Додано: Чет 14 сер, 2025 22:53

detroytred написав: Бо саме так --- обов'язки різні.

І саме, і тільки в найвищих посадовців ЗСУ відповідальність за стан справ в ЗСУ. Бо саме так --- обов'язки різні.І саме, і тільки в найвищих посадовців ЗСУ відповідальність за стан справ в ЗСУ.

ТМ Народна Мудрість(с)1 В кожного керівника є політична відповідальність за ЗАГАЛЬНИЙ стан того чим він керує, і якщо його посада вибірна- то виборці дають свій вердикт2 В ЖОДНОГО КЕРІВНИКА відповідальність за 100% ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ (втрат) того чим він керує - немає.Простий прикладПрезидент Південної Кореї - постійно перед судом за якісь вказівки які привели до ЗБИТКІВ ДЕРЖАВИ..і всі ці збитки визначає СУДІ СУД жодного разу не написав у вердикті що за все що відбулось відповів Президент...До речі був НЮРНБЕРГ і засудили як керівників так і НАЦІЮ якій примусово приписали денацифікаціюВ Японії після війни , в Китаї після Мао-цзе дуна..ТомуТак керівник НЕСЕ якусь ЧАСТОЧКУ відповідальності за те що відбуваєтьсяПитання тільки в розмірі цієї часточкиЯ кажу що це менше 5%Як тільки Ви назвете якесь число - так відразу й змушені будете привести всі свої висновки до якогось логічного ланцюжка.І привести число 100% - то навіть такий дурник як девятикласник це не зробить...А такий як Ви ( який полковник) також не хоче щоб такий як я заявляв що ВАШ вплив на процес =0, а якщо він вищий - то чим потрібніші були Ви ( чим сильніше впливали на кінцевий результат) - тим менше залишиться відсотків впливу для можновладців вищого від вашого гатунку.Тому я пропоную наступну табличкуВсе що вищеТИП __відсоток до загальної кількості населення__відсоток впливу на кінцевий результатгенерала(губернатора)___________________0,01% ___1%___100 разів сильнішийвищі офіцери,голови райрад, підприємці ____5%___50%__10 разів сильніше середньоговчителі,лікарі,працівники з доходом 1-3 сер__20%___40%___2рази сильніше середньоговсі інші________________________________75%_____9%__тобто ледве на себеТомуВплив Президента, Міністрів і Генералів - в сто разів сильніший ніж вплив окремої людини( тих 75%), яка тільки те й робить що впливає виключно на своє життя і не робить ніяких заощаджень , голою в цей світ приходить , голою йде і нічого не залишаєВплив полковника, підприємця, чиновника середньої руки в 10 разів сильніший ніж вплив простої людини...Тепер ти хоч розумієшЩо сперичаючись з тобою про ТОТАЛЬНИЙ вплив на все можновладців я відстоюю для ТЕБЕ( і для себе) тезу про те що і ми на щось впливали і за це щось несемо відповідальністьДійшло?чи знову почнеш-єралашики/шнобелівки?