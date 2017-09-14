Трамп:Сделки нет, взаимопонимания нет.
Радуйтесь , " не сдали"
Додано: Суб 16 сер, 2025 02:06
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 02:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 02:15
Это катастрофа не то что Украине, всему Западу.
Не только у зеленского нет карт , у всего этого хваленого нато нет карт
Додано: Суб 16 сер, 2025 02:29
Все сжечь и массоаый отход в Бразилию
Это --здец, это закат и падение Древнего Рима-2
