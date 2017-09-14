RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я написал ЦРУ чтобы обратили на Дмитрия Ильича внимание, прикрепил несколько ссылок на эфиры с 2017 где он называл Трампа агентом КГБ
По-хорошему, Дмитрий должен подвергнуться всем спектру ментально-оздоровительных процедур в Гуантанамо
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:15

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Треба вам знати Обов'язки ГК та інших можновладцвв-еліт-управлінців.
І треба вам враховувати, що вони недоторканні.
.

Нахіба воно мені? ) шоб відстояти свої права? Так там кругом в дужках" на розгляд командира проставлено", а де не проставлено то мається ввіду. Ви думаєте що війна і армія це те саме?)))
Якщо допустим я покончу собі в руки? Прально проведуть службове розслідування де підпишуться люди що мене і не знали)
Недоторканних нема...?
Люди 2000 років тому вбили Бога.Чи зможуть люди вбити "недоторканних"? Нє, возможно, що хтось із них має здатність воскресати... :lol: думаєте варто провірити?
P/s а хто як не полковники можуть міняти матрицю? Генерали? Так вони ж творці наявної системи)
Чи може міняти матрицю будуть хуйвейбіни (молода прогрєсівна молодь, активісти і геї? :lol: )

Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити.

Саме це і є моєю точкою зору.
Тому рішення тільки два:
1. Або міняти цих наявних творців на нових. Впритул, як казав Мортимер, самим ставати можновладцями. І самим створювати іншу нову систему.
2. Або під впливом самих різних факторів в цих наявних творців наявної системи зміниться мета - і вони самі почнуть змінювати їми створену системи на іншу нову. Як приклад - Куань. Один і той самий. Сидів на своїй системі і ... сам же її змінив на нову.

Активісти ж... ну може трохи можуть підкорегувати систему...
І то, якщо за їх плечима буде частка кого? Можновладців.
Імхо -- первинна ота частка можновладців. Активістів, як правило, під себе вона знайде... Хоча й бувають виключення.
Це Матриця видає ілюзію, що первинні активісти.
Форум:
