росія має перевагу – NYT Лідер Кремля покладається на армію, в яку вкладає всі можливі ресурси РФ.
Гроші є рушійною силою набору військових у Росії, зазначає газета. Пересічний росіянин заробляє близько 900 доларів на місяць, натомість військові заробляють близько 2450 доларів. Новобранці отримують підписний бонус у середньому 30 000 доларів, пенсії, списання боргів та вигідні іпотечні кредити. Майже все, що робить солдат на полі бою, від знищення західного спорядження до захоплення території, має свою винагороду. Щомісячної пенсія російського ветерана у розмірі 1100 доларів достатньо, щоб вийти на пенсію десь поза столицею та більше не працювати.
Перші військові катастрофи Росії у 2022 році підірвали ряди кадрових військовослужбовців, і українці скористалися цією слабкістю. Тоді Путін оголосив мобілізацію та почав вербувати ув’язнених злочинців. Ці заходи стабілізували поле бою, але за політичну ціну - сотні тисяч чоловіків втекли з країни.
Сьогодні Росія набирає близько 1000 солдатів на день. Ця цифра залишається загалом стабільною з 2023 року і приблизно вдвічі вища, ніж в Україні. Але стратегія вербування РФ залежить від економічної стійкості країни.
Видання зауважує, що активний набір військових маскує глибинні проблеми – багато найкращих російських солдатів загинули на початку війни. Мова йде про щонайменше 230 000 російських військових. Їхні наступники старші за віком, з меншим військовим досвідом.
Водночас скорочення резерву новобранців в РФ означає, що регіональним чиновникам доводиться продовжувати збільшувати виплати для виконання квот на призов, що створює навантаження на місцеві бюджети та дестабілізує економіку в цілому. https://zn.ua/ukr/war/chomu-putin-vvazh ... u-nyt.html
Раджу інтерв'ю Сирського журналістці ТСН. Він фактично прямо вказав, що розміняли... В Курській обл. наші 5 бригад дшб і два штурмові полки зточували прибуваючі десантні та інші найбільш підготовлені частини ворога. А в цей час ворог зточував наші бригади 150-ї серії без досвіду, які замінили оті наші десантні та штурмові.
Таким чином: - зірвали наступ ворога - ефективно використали сили.
Правда, чому б оті наші дшб та штурмові полки не зупили б отой наступ ворога на своїх підготовлених позиціях, пояснень не було... А за цей час 150-ті набрали б досвіду.
Цей перестрашений-настільки перестрашений що навіть не знає що право приміняти зброю на ураження давно існує... Там правда є про перший постріл попереджуючий а тільки потім на ураження.. Застосування вогнепальної зброї є крайнім заходом і допускається у разі, коли інші заходи виявилися неефективними або якщо за умовами обстановки застосування інших заходів є неможливим.
Військовослужбовці Служби правопорядку, крім визначених військовими статутами Збройних Сил України порядку і правил застосування зброї і фізичної сили, мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:
1) для захисту військовослужбовців, інших громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заручників, захоплених на території військової частини;
2) для відбиття групового або збройного нападу на військовослужбовця Служби правопорядку або членів його сім'ї чи іншого нападу, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;
3) для відбиття нападу на об'єкти, що знаходяться під охороною, конвої, приміщення, споруди, транспортні засоби військових частин, а також звільнення їх у разі захоплення;
4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочинів і яка намагається втекти;
5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю військовослужбовця Служби правопорядку;
6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або військовослужбовця Служби правопорядку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 10 жовтня 2018 р. № 828 Київ
Про затвердження Порядку застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України
..... З’єднання, військові частини, підрозділи і військовослужбовці Збройних Сил, залучені до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії проти України, а також під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, мають право застосовувати зброю та/або бойову техніку з дотриманням принципів, викладених у пункті 3 цього Порядку, для: ...... припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;
припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;
припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку особам, залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, або іншим особам.
detroytred написав:Предметом є відповідальність генерала за стан ЗСУ ... Тобто в кінцевому ітозі --- чому солдат отак виконує завдання.
Ще раз Для тих в кого одна звилина- древні створили народну мудрість ,звучала вона так Васал мого васала - не мій васал....
Це звичайно не заперечувало що Головком не може НАКАЗАТИ солдату... Але це точно доводило що за проблеми які міг створити солдат , згідно з Статутом несли відповідальність тільки безпосередні командири.. Командир відділення-Командир Взводу-Старшина роти-Командир Роти ( і його зами) А от наприклад Командир батальйону жодної ЮРИДИЧНОЇ відповідальності за солдата не ніс.
Тому Оце твоє натягування сови на глобус-спотворює загальну картину, тим більше Ти особисто за ЗСУ не відповідав А Твій начальник-виходитиь що відповідає Як таке можливо? чому ти відповідальний тільки за чітке коло обовязків описаних статутом А всі інші чому обмежень не мають?
ПС якщо Головкнокомандуючий відповідальний за ТЕБЕ ( як свого підлеглого ) і за солдата(твого підлеглого)- то ти також повинен бути відповідальним за свого підлеглого в БІЛЬШІЙ МІРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Ще раз -- ти взагалі не розумієш предмету розмови. Про яку відповідальність мова.
Ще й до того навіть прочитати не здатен текст. *Ти особисто за ЗСУ не відповідав А Твій начальник-виходитиь що відповідає Як таке можливо?* (С)
Бо саме так --- обов'язки різні. І саме, і тільки в найвищих посадовців ЗСУ відповідальність за стан справ в ЗСУ.
Так само, як в командира частини: *58. Командир (начальник) є єдиноначальником і особисто відповідає перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреної йому військової частини, корабля (підрозділу) за забезпечення охорони державної таємниці; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан, збереження життя і зміцнення здоров’я особового складу; за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального і матеріальних засобів; за всебічне забезпечення військової частини, корабля (підрозділу); за додержання принципів соціальної справедливості.*
