Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:58

  pesikot написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Я в сортах того гівна не розумію, а ти ще той дослідник калу

Тобі вже всі вказували на твою тупість?
Я буду останнім?

Про тупість

Де анонсована тобою катастрофа ? )

Піднімись поверхом вище. Нехай твій сусід пес Патрон перекладе тобі на собачу мову.
Може якось ...
  _hunter написав:"Має відбутися обмін територіями, буде більше російської території, ніж було, а Україна має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО», - описав це Шон Генніті та попросив Трампа уточнити, чи коректна ця інформація. Дональд Трамп відповів ствердно.
UA
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не в Донбассе дело, а в том что Украина в свое время поставила все на тех кто проиграет, и свой цивилизационный проигрыш амортизирует за счет Украины
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:10

  fox767676 написав:Не в Донбассе дело, а в том что Украина в свое время поставила все на тех кто проиграет, и свой цивилизационный проигрыш амортизирует за счет Украины

Это глобально.
Протеже Британии плюс 73% привело к катастрофе.
По факту договоренностей, ЗСУ должно отойти с хоть как то укрепленного Донбасса в районы без фортификации.
Сейчас найвылычнишого начнут нагибать.
Востаннє редагувалось UA в Суб 16 сер, 2025 11:11, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:11

Что-то быстро он...
Президент України планує приїхати до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом уже в понеділок, — Axios
_hunter
 
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:12

  _hunter написав:Что-то быстро он...
Президент України планує приїхати до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом уже в понеділок, — Axios

Пропоную скинутися на костюм
UA
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:16

  UA написав:
  _hunter написав:Что-то быстро он...
Президент України планує приїхати до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом уже в понеділок, — Axios

Пропоную скинутися на костюм

Відмовити трампу у найвеличнішій діал їде. Шмідту буде що писати, неочікуване, як Франту )
stm
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:По факту договоренностей, ЗСУ должно отойти с хоть как то укрепленного Донбасса в районы без фортификации.
Сейчас найвылычнишого начнут нагибать.


по факту договоренностей донбасс должен отойти под прямое управлении москвы
а Киев - под опосредованное ("устранить первопричины")
это перечеркнуть последние 12, если не 30 последних лет Украины
у меня пока модель урегулирования никак не складывается
только "все сжечь и всем вместе в Бразилию\Канаду"
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:27

  fox767676 написав:
  барабашов написав:Лис, Пекин вторичен и зависим от запада на 146%
Когда самураи придумали свой джип Мицубиси 91 год назад и вовсю строили авианосцы для захвата Тихого океана - там ездили на рикшах и ели жуков с пауками из-за постоянных засух и наводнений(впрочем эта проблема до ГМО и систем водохранилищ и обработки облаков была и в США и в СССР)
Так самураи, точнее их техноэкономика вторична и зависима от запада
Без Америки могли рассчитывать только на локальное лидерство в ЮВА среди стран где едят вместо говядины и кур пауков с мышами.
Корейцы с цыганами в ту же степь
Их подняли из трущоб за шкирку в 60-70е годы далеко не их земляки


вы мысленно остались в 1991
а я в 90-х кроме мегадез с сепультурой интересовался историей и историческим материализмом

Може Мегадет ?Megadeth
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Може Мегадет ?Megadeth


удивили конечно, но уж разрешите мне по старинке как я с 1993 привык
тут ближе к "з"
https://youglish.com/pronounce/megadeth/english
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 11:41, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:40

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  барабашов написав:Лис, Пекин вторичен и зависим от запада на 146%
Когда самураи придумали свой джип Мицубиси 91 год назад и вовсю строили авианосцы для захвата Тихого океана - там ездили на рикшах и ели жуков с пауками из-за постоянных засух и наводнений(впрочем эта проблема до ГМО и систем водохранилищ и обработки облаков была и в США и в СССР)
Так самураи, точнее их техноэкономика вторична и зависима от запада
Без Америки могли рассчитывать только на локальное лидерство в ЮВА среди стран где едят вместо говядины и кур пауков с мышами.
Корейцы с цыганами в ту же степь
Их подняли из трущоб за шкирку в 60-70е годы далеко не их земляки


вы мысленно остались в 1991
а я в 90-х кроме мегадез с сепультурой интересовался историей и историческим материализмом

Може Мегадет ?

нет:
https://tophonetics.com/ru/pronounce/zW ... HRtdsduNQ/
_hunter
 
