Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 22:21

  Успіх написав:Припустимо!
Тільки припустимо!!!
Що завтра на Алясці нас "здадуть"...

Тутешні потужники зразу ж підуть штурмувати тцк, чи навіть, плюнуть на них і зразу візьмуть білети в Краматорськ?

Чи.... візьмуть білети на Варшаву?

а що значить здадуть? дуже широке розуміння.

й ти схоже бачиш лише два варіанти дій - а їх набагато більше... а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть? :D
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 22:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо саме так --- обов'язки різні.
І саме, і тільки в найвищих посадовців ЗСУ відповідальність за стан справ в ЗСУ.
Застав дурня Богу молитись-він і голову розібє...
ТМ Народна Мудрість(с)
1 В кожного керівника є політична відповідальність за ЗАГАЛЬНИЙ стан того чим він керує, і якщо його посада вибірна- то виборці дають свій вердикт
2 В ЖОДНОГО КЕРІВНИКА відповідальність за 100% ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ (втрат) того чим він керує - немає.
Простий приклад
Президент Південної Кореї - постійно перед судом за якісь вказівки які привели до ЗБИТКІВ ДЕРЖАВИ..
і всі ці збитки визначає СУД
І СУД жодного разу не написав у вердикті що за все що відбулось відповів Президент...
До речі був НЮРНБЕРГ і засудили як керівників так і НАЦІЮ якій примусово приписали денацифікацію
В Японії після війни , в Китаї після Мао-цзе дуна..


Тому
Так керівник НЕСЕ якусь ЧАСТОЧКУ відповідальності за те що відбувається
Питання тільки в розмірі цієї часточки
Я кажу що це менше 5%
Як тільки Ви назвете якесь число - так відразу й змушені будете привести всі свої висновки до якогось логічного ланцюжка.
І привести число 100% - то навіть такий дурник як девятикласник це не зробить...
А такий як Ви ( який полковник) також не хоче щоб такий як я заявляв що ВАШ вплив на процес =0, а якщо він вищий - то чим потрібніші були Ви ( чим сильніше впливали на кінцевий результат) - тим менше залишиться відсотків впливу для можновладців вищого від вашого гатунку.
Тому я пропоную наступну табличку
Все що вище
ТИП __відсоток до загальної кількості населення__відсоток впливу на кінцевий результат
генерала(губернатора)___________________0,01% ___1%___100 разів сильніший
вищі офіцери,голови райрад, підприємці ____5%___50%__10 разів сильніше середнього
вчителі,лікарі,працівники з доходом 1-3 сер__20%___40%___2рази сильніше середнього
всі інші________________________________75%_____9%__тобто ледве на себе

Тому
Вплив Президента, Міністрів і Генералів - в сто разів сильніший ніж вплив окремої людини( тих 75%), яка тільки те й робить що впливає виключно на своє життя і не робить ніяких заощаджень , голою в цей світ приходить , голою йде і нічого не залишає
Вплив полковника, підприємця, чиновника середньої руки в 10 разів сильніший ніж вплив простої людини...

Тепер ти хоч розумієш
Що сперичаючись з тобою про ТОТАЛЬНИЙ вплив на все можновладців я відстоюю для ТЕБЕ( і для себе) тезу про те що і ми на щось впливали і за це щось несемо відповідальність

Дійшло?
чи знову почнеш-єралашики/шнобелівки?
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:03

  flyman написав:в БТС нове відео, бо щось там не так як звітують потужники

Тобі нарешті заборонили розміщувати фекальні відео?)
Тепер лише анонси?)
Ну хоч так. Ще б зі Шмідтом з його панічними заголовками притиснули гінеталії в залізних кулаках модераторів. Ясна справа що цей трипер я не відкриваю, але від одних назв починаю мітити чорні гори Адріатики, не піднімаючи ногу навіть з Києва (аміачною балістикою )

Шутки шутками, але незрозуміло якого милого тут дозволено розміщувати відео з заголовками, які не відповідають змісту. Мінімум 2 роки читаємо «фронт рухнув!!!», «Фронт розсипався!» , «дорога на (там будь яке велике місто) відкрита!» та інший трипер .
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:16

  Hotab написав:
  flyman написав:в БТС нове відео, бо щось там не так як звітують потужники

Тобі нарешті заборонили розміщувати фекальні відео?)
Тепер лише анонси?)
Ну хоч так. Ще б зі Шмідтом з його панічними заголовками притиснули гінеталії в залізних кулаках модераторів. Ясна справа що цей трипер я не відкриваю, але від одних назв починаю мітити чорні гори Адріатики, не піднімаючи ногу навіть з Києва (аміачною балістикою )

Шутки шутками, але незрозуміло якого милого тут дозволено розміщувати відео з заголовками, які не відповідають змісту. Мінімум 2 роки читаємо «фронт рухнув!!!», «Фронт розсипався!» , «дорога на (там будь яке велике місто) відкрита!» та інший трипер .

Так модераторська шобла очевидно кормиться з порохатого бабла.
Підар Порох під санкціями, а його пропагандони працюють.
Одне лише слово- порохатий, викликає істерику у модерів і вони пост одразу видаляють.
unicdima
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:22

  Shaman написав:
  Успіх написав:Припустимо!
Тільки припустимо!!!
Що завтра на Алясці нас "здадуть"...

