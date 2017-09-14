RSS
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:40

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:[
Навіть не дивуюсь, що це лайно ти сюди приніс ))

"перемоги закінчились ще 2022, залишилось тільки лайно" - сказав песікот пхаючи голову ще глибше в пісок

Це ти з лайна булькаєшь ) і лякаєшься всього на світі )

розберемо факти:
а) ти вже тікав з Чернігова у свій час. Не вважав за необхідне захищати рідне місто, чи елементарно злякався загибелі
б) не може той, хто вже тікав, писати іншим "боягуз" на основі а-ля мовної експертизи.
Але якщо тебе це заспокоює, то купи собі 96-сторінковий зошит і пиши щодня по 200 рядків з текстом "боягузи, брехня, памперси, іпсо, лайно, агенти кремля і т.д."
  pesikot написав:Дуже дивно, стільки виїхало, а твоі родичі залишились

в тебе знову режим довбня включився? Сімї були багатодітні, хтось з братів/сестер поїхав і лишився, хтось повернувся заробивши грошей, хтось взагалі не їхав.
Ти просто спамиш гілку заперечуючи історичні факти чи яка була мета питання?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:41

да какая разніца

  fler написав:
  flyman написав:дипломатія:
  flyman написав:Ропа ПА63 і далі на юх

За останні три дні мінус шість НПЗ? Коли країна стрімко наздоганяє свій флагманський крейсер, то яка вже різниця "па чьом ропа"?

Флер: "да какая разніца", що ПА75 що ПА63
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 19:09

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Дуже дивно, стільки виїхало, а твоі родичі залишились

в тебе знову режим довбня включився? Сімї були багатодітні, хтось з братів/сестер поїхав і лишився, хтось повернувся заробивши грошей, хтось взагалі не їхав.
Ти просто спамиш гілку заперечуючи історичні факти чи яка була мета питання?

бо ти з тієї частини рідні, яка не емігрувати, ні гроші заробити не можеш - такий собі дурник - який буває в кожній сім'ї. але все одно боягуз 8)
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 19:12

  jump написав:...
Причина воєнної катастрофи, яка насувається на Україну, очевидна: демонстративне ухилення від мобілізації придворних баснописців на кшталт Стерненка, Лещенка чи Бігуса, масовий шабунінг – коли десятки тисяч шабуніних, вакарчуків, кіпіані та інших жаданів фіктивно рахуються на військовій службі, але службових обов’язків не виконують, і відсутність правопорядку в ЗСУ та інших військових формуваннях, спричинена ліквідацією у 2019 році військової прокуратури (наочним прикладом відсутності в армії правопорядку є так звана «бусифікація»).
https://www.facebook.com/kupriyofficial/posts

Тобто причина в Стерненко, Бігуса чи Шабуніні? такий прогиб ще треба вміти. ти де так вчився язиком полірувати? :lol:
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 19:14

  Успіх написав:
  fler написав:
  flyman написав:дипломатія:
Коли країна стрімко наздоганяє свій флагманський крейсер[/b], то яка вже різниця "па чьом ропа"?

Флер, дуже прошу - НЕ відсвічуй!

Країна-агресор так стрімко йде на дно, що встигає і своїм солдатам нормально платити і фронт просуває на свою користь!

Як так?©

а скільки з цих солдат не встигають отримати цю нормальну платню, бо їх погнали у м'ясний штурм?

так й буває, Раша йде на дно, але за рахунок м'яса потроху витискає. у Раші Успіх ти б не кицю доглядав, а в черговий раз повз би у самовбивчий курс.

чого руські такі дурні? може тому, що руські...
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 19:14

Потужність не зупинити!))

Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 19:16

А тим часом реалії фронту >>>

Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 19:17

  jump написав:
  Успіх написав:Країна-агресор так стрімко йде на дно, що встигає і своїм солдатам нормально платити і фронт просуває на свою користь!


  fler написав:За останні три дні мінус шість НПЗ? Коли країна стрімко наздоганяє свій флагманський крейсер, то яка вже різниця "па чьом ропа"?


Не слід тішити себе ілюзіями щодо економічного краху РФ

Про те, як довго РФ в змозі фінансувати війну
Основні тези:

- питання можливості РФ фінансувати війну потрібно розглядати не стільки крізь економічний, скільки через світоглядний аспект;

- завдяки багаторічному профіциту торгового балансу, внаслідок високих цін на енергоносії та великих обсягів їх експорту, у РФ сформовано великий запас фінансової міцності;

- "перегрів" економіки внаслідок потужного бюджетного стимулювання був таким сильним, що повернення на природну траєкторію зростання ВВП — це для РФ 1,1% - невідворотно вимагало сильного уповільнення економіки, яке зараз спостерігається;

- висока ставка ЦБ РФ – інструмент вичавлювання ресурсів з цивільних секторів до ВПК;

- важливим є не саме по собі погіршення рівня життя, а темпи погіршення. Якщо це буде відбуватися повільно, звичайні росіяни майже не помічатимуть цього.

Висновки:

- у РФ є одночасно бажання й економічна можливість фінансувати війну протягом тривалого часу;
https://espreso.tv/poglyad-ne-slid-tish ... -krakhu-rf

запас закінчився, до того ж нагадаю багато заарештували...

повільного погіршення не буде, все буде стрімко. коли закрилася шахта, чи купа заводів перейшли на 4 дні - це як? повільно? 8)
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 19:24

Па350))

  flyman написав:Флер: "да какая разніца", що ПА75 що ПА63
Їй в окулярах пА350 - видніше :lol:

А окуляри - вона заробила важкою працею! :lol:

Як там в Слєпакова приспів в пісні >>> :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 19:30

  Letusrock написав:розберемо факти:
а) ти вже тікав з Чернігова у свій час. Не вважав за необхідне захищати рідне місто, чи елементарно злякався загибелі
б) не може той, хто вже тікав, писати іншим "боягуз" на основі а-ля мовної експертизи.


Який ти зляканий ) так боїшься виставити себе боягузом )

Я виїзжав з Чернігова, але одразу повернувся
І я ніколи не писав - давайте здамося, щоб я закордон виїхав )
