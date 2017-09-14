|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:25
buratinyo написав:
......Слышал сегодня мнение
, что единственным способом выдворения кремлевских нацистов с территории Украины является повторение успешного опыта во второй мировой войне. А именно солидарное участие в войне стран НАТО и не только против нацистов, порожденных кремлем ради сохранения собственной власти и стремления одержать победу в Украине взамен недавних военных поражений в Сирии, Иране, Секторе Газа.
Трамп становится единственным человеком в мире, способным организовать и возглавить сопротивление кремлевским ядерным террористам, захватившим ЗАЭС. Но хватит ли у него запала на многочисленного и неуловимого путина - это вопрос.
Да, подобные мнения часто звучат во всяких антинаучных и фантастических пабликах. Там рядом часто звучат мнения "вот если бы Звезду Смерти дали - мы бы им показали". И "вот если бы миллион-другой имперских штурмовиков дали под командование уже нэпрыдатному - тот бы сразу Крым отбил бы".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10249
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:27
Shaman написав: Успіх написав:
Припустимо!
Тільки припустимо!!!
Що завтра на Алясці нас "здадуть"...
Тутешні потужники зразу ж підуть штурмувати тцк, чи навіть, плюнуть на них і зразу візьмуть білети в Краматорськ?
Чи.... візьмуть білети на Варшаву?
а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть?
Это про Хотаба?
-- так ты сам спросить можешь...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10249
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:28
Shaman написав:
у Раші Успіх ти б не кицю доглядав, а в черговий раз повз би у самовбивчий курс.
у Раші він би навіть не попав на війну, бо все ще вистачає добровольців на контракт
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2592
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:39
Shaman написав:
а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть?
а хто з форумчан має судовий вирок за держзраду, нагадай? чи ти про яких зрадників?
Є шаман- піджак/офіцер запасу, все ще не вважає за потрібне мобілізовуватись - але не зрадник. І чомусь думає що умовний флайман чи АндрійМ, які навіть в очі пістолет не бачили, більші зрадники.
Для чого кафедру проходив? Чи на каферді готували по ВОС "Спеціаліст по написанню позитивних текстів з дивану під час війни"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2592
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120634
|
|
|1493
|302766
|
|
|6076
|973278
|
|