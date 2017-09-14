flyman написав:Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?
У найближчий рік прорубають.
Дивно, що ви не помітили що рубалка останнім часом нетойво, пороховий завод гарно гахнул, шахедовоз затонув. Кожен день не лише НПЗ, а й газова дружба тойго. А ось людей для м'ясних штурмів дуже багато... Як завжди убогі - головний козир оркостану.
То він хоче, щоб прорубали корідор до його курорту і обригали всі його номери )
Розрахунки ґрунтувалися на нещодавно повторених російським диктатором Володимиром Путіним вимогах щодо виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які міжнародно визнані частиною України.
За оцінками аналітиків, з урахуванням середньодобових втрат російських військ у 2025 році, продовження бойових дій ще на 4,4 року може призвести до близько 1,93 млн додаткових втрат серед особового складу РФ, включно з убитими та пораненими.
тобто руські вимагають того, чого вони НІКОЛИ не досягнуть - бо воювати ще 4 роки й втратити ще 2 млн людей - це за межами їх можливостей...