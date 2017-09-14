|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:25
UA написав:
законопроєкт про мобілізацію №10449 привів вас
туди де ви зараз є.
Стадія " катастрофа " можливо завтра оформиться так щоб навіть кіт з шаманом щось заподозрили.
Далі пару вдохів видохів та переходимо до стадії "крах" В першу чергу соціально - економічний.
убогий бот сколковский, пеши исчо)))
как там хорваты, ещё в бубон не дают при виде "ксивы"?)))
Повідомлень: 14132
З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1453 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:29
andrijk777 написав: UA написав:
Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.
І хто буде кондиціонери ставити? Роботи?
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.
На побутові кондиціонери роки 3 таки треба вчитися, на пром. системи більше.
Заміна коли навчиться миттєво поїде.
Повідомлень: 9584
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2345 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:29
Прохожий написав: UA написав:
законопроєкт про мобілізацію №10449 привів вас
туди де ви зараз є.
Стадія " катастрофа " можливо завтра оформиться так щоб навіть кіт з шаманом щось заподозрили.
Далі пару вдохів видохів та переходимо до стадії "крах" В першу чергу соціально - економічний.
убогий бот сколковский, пеши исчо)))
как там хорваты, ещё в бубон не дают при виде "ксивы"?)))
Судя по тому, что он тут - то уже ему дают в бубен
Поэтому, он страдает от того, что его "ксиву не уважают"
Повідомлень: 11881
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1259 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:30
мужики
_hunter написав:
Тут на форуме постоянно рассказывают, что любая "передышка" - той стороне только в плюс: накопят сил - и снова на Киев пойдут. Как вы думаете - мужики
, понимая, что на горизонте в пол-года/год снова придется от бусиков нычковаться - точно в стране сидеть останутся?
останутся, а червяки аки ху.нтер поползут...
а если 500 ойро от Шольца и прочие сопутствующие плюшки прикроют, реально что будешь делать?
Повідомлень: 14132
З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1453 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:31
UA написав: andrijk777 написав: UA написав:
Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.
І хто буде кондиціонери ставити? Роботи?
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.
На побутові кондиціонери роки 3 таки треба вчитися, на пром. системи більше.
Заміна коли навчиться миттєво поїде.
И будет стоять по обочинам с картонками - установка кондиционеров за еду )
Повідомлень: 11881
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1259 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:36
pesikot написав:
Донні - довбойоб
просто деменция настигла...
Повідомлень: 14132
З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1453 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:38
flyman написав:
Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?
У найближчий рік прорубають.
Повідомлень: 9584
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2345 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:38
Shaman написав: pesikot написав:
...
Нічого Трамп не зробить, а ти втішайся
Обіцянка - цяцянька, а дурнику - радість )
ситуація незвичайна, можуть бути дуже різні наслідки. хоча вірогідність що путін грамотно зіграє на бундючності Трампа та якось його обіграє - доволі велика. тому чекаємо. Трамп теж може викинути коник
хіба викине коника зеленого)
Повідомлень: 3363
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:42
що це турбо переляк і метушня?
Повідомлень: 40422
З нами з: 09.03.14
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:43
pesikot написав:
Судя по тому, что он тут - то уже ему дают в бубен
Аккуратнее с угрозами.
Агент пес Патрон тебе яйца откусит.
Повідомлень: 9584
З нами з: 19.07.08
