Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 02:06

Трамп:Сделки нет, взаимопонимания нет.

Радуйтесь , " не сдали"
fox767676
Повідомлень: 3983
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 02:15

Это катастрофа не то что Украине, всему Западу.
Не только у зеленского нет карт , у всего этого хваленого нато нет карт
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 02:29

Все сжечь и массоаый отход в Бразилию
Это --здец, это закат и падение Древнего Рима-2
