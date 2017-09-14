RSS
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:40

"Нет человека - нет проблемы"

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Потому как мне еще года полтора коллега из Харькова рассказывал, что город - пустой.

Так якщо він пустий, то в чому проблема??? В пустого міста немає проблем.
В Бахмуті є якісь проблеми? - жодної.

"Нет человека - нет проблемы" (с) (тм)
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:43

  flyman написав:Ще не вказано страшну чумку яка лютувала в той час і магічним чином розвіялась на ранок 24.02.24

Точно! :D Я забув, що мій офіс ще 23 лютого працював віддалено; до офісу ходили за бажанням, якщо не було обов'язкового локдауну (Київ). І та чумка таки була перепоною для виїзду з України.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:43

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:І хто буде кондиціонери ставити? Роботи? :D :D
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.

а сантехніки, а електрики і т.д., якесь мислення квадратно-гніздове

Це у тебе воно квадратно-гніздове, а у мене ринкове. Плати бабки і потрібні "спеціалісти" миттю знайдуться.
Тим більше мова йшла про "після закінчення війни". Зараз звичайно в цих категорій є проблеми бо вони є очевидими кандидатами на бусифікацію.

ну да, одні воскреснуть, інші після ПТУ, яких нема, миттєво стануть спецами, як безробітні фотографи слуг після трускавецьких курсів підвищення кваліфікації
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:45

  АндрейМ написав:
  flyman написав:Ще не вказано страшну чумку яка лютувала в той час і магічним чином розвіялась на ранок 24.02.24

Точно! :D Я забув, що мій офіс ще 23 лютого працював віддалено; до офісу ходили за бажанням, якщо не було обов'язкового локдауну (Київ). І та чумка таки була перепоною для виїзду з України.

бо хотаб знову скаже: "залишались, отже погодилися на публічну оферту М1860"
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:59

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Потому как мне еще года полтора коллега из Харькова рассказывал, что город - пустой.

Так якщо він пустий, то в чому проблема??? В пустого міста немає проблем.
В Бахмуті є якісь проблеми? - жодної.

это к тому "у меня уровень жизни не просел": у тех немногих оставшихся - таки чуть просел...
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:15

Трамп:

Я провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:21

Целью звонка было

  Xenon написав:
Трамп:

Я провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!

Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:27

  Xenon написав:
Трамп:

Я провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!


Что-то мне подсказывает, что Трамп не досидит в своем кресле до конца срока ...

Выкинут Донни на мороз ...
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:58

В состав американской делегации для переговоров на Аляске включены:

▪️Министр обороны Пит Хегсет.
▪️Директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
▪️Командующий Европейским командованием (EUCOM) и Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич.

Первоначальный состав американской делегации был изменён Белым домом – убран вице-президент Джей Ди Вэнс, добавлен министр торговли Говард Латник.

В состав делегации также вошли глава администрации Белого дома и её заместитель, различные советники и секретари.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:13

  pesikot написав:[quote="5881587є

Что-то мне подсказывает, что Трамп не досидит в своем кресле до конца срока ...

Выкинут Донни на мороз ...

ти таки не хочеш справедливого миру...