Тутешні потужники зразу ж підуть штурмувати тцк, чи навіть, плюнуть на них і зразу візьмуть білети в Краматорськ?

Чи.... візьмуть білети на Варшаву?

а що значить здадуть? дуже широке розуміння.

й ти схоже бачиш лише два варіанти дій - а їх набагато більше... а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть? :D
...бо вони ВЖЕ за кордоном! :roll:
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:26

А давно не було тут ган... ой, ГоРдона!)))

Успіх
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:28

Але все буде добре!

Успіх
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:40

Так хорошо было без этих Тож, Друзів кликбэйтных
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:00

гордон негодяй
играет на низменных чувствах людей
другое дело что раньше он был неплохим коммуникатором
приглашал поговорить известных людей от артистов до министров
но он остановился в своем развитии примерно со времени школы, но не остановился в своей непомерной жажде хайпа и зашел так далеко, что минусы многократно перевесели плюсы
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:02

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо саме так --- обов'язки різні.
І саме, і тільки в найвищих посадовців ЗСУ відповідальність за стан справ в ЗСУ.
Застав дурня Богу молитись-він і голову розібє...
ТМ Народна Мудрість(с)
1 В кожного керівника є політична відповідальність за ЗАГАЛЬНИЙ стан того чим він керує, і якщо його посада вибірна- то виборці дають свій вердикт
2 В ЖОДНОГО КЕРІВНИКА відповідальність за 100% ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ (втрат) того чим він керує - немає.
Простий приклад
Президент Південної Кореї - постійно перед судом за якісь вказівки які привели до ЗБИТКІВ ДЕРЖАВИ..
і всі ці збитки визначає СУД
І СУД жодного разу не написав у вердикті що за все що відбулось відповів Президент...
До речі був НЮРНБЕРГ і засудили як керівників так і НАЦІЮ якій примусово приписали денацифікацію
В Японії після війни , в Китаї після Мао-цзе дуна..


Тому
Так керівник НЕСЕ якусь ЧАСТОЧКУ відповідальності за те що відбувається
Питання тільки в розмірі цієї часточки
Я кажу що це менше 5%
Як тільки Ви назвете якесь число - так відразу й змушені будете привести всі свої висновки до якогось логічного ланцюжка.
І привести число 100% - то навіть такий дурник як девятикласник це не зробить...
А такий як Ви ( який полковник) також не хоче щоб такий як я заявляв що ВАШ вплив на процес =0, а якщо він вищий - то чим потрібніші були Ви ( чим сильніше впливали на кінцевий результат) - тим менше залишиться відсотків впливу для можновладців вищого від вашого гатунку.
Тому я пропоную наступну табличку
Все що вище
ТИП __відсоток до загальної кількості населення__відсоток впливу на кінцевий результат
генерала(губернатора)___________________0,01% ___1%___100 разів сильніший
вищі офіцери,голови райрад, підприємці ____5%___50%__10 разів сильніше середнього
вчителі,лікарі,працівники з доходом 1-3 сер__20%___40%___2рази сильніше середнього
всі інші________________________________75%_____9%__тобто ледве на себе

Тому
Вплив Президента, Міністрів і Генералів - в сто разів сильніший ніж вплив окремої людини( тих 75%), яка тільки те й робить що впливає виключно на своє життя і не робить ніяких заощаджень , голою в цей світ приходить , голою йде і нічого не залишає
Вплив полковника, підприємця, чиновника середньої руки в 10 разів сильніший ніж вплив простої людини...

Тепер ти хоч розумієш
Що сперичаючись з тобою про ТОТАЛЬНИЙ вплив на все можновладців я відстоюю для ТЕБЕ( і для себе) тезу про те що і ми на щось впливали і за це щось несемо відповідальність

Дійшло?
чи знову почнеш-єралашики/шнобелівки?

З виділеним згоден. Про застав дурня...
З усім іншим ні.

Пояснювати тисячний раз не буду.
Відстоюй-місіонерствуй, що хоч.
А в мене при обгоренні питань місце сидіння не визначає точку зору.
Я запросто визнаю, що вплив на систему полковників, як і капітанів, рядових, мізерний.

А цифри? Да недоречні тут цифри.
Це можна порівняти в якомусь!! сенсі з "золотою акцією"...
Не має значення її розмір. Вона може бути в абсолютних цифрах малою.
Але впливає-визначає саме вона..
Звісно в якихось межах сприйняття іншими.

Так от у можновладців саме ота "золота акція" --- кінцеве рішення. Саме за ними. Бо в них повноваження та інструменти.
А всі інші по суті лише визначають оті межі для можновладців. Лише межі.
Позитивні реформи цілком вписується в ці межі. Нехай і викличуть якесь обурення в різних формах.

Зрозумів ти чи ні, мені побоку...
В тебе своя точка зору, в мене своя.
Як бачиш, я в твою вже не лізу.
Тільки аргументував свою.
То й ти не лізь. В мою.
Зосередся на обгрунтуванні своєї((
