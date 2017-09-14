RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:00

  Banderlog написав:наближається.
Чути стукіт залізних копит Трампа


Чути, як ти вже кагору набрався )

У Трампа то не копита, то він рогами об підлогу
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:01

  andrijk777 написав:...
Загалом у вас надто все песимістично. Ви або з депресивного регіону або у вас особисто не все норм. Я бачу перспективи України достатньо оптимістично, головне закінчити війну. Небажання влади і народу(великої частини) закінчувати війну(на реальних умовах) є головною проблемою на сьогодні.

з приводу депресивного в попереднього дописувача - це так, зібрав всі погані варіанти прогнозів 8)

небажання влади та народу - це вигадки. й головне питання - що таке на реальних умовах? бо реальні умови обговорювали не один раз - Раша не хоче. то на яких реальних умовах можна закінчити війну? 8)
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:02

  pesikot написав:
  Banderlog написав:наближається.
Чути стукіт залізних копит Трампа

Чути, як ти вже кагору набрався )

У Трампа то не копита, то він рогами об підлогу

може просто головою об стіну? :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:05

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Щоб потім, все одно, воювати на Окінаві чи в Нормандії, чи на Сицилії

чомусь брати моїх прапрабабок які залишились в США, не воювали.
З нашого регіону тільки в першу хвилю еміграції виїхало понад 150 000 чоловік, а потім ще була друга та третя хвилі

а шо ж сестру не взяли братЫ? так быстро тикали обдрыставшись(гены?) что и не заметили?
и вот теперь их праправнучатый племянник должен постоянно менять смердящий памперс :mrgreen:

"как так?"...
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:06

  Letusrock написав:
  Shaman написав:у Раші Успіх ти б не кицю доглядав, а в черговий раз повз би у самовбивчий курс.

у Раші він би навіть не попав на війну, бо все ще вистачає добровольців на контракт

це ви отим 500 тисячам розповідайте, яких в 2022 мобілізували - скільки їх там залишилось?..

й особисто Успіх враховуючи його бажання заробити по-швидкому, на якомусь мільйоні таки б зламався й пішов на контракт :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:06

  pesikot написав:
  Banderlog написав:наближається.
Чути стукіт залізних копит Трампа


Чути, як ти вже кагору набрався )

У Трампа то не копита, то він рогами об підлогу

Хто воєвал імєєть право у тіхой рєчкі отдохнуть :lol:
Ти ж сам будеш скоро кричать що здобули, перемога , відстояли, вибороли))))
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сили оборони зачистили Покровськ від російських диверсантів – відео
За словами військових, в місті працюють Збройні Сили України та переміщаються місцеві жителі.

Однак в корпусі зауважили: пересування у місті суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо.


Метою Путіна залишається повна капітуляція України – американська розвідка
Ворнер повідомив, що американська розвідувальна спільнота дійшла висновку, що Кремль не відмовився від своїх намірів знищити українську державність.

"Метою Путіна залишається повна військова та політична капітуляція України", – сказав сенатор.

За його словами, будь-які угоди, які не передбачають виведення російських військ з України, призведуть до "подальшої агресії з боку Москви".

Ворнер наголосив, що Путін прагне виведення українських військ з Донбасу та інших територій, повалення обраного уряду країни та встановлення проросійського режиму.


Можна не вірити мені ... але, хом"ячки-зрадунці, ви не вірите американській розвідці ?
Ви ж такі за Америку )
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:12

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:наближається.
Чути стукіт залізних копит Трампа


Чути, як ти вже кагору набрався )

У Трампа то не копита, то він рогами об підлогу

Хто воєвал імєєть право у тіхой рєчкі отдохнуть :lol:
Ти ж сам будеш скоро кричать що здобули, перемога , відстояли, вибороли))))

По тобі точно видно, як ти на форумі воюєшь )
Зранку до вечора )
Прямо до крові )

Нічого Трамп не зробить, а ти втішайся
Обіцянка - цяцянька, а дурнику - радість )
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:14

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть?

а хто з форумчан має судовий вирок за держзраду, нагадай? чи ти про яких зрадників?
Є шаман- піджак/офіцер запасу, все ще не вважає за потрібне мобілізовуватись - але не зрадник. І чомусь думає що умовний флайман чи АндрійМ, які навіть в очі пістолет не бачили, більші зрадники.
Для чого кафедру проходив? Чи на каферді готували по ВОС "Спеціаліст по написанню позитивних текстів з дивану під час війни"

о як ми заспівали - "доки суд не визнав" :D добре створимо з Хотабом та чи кимось троєчку - й ви ж хочете по-руські? так от чисто за руськими рецептами всіх капітулянтів й визнаємо. тільки при сталині за це давали червонець, а на сучасній Раші - 15-20 рочків.

добре, домовились - будеш проходити як капітулянт (ну й с.икун звісно)

з приводу того, що офіцер - це якась спроба хоч трохи обгрунтовано наїхати 8) але чекаю як зберуть мені роту - с.икун, мухомен та напівчоловік. й що з вами робити? тут як мінімум навички Хотаба потрібні :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:17

  pesikot написав:...
Нічого Трамп не зробить, а ти втішайся
Обіцянка - цяцянька, а дурнику - радість )

ситуація незвичайна, можуть бути дуже різні наслідки. хоча вірогідність що путін грамотно зіграє на бундючності Трампа та якось його обіграє - доволі велика. тому чекаємо. Трамп теж може викинути коник 8)
