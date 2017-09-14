RSS
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:19

  Banderlog написав:
  pesikot написав:[quote="5881587є

Что-то мне подсказывает, что Трамп не досидит в своем кресле до конца срока ...

Выкинут Донни на мороз ...

ти таки не хочеш справедливого миру...

Справедливого мира при таких исходных не может быть, может быть компромисный мир.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:21

  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:
ти таки не хочеш справедливого миру...

Справедливого мира при таких исходных не может быть, может быть компромисный мир.

а формула є ?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:23

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:
ти таки не хочеш справедливого миру...

Справедливого мира при таких исходных не может быть, может быть компромисный мир.

а формула є ?

Справдливого мира ? Конечно. Всё возвращается на 2014 год, и всех участников "движухи" с обеих сторон пропускают через Гаагу с наказанием виноватых.
P.S> Точнее 13го, ну или 91, как привычней звучит.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:40

Отака боротьба зі світовим лихом

"Скотт Бессент: Европейским партнерам, призывающим Вашингтон к усилению санкций против России, пора что-то сделать самим или «заткнуться».

«Хочу сказать, что пришло время нашим европейским партнёрам либо действовать, либо заткнуться. Они продолжают говорить: «США должны сделать это, США должны сделать то». Президент Трамп ввёл вторичные санкции — или вторичные тарифы — против Индии из-за её потребления российской нефти.А европейцы этого ещё не сделали. Более того, они покупают переработанные продукты, которые производят индийские нефтепереработчики. Нам нужна координация. Если мы хотим иметь единый фронт, который даст президенту Трампу максимальные рычаги давления, тогда, я считаю, европейские партнёры должны выполнить свою часть работы», подчеркнул глава Минфина США." (С)
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:48

  detroytred написав:"Скотт Бессент: Европейским партнерам, призывающим Вашингтон к усилению санкций против России, пора что-то сделать самим или «заткнуться».

«Хочу сказать, что пришло время нашим европейским партнёрам либо действовать, либо заткнуться. Они продолжают говорить: «США должны сделать это, США должны сделать то». Президент Трамп ввёл вторичные санкции — или вторичные тарифы — против Индии из-за её потребления российской нефти.А европейцы этого ещё не сделали. Более того, они покупают переработанные продукты, которые производят индийские нефтепереработчики. Нам нужна координация. Если мы хотим иметь единый фронт, который даст президенту Трампу максимальные рычаги давления, тогда, я считаю, европейские партнёры должны выполнить свою часть работы», подчеркнул глава Минфина США." (С)

"Коаліція європейських балаболів"
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:50

Выкинут Донни на мороз ... (песікот)

  detroytred написав:"Скотт Бессент: Европейским партнерам, призывающим Вашингтон к усилению санкций против России, пора что-то сделать самим или «заткнуться».

«Хочу сказать, что пришло время нашим европейским партнёрам либо действовать, либо заткнуться. Они продолжают говорить: «США должны сделать это, США должны сделать то». Президент Трамп ввёл вторичные санкции — или вторичные тарифы — против Индии из-за её потребления российской нефти.А европейцы этого ещё не сделали. Более того, они покупают переработанные продукты, которые производят индийские нефтепереработчики. Нам нужна координация. Если мы хотим иметь единый фронт, который даст президенту Трампу максимальные рычаги давления, тогда, я считаю, европейские партнёры должны выполнить свою часть работы», подчеркнул глава Минфина США." (С)

плохі США, а ЄС хароший ...
Выкинут Донни на мороз ... (песікот)
