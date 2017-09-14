Shaman написав:а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть?
а хто з форумчан має судовий вирок за держзраду, нагадай? чи ти про яких зрадників? Є шаман- піджак/офіцер запасу, все ще не вважає за потрібне мобілізовуватись - але не зрадник. І чомусь думає що умовний флайман чи АндрійМ, які навіть в очі пістолет не бачили, більші зрадники. Для чого кафедру проходив? Чи на каферді готували по ВОС "Спеціаліст по написанню позитивних текстів з дивану під час війни"
detroytred написав: Влучно ж! Саме лише творці системи можуть її змінити.
.
реформування зверху? ) ГК мав би? А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Banderlog написав:P/s а хто як не полковники можуть міняти матрицю? Генерали? Так вони ж творці наявної системи) Чи може міняти матрицю будуть хуйвейбіни (молода прогрєсівна молодь, активісти і геї? )
Влучно ж! Саме лише творці системи можуть її змінити..
реформування зверху? ) ГК мав би? А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Я описував БУЛЬОН З складових якого викристалізовуються ті чи інші речі в Державі... Тому Якщо в складових бульйону велика частка інгрідієнтів з совка - то нічого дивного в тому що з цих інгрідієнтів і створюються совкові системи управління.
І поломати це можуть дві речі а - ЧАС , життя інгрідієнта-коротке, тому з часом совкові інгрідієнти зчезають природнім шляхом а їх місця займають інші і це створює передумови для прискорення змін б - праця над собою... Всі хто народились до 1970 мають той чи інший вміст совковості. Але це ж не вирок. Це ж можна змінити , а раз так, то чим більше людей викорчують з себе совок( грубо совок це перекладання відповідальності на когось) - тим сильніше зміниться сам бульйон і тим швидше знову ж підуть зміни.
Все просто СОВОК-це спроба перекласти відповідальність за СВОЄ життя- на когось...
Але ж такого в житті не буває Бо разом з відповідальністю , треба віддавати і свої права. Саме це совки розуміти й не хочуть.
detroytred написав: Влучно ж! Саме лише творці системи можуть її змінити.
.
реформування зверху? ) ГК мав би? А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Мне кажется или вы с detroytred-ом спорите ровно об одном и том же? -- если нужна армия боевых казаков - ей и управнять должны Алексанры (Македонские, которые). Т.е. да - всю ту "старую гвардию" из 90х - в утиль (на пенсию)...
Якщо в якомусь пункті цих обов'язків ГК, НГШ виявляють проблеми, то що? Вирішують... Якщо їх повноважень не вистачає, то звертаються вище.
Але. Проблему з особовим складом, з підготовкою особливого складу в ЗСУ піднімає комбат Купол --- хахаха. Не ГК чи НГШ, а комбат.. І за це отримує покарання. То де Матриця? І хто її суть? Оті самі ГК, НГШ, яких призначає хто? Отож. Тому й сам ВГК з ними та того ж рівня посадовцями це і є архітектори отієї Матриці. Недоторкані.. Живущі за своїми правилами.. Маючі повноваження, інструменти. Тому саме їх мета на посадах є визначальною. Для масштабу країни. А не якогось Купола.
1 Приблизно 30% працездатного населення України якось живе і не платить податки( якщо перекласти на нормальну мову - то є ЗЛОДІЯМИ згідно чинного законодавства і також є злодіями по відношенню до тих хто працюючи так само -платить податки) 2 Виходячи з пункту 1 , з високою долею ймовірності, якщо я набираю людей на роботу- то 30% з них можуть бути потенційними злодіями( я ж набираю серед мешканців України а серед них саме такий відсоток)... 3 Ясно що будучи злодієм по відношенню до податків, ймовірністиь того що людина виявиться злодієм в колективі- також дуже висока. А якщо в колективі з загальною матеріальною відповідальністю виявиться злодій... То першими звільняться найкращі і найчесніш.. а злодії будуть триматись до того часу поки є що вкрасти.
Питання на засипку Кого можна звинуватити в тому що бізнес збанкрутував? Губернатора? Міністра? Депутата? Премєра? Президента?
чи все таки того хто не втримав колектив від розвалу?
ПС В кожного є свій рівень відповідальності, тому Солдат не відповідає за стратегічне планування... Генерал не відповідає за те як солдат виконає поставлене завдання.
1. ПДВ. 2. Інфляція. З0+% податків як з куща (із міфічного будівельникового "злочинця"), не враховуючи акцизи та рентні платежі. "Незлочинці" ще додатково 45%: ПДФО 18%, + "тіпа не податок" ЄСВ 22% + та ВЗ 5%. Ітого не менше 75% заробленого винь да положь державі.
А в школі розказували про стрешне "татаро-монгольське іго" із 10% (і попам десятину)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 сер, 2025 12:05, всього редагувалось 1 раз.