Додано: Чет 14 сер, 2025 18:13

budivelnik написав: jump написав: Сьогодні Росія набирає близько 1000 солдатів на день. Ця цифра залишається загалом стабільною з 2023 року і приблизно вдвічі вища, ніж в Україні. Але стратегія вербування РФ залежить від економічної стійкості країни. Сьогодні Росія набирає близько 1000 солдатів на день. Ця цифра залишається загалом стабільною з 2023 року іАле стратегія вербування РФ залежить від економічної стійкості країни. Тоді міцність нашої Армії покращується по відношенню до педераційної

Бо втрати в нас менші рази в три/чотири Тоді міцність нашої Армії покращується по відношенню до педераційноїБо втрати в нас менші рази в три/чотири

Щодня — мінус орієнтовно 1550 осіб, з яких: до 300 загиблих, до 750 поранених і ще приблизно 500 осіб щодня йдуть у СЗЧ (самовільне залишення частини).У результаті за місяць виходить мінус 46 500 осіб, тоді як мобілізація залишається на рівні до 20 тисяч людей."Тож ми йдемо в мінус 26 500 на місяць. Мінус 318 тисяч на рік. Навіть якщо цю цифру одразу розділити на два (легко поранені повертаються, частина з СЗЧ теж) — все одно буде вражаюча цифра. Мінус 159 тисяч на рік. І ніякої мільйонної армії у нас давно немає, до слова. Дні звісно бувають різні, цифри усереднені й орієнтовні. Доступу до секретних документів немає. В основі елементарна логіка, спілкування з багатьма підрозділами і відкриті джерела"Віталій Купрій7 червень ·100 000 пішло у СЗЧ лише за 2025 рік. Ось вам результат насильницької бусифікації!Свіжа статистика, яка свідчить про масштаби дезертирства в українській армії.За п’ять місяців 2025 року зареєстровано 90 590 кримінальних проваджень за ст. ст. 407, 408 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство). Ось дані щодо кількості повідомлень за цими статтями, внесених в ЄРДР, з розбивкою по місяцях:січень 2025 року – 18145лютий 2025 року – 17809березень 2025 року – 16349квітень 2025 року – 18331травень 2025 року – 19956А всього з початку повномасштабного вторгнення станом на 1 червня 2025 року в Україні зареєстровано 213 722 випадки дезертирства (ст. ст. 407, 408 КК України).Хочу підкреслити, щоПри цьому, дезертирів ніхто не розшукує і вони, попри розповіді керівництва ДБР, на службу не повертаються. Так, за перші п’ять місяців 2025 року про підозру в самовільному залишенні військових частин було повідомлено лише в 2732 випадках (3% від кількості кримінальних проваджень, зареєстрованих за цей період). За цей же час на військову службу повернулись тільки 1375 дезертирів (1,5%) – саме стільки клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності було направлено до суду.