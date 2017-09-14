RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:13

  budivelnik написав:
  jump написав:Сьогодні Росія набирає близько 1000 солдатів на день. Ця цифра залишається загалом стабільною з 2023 року і приблизно вдвічі вища, ніж в Україні. Але стратегія вербування РФ залежить від економічної стійкості країни.
Тоді міцність нашої Армії покращується по відношенню до педераційної
Бо втрати в нас менші рази в три/чотири


Щодня — мінус орієнтовно 1550 осіб, з яких: до 300 загиблих, до 750 поранених і ще приблизно 500 осіб щодня йдуть у СЗЧ (самовільне залишення частини).

У результаті за місяць виходить мінус 46 500 осіб, тоді як мобілізація залишається на рівні до 20 тисяч людей.

"Тож ми йдемо в мінус 26 500 на місяць. Мінус 318 тисяч на рік. Навіть якщо цю цифру одразу розділити на два (легко поранені повертаються, частина з СЗЧ теж) — все одно буде вражаюча цифра. Мінус 159 тисяч на рік. І ніякої мільйонної армії у нас давно немає, до слова. Дні звісно бувають різні, цифри усереднені й орієнтовні. Доступу до секретних документів немає. В основі елементарна логіка, спілкування з багатьма підрозділами і відкриті джерела"
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/717 ... -nebezpeku

Віталій Купрій
7 червень ·
100 000 пішло у СЗЧ лише за 2025 рік. Ось вам результат насильницької бусифікації!

Свіжа статистика, яка свідчить про масштаби дезертирства в українській армії.
За п’ять місяців 2025 року зареєстровано 90 590 кримінальних проваджень за ст. ст. 407, 408 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство). Ось дані щодо кількості повідомлень за цими статтями, внесених в ЄРДР, з розбивкою по місяцях:
січень 2025 року – 18145
лютий 2025 року – 17809
березень 2025 року – 16349
квітень 2025 року – 18331
травень 2025 року – 19956
А всього з початку повномасштабного вторгнення станом на 1 червня 2025 року в Україні зареєстровано 213 722 випадки дезертирства (ст. ст. 407, 408 КК України).
Хочу підкреслити, що наведені статистичні дані стосуються лише тих випадків дезертирства, по яких розпочаті кримінальні провадження на підставі матеріалів службових розслідувань, надісланих командирами військових частин до ДБР або спеціалізованих прокуратур у сфері оборони. Реальна ж картина значно гірша, оскільки до жовтня 2024 року ДБР систематично відмовлялось вносити в ЄРДР відомості за фактами самовільного залишення частин або місця служби й командирам військових частин навіть доводилось оскаржувати в суді бездіяльність слідчих ДБР.
При цьому, дезертирів ніхто не розшукує і вони, попри розповіді керівництва ДБР, на службу не повертаються. Так, за перші п’ять місяців 2025 року про підозру в самовільному залишенні військових частин було повідомлено лише в 2732 випадках (3% від кількості кримінальних проваджень, зареєстрованих за цей період). За цей же час на військову службу повернулись тільки 1375 дезертирів (1,5%) – саме стільки клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності було направлено до суду.
Причина воєнної катастрофи, яка насувається на Україну, очевидна: демонстративне ухилення від мобілізації придворних баснописців на кшталт Стерненка, Лещенка чи Бігуса, масовий шабунінг – коли десятки тисяч шабуніних, вакарчуків, кіпіані та інших жаданів фіктивно рахуються на військовій службі, але службових обов’язків не виконують, і відсутність правопорядку в ЗСУ та інших військових формуваннях, спричинена ліквідацією у 2019 році військової прокуратури (наочним прикладом відсутності в армії правопорядку є так звана «бусифікація»).
https://www.facebook.com/kupriyofficial/posts
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:13

Тільки на йух, впевнено та безкомпромісно;)

  flyman написав:дипломатія:
  flyman написав:Ропа ПА63 і далі на юх

За останні три дні мінус шість НПЗ? Коли країна стрімко наздоганяє свій флагманський крейсер, то яка вже різниця "па чьом ропа"?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Щоб потім, все одно, воювати на Окінаві чи в Нормандії, чи на Сицилії

чомусь брати моїх прапрабабок які залишились в США, не воювали.
З нашого регіону тільки в першу хвилю еміграції виїхало понад 150 000 чоловік, а потім ще була друга та третя хвилі
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:23

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Щоб потім, все одно, воювати на Окінаві чи в Нормандії, чи на Сицилії

чомусь брати моїх прапрабабок які залишились в США, не воювали.

Так це у тебе сімейне.
  Letusrock написав:З нашого регіону тільки в першу хвилю еміграції виїхало понад 150 000 чоловік, а потім ще була друга та третя хвилі

Дуже дивно, стільки виїхало, а твоі родичі залишились
Стільки виїхало і не воювали, то нехай американці воюють

Продовжуй ... у мене є попкорн )
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:27

Сиди тихо, корабельна сосна!

  fler написав:
  flyman написав:дипломатія:
  flyman написав:Ропа ПА63 і далі на юх

За останні три дні мінус шість НПЗ? Коли країна стрімко наздоганяє свій флагманський крейсер, то яка вже різниця "па чьом ропа"?

Флер, дуже прошу - НЕ відсвічуй!

Країна-агресор так стрімко йде на дно, що встигає і своїм солдатам нормально платити і фронт просуває на свою користь!

Як так?©
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп: Думаю, що Путін укладе угоду, але не зможемо домовитися про припинення вогню
Президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що, на його думку, очільник Кремля укладе угоду. Однак, за його словами, він не думає, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню. Про це Трамп сказав на Fox Radio.


Так про що угода ? ...

Злі язики вже почали казати, що ця зустріч, щоб Трамп переговорив про бабло с Путіним, а війна йому до лампади

"Я вважаю, що тепер він (Путін, ред.) переконаний, що укладе угоду. Він укладе угоду. Я думаю, що він це зробить. І ми дізнаємося – я дізнаюся дуже скоро", – сказав президент США.

Якщо Путін переконаний, то в чому переконаний Трамп ?

У Трампа явно деменція ...
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:34

  Успіх написав:
  fler написав:За останні три дні мінус шість НПЗ? Коли країна стрімко наздоганяє свій флагманський крейсер, то яка вже різниця "па чьом ропа"?

Флер, дуже прошу - НЕ відсвічуй!

Долярчик, замовкни ... ти поняття зеленого не маєшь ні про що
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:34

  Успіх написав:Країна-агресор так стрімко йде на дно, що встигає і своїм солдатам нормально платити і фронт просуває на свою користь!


  fler написав:За останні три дні мінус шість НПЗ? Коли країна стрімко наздоганяє свій флагманський крейсер, то яка вже різниця "па чьом ропа"?


Не слід тішити себе ілюзіями щодо економічного краху РФ

Про те, як довго РФ в змозі фінансувати війну
Основні тези:

- питання можливості РФ фінансувати війну потрібно розглядати не стільки крізь економічний, скільки через світоглядний аспект;

- завдяки багаторічному профіциту торгового балансу, внаслідок високих цін на енергоносії та великих обсягів їх експорту, у РФ сформовано великий запас фінансової міцності;

- "перегрів" економіки внаслідок потужного бюджетного стимулювання був таким сильним, що повернення на природну траєкторію зростання ВВП — це для РФ 1,1% - невідворотно вимагало сильного уповільнення економіки, яке зараз спостерігається;

- висока ставка ЦБ РФ – інструмент вичавлювання ресурсів з цивільних секторів до ВПК;

- важливим є не саме по собі погіршення рівня життя, а темпи погіршення. Якщо це буде відбуватися повільно, звичайні росіяни майже не помічатимуть цього.

Висновки:

- у РФ є одночасно бажання й економічна можливість фінансувати війну протягом тривалого часу;
https://espreso.tv/poglyad-ne-slid-tish ... -krakhu-rf
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:36

  jump написав:
  budivelnik написав:Тоді міцність нашої Армії покращується по відношенню до педераційної
Бо втрати в нас менші рази в три/чотири


Щодня — мінус орієнтовно 1550 осіб, з яких: до 300 загиблих, до 750 поранених і ще приблизно 500 осіб щодня йдуть у СЗЧ (самовільне залишення частини).

У результаті за місяць виходить мінус 46 500 осіб, тоді як мобілізація залишається на рівні до 20 тисяч людей.

"Тож ми йдемо в мінус 26 500 на місяць. Мінус 318 тисяч на рік. Навіть якщо цю цифру одразу розділити на два (легко поранені повертаються, частина з СЗЧ теж) — все одно буде вражаюча цифра. Мінус 159 тисяч на рік. І ніякої мільйонної армії у нас давно немає, до слова. ..."
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/717 ... -nebezpeku

Диво дивне :shock: Мільйонної армії у нас давно немає, і щомісяця ще мінус 46,5 тис. осіб, але "кратно сильніший ворог" чомусь ніяк не може нас перемогти. У піддавки з нами граються чи йолопи?))
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:36

  jump написав:
Не слід тішити себе ілюзіями щодо економічного краху РФ


Не слід тішити, але не слід казати, що там все добре

Бо, навіть, висока ставка ЦБ не від хорошого життя ...
