Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:40
andrijk777 написав: _hunter написав:
Потому как мне еще года полтора коллега из Харькова рассказывал, что город - пустой.
Так якщо він пустий, то в чому проблема??? В пустого міста немає проблем.
В Бахмуті є якісь проблеми? - жодної.
"Нет человека - нет проблемы" (с) (тм)
1
3
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:43
flyman написав:
Ще не вказано страшну чумку яка лютувала в той час і магічним чином розвіялась на ранок 24.02.24
Точно!
Я забув, що мій офіс ще 23 лютого працював віддалено; до офісу ходили за бажанням, якщо не було обов'язкового локдауну (Київ). І та чумка таки була перепоною для виїзду з України.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:43
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:
І хто буде кондиціонери ставити? Роботи?
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.
а сантехніки, а електрики і т.д., якесь мислення квадратно-гніздове
Це у тебе воно квадратно-гніздове, а у мене ринкове. Плати бабки і потрібні "спеціалісти" миттю знайдуться.
Тим більше мова йшла про "після закінчення війни". Зараз звичайно в цих категорій є проблеми бо вони є очевидими кандидатами на бусифікацію.
ну да, одні воскреснуть, інші після ПТУ, яких нема, миттєво стануть спецами, як безробітні фотографи слуг після трускавецьких курсів підвищення кваліфікації
1
3
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:45
АндрейМ написав: flyman написав:
Ще не вказано страшну чумку яка лютувала в той час і магічним чином розвіялась на ранок 24.02.24
Точно!
Я забув, що мій офіс ще 23 лютого працював віддалено; до офісу ходили за бажанням, якщо не було обов'язкового локдауну (Київ). І та чумка таки була перепоною для виїзду з України.
бо хотаб знову скаже: "залишались, отже погодилися на публічну оферту М1860"
1
3
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:59
andrijk777 написав: _hunter написав:
Потому как мне еще года полтора коллега из Харькова рассказывал, что город - пустой.
Так якщо він пустий, то в чому проблема??? В пустого міста немає проблем.
В Бахмуті є якісь проблеми? - жодної.
это к тому "у меня уровень жизни не просел": у тех немногих оставшихся - таки чуть просел...
2
Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:15
Трамп:
Я провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!
Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:21
Xenon написав:
Трамп:
Я провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!
Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:27
Xenon написав:
Трамп:
Я провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!
Что-то мне подсказывает, что Трамп не досидит в своем кресле до конца срока ...
Выкинут Донни на мороз ...
Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:58
В состав американской делегации для переговоров на Аляске включены:
▪️Министр обороны Пит Хегсет.
▪️Директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
▪️Командующий Европейским командованием (EUCOM) и Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич.
Первоначальный состав американской делегации был изменён Белым домом – убран вице-президент Джей Ди Вэнс, добавлен министр торговли Говард Латник.
В состав делегации также вошли глава администрации Белого дома и её заместитель, различные советники и секретари.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:13
pesikot написав:
[quote="5881587є
Что-то мне подсказывает, что Трамп не досидит в своем кресле до конца срока ...
Выкинут Донни на мороз ...
ти таки не хочеш справедливого миру...
