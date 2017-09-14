RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14736147371473814739>
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:40

  Сибарит написав:Вот именно в этом и заключается разница между посильным и непосильным налогом

ну да, ігу колись десятина була непосильна, а государству тепер 73% мало, а 30% то будівельник пише "злочинець"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40409
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:22

рожовощокого затригерило

слабонервовим і жінкам не дивитись
https://www.youtube.com/shorts/iKstXI8wNx4
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40409
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:04

  flyman написав:
  Сибарит написав:Вот именно в этом и заключается разница между посильным и непосильным налогом

ну да, ігу колись десятина була непосильна, а государству тепер 73% мало, а 30% то будівельник пише "злочинець"

Рівень життя сильно(навіть дуже сильно) зріс.
Якщо б іго підняло податки до 50%+ то народ би просто вимер з голоду, я вже мовчу про повстання. Вимирання підлеглого народу очевидно не було вигідно ігу.

Зараз деруть 50%+ "бо можуть" і народ точно не почне вимирати з голоду. Правда він вимирає через "ненародження", але це дуже повільний процес.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6603
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:26

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити.

.
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.

ГК - це посада та обов'язки.
Як їх виконувати вирішує особа, яка займає посаду.
То ж нинішній не одвічний ГК((

І навіть нинішній запросто може змінити своє відношення.
Він же ісполнітєльний? Да.
То ж поставить йому задачу ВГК на рехформи, то прийдеться виконувати-міняти, інакше злетить з посади.
Буде замінений на ... того, хто 90-х і не бачив і має нефеодальне відношення до всл.

До речі, НГШ тільки в 2001 закінчив виш.
Драпатий - в 2004.
Шаповалов - в 2000.

Почекайте змін((
Прийдуть нові і буде відношення може((, як в омериканській армії у фільмах.
Сержант солдат має ще гірше, ніж кріпаків.
Да і офіцери теж...
"«Несколько хороших парней» (англ. A Few Good Men) — юридическая драма режиссёра Роба Райнера, экранизация одноимённой пьесы Аарона Соркина 1989 года. Лента получила несколько номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль второго плана» (Джек Николсон)."
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Несколько_хороших_парней
Це ж не повна хфантастика.
І навіть якщо поділити на чотири, да хоч на десять, то писець чималий.

А козацьке військо буде... коли будуть козаки 😅
Які всім своїм військом самі по собі.
І бабло на цих вільних козаків. В України та українського народу.
detroytred
 
Повідомлень: 25098
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:43

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити.

.
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.

Мне кажется или вы с detroytred-ом спорите ровно об одном и том же? -- если нужна армия боевых казаков - ей и управнять должны Алексанры (Македонские, которые). Т.е. да - всю ту "старую гвардию" из 90х - в утиль (на пенсию)...

Предмет дискусії - хто є джерелом реформ-змін в країні-суспільстві-армії. Для подальшого розвитку. Хто створив і підтримує систему в визначеному стані.

Детройт -- управлінці-можновладці-регулятори. Оскільки саме в них повноваження та інструменти. Є мета, то реформують-міняють. Нема, то по необхідному мінімуму, аби існувала країна та інституції більш-менш виконували свої функції.

Бандерлог (по змінам в армії) -- полковники. Бо вони "основа армії", "стоять на вершині піраміди", "сердцевина матриці".

Є ще третя думка -- кожен сам собі режисер. Кожен в країні-суспільстві-ринку сам собі створює життя (в країні, армії, ринку). Коли умовно кожен (або достатня кількість) сама схоче, от тоді піде розвиток, нові якісні зміни. Тобто треба почекати, коли схочуть.
Або якщо кожен підійде до дзеркала і..Тобто треба теж почекати, коли кожен підійде до дзеркала і..
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 сер, 2025 14:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25098
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:46

законопроєкт про мобілізацію №10449 привів вас туди де ви зараз є.
Стадія " катастрофа " можливо завтра оформиться так щоб навіть кіт з шаманом щось заподозрили.
Далі пару вдохів видохів та переходимо до стадії "крах" В першу чергу соціально - економічний.
UA
 
Повідомлень: 9581
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:50

  flyman написав:слабонервовим і жінкам не дивитись
https://www.youtube.com/shorts/iKstXI8wNx4

Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.
UA
 
Повідомлень: 9581
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:50

  UA написав:законопроєкт про мобілізацію №10449 привів вас туди де ви зараз є.
Стадія " катастрофа " можливо завтра оформиться так щоб навіть кіт з шаманом щось заподозрили.
Далі пару вдохів видохів та переходимо до стадії "крах" В першу чергу соціально - економічний.

Нові вказівки ти отримав )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:02

  pesikot написав:
  UA написав:законопроєкт про мобілізацію №10449 привів вас туди де ви зараз є.
Стадія " катастрофа " можливо завтра оформиться так щоб навіть кіт з шаманом щось заподозрили.
Далі пару вдохів видохів та переходимо до стадії "крах" В першу чергу соціально - економічний.

Нові вказівки ти отримав )

Твого сусід пса Патрона теж завербували
Буде за тобою стежити.
UA
 
Повідомлень: 9581
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:26

  flyman написав:слабонервовим і жінкам не дивитись
https://www.youtube.com/shorts/iKstXI8wNx4

Також чув багато таких "думок". Але вважаю це не дуже серйозно. Типу понти.
До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?

На даний момент часу рівень життя в Україні(як мінімум в моїй місцевості) впав не сильно(або зовсім і не впав) тому прям 100% аргументів чому після війни потрібно валити - немає. Окремі люди - звичайно виїдуть. Але масового виїзду по-моєму не буде.

*але потрібно щоб війна закінчилась. Поки що ніяких перспектив її закінчення немає.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6603
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14736147371473814739>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andrijk777, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302932
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14685)
15.08.2025 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.