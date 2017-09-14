pesikot написав:Я в сортах того гівна не розумію, а ти ще той дослідник калу
Тобі вже всі вказували на твою тупість? Я буду останнім?
Про тупість
Де анонсована тобою катастрофа ? )
Піднімись поверхом вище. Нехай твій сусід пес Патрон перекладе тобі на собачу мову. Може якось ...
_hunter написав:“Має відбутися обмін територіями, буде більше російської території, ніж було, а Україна має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО», - описав це Шон Генніті та попросив Трампа уточнити, чи коректна ця інформація. Дональд Трамп відповів ствердно.
fox767676 написав:Не в Донбассе дело, а в том что Украина в свое время поставила все на тех кто проиграет, и свой цивилизационный проигрыш амортизирует за счет Украины
Это глобально. Протеже Британии плюс 73% привело к катастрофе. По факту договоренностей, ЗСУ должно отойти с хоть как то укрепленного Донбасса в районы без фортификации. Сейчас найвылычнишого начнут нагибать.
UA написав:По факту договоренностей, ЗСУ должно отойти с хоть как то укрепленного Донбасса в районы без фортификации. Сейчас найвылычнишого начнут нагибать.
по факту договоренностей донбасс должен отойти под прямое управлении москвы а Киев - под опосредованное ("устранить первопричины") это перечеркнуть последние 12, если не 30 последних лет Украины у меня пока модель урегулирования никак не складывается только "все сжечь и всем вместе в Бразилию\Канаду"
барабашов написав:Лис, Пекин вторичен и зависим от запада на 146% Когда самураи придумали свой джип Мицубиси 91 год назад и вовсю строили авианосцы для захвата Тихого океана - там ездили на рикшах и ели жуков с пауками из-за постоянных засух и наводнений(впрочем эта проблема до ГМО и систем водохранилищ и обработки облаков была и в США и в СССР) Так самураи, точнее их техноэкономика вторична и зависима от запада Без Америки могли рассчитывать только на локальное лидерство в ЮВА среди стран где едят вместо говядины и кур пауков с мышами. Корейцы с цыганами