andrijk777 написав:... Загалом у вас надто все песимістично. Ви або з депресивного регіону або у вас особисто не все норм. Я бачу перспективи України достатньо оптимістично, головне закінчити війну. Небажання влади і народу(великої частини) закінчувати війну(на реальних умовах) є головною проблемою на сьогодні.
з приводу депресивного в попереднього дописувача - це так, зібрав всі погані варіанти прогнозів
небажання влади та народу - це вигадки. й головне питання - що таке на реальних умовах? бо реальні умови обговорювали не один раз - Раша не хоче. то на яких реальних умовах можна закінчити війну?
Shaman написав:а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть?
а хто з форумчан має судовий вирок за держзраду, нагадай? чи ти про яких зрадників? Є шаман- піджак/офіцер запасу, все ще не вважає за потрібне мобілізовуватись - але не зрадник. І чомусь думає що умовний флайман чи АндрійМ, які навіть в очі пістолет не бачили, більші зрадники. Для чого кафедру проходив? Чи на каферді готували по ВОС "Спеціаліст по написанню позитивних текстів з дивану під час війни"
о як ми заспівали - "доки суд не визнав" добре створимо з Хотабом та чи кимось троєчку - й ви ж хочете по-руські? так от чисто за руськими рецептами всіх капітулянтів й визнаємо. тільки при сталині за це давали червонець, а на сучасній Раші - 15-20 рочків.
добре, домовились - будеш проходити як капітулянт (ну й с.икун звісно)
з приводу того, що офіцер - це якась спроба хоч трохи обгрунтовано наїхати але чекаю як зберуть мені роту - с.икун, мухомен та напівчоловік. й що з вами робити? тут як мінімум навички Хотаба потрібні
pesikot написав:... Нічого Трамп не зробить, а ти втішайся Обіцянка - цяцянька, а дурнику - радість )
ситуація незвичайна, можуть бути дуже різні наслідки. хоча вірогідність що путін грамотно зіграє на бундючності Трампа та якось його обіграє - доволі велика. тому чекаємо. Трамп теж може викинути коник