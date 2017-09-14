Я написал ЦРУ чтобы обратили на Дмитрия Ильича внимание, прикрепил несколько ссылок на эфиры с 2017 где он называл Трампа агентом КГБ
По-хорошему, Дмитрий должен подвергнуться всем спектру ментально-оздоровительных процедур в Гуантанамо
Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 сер, 2025 00:15
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити.
Саме це і є моєю точкою зору.
Тому рішення тільки два:
1. Або міняти цих наявних творців на нових. Впритул, як казав Мортимер, самим ставати можновладцями. І самим створювати іншу нову систему.
2. Або під впливом самих різних факторів в цих наявних творців наявної системи зміниться мета - і вони самі почнуть змінювати їми створену системи на іншу нову. Як приклад - Куань. Один і той самий. Сидів на своїй системі і ... сам же її змінив на нову.
Активісти ж... ну може трохи можуть підкорегувати систему...
І то, якщо за їх плечима буде частка кого? Можновладців.
Імхо -- первинна ота частка можновладців. Активістів, як правило, під себе вона знайде... Хоча й бувають виключення.
Це Матриця видає ілюзію, що первинні активісти.
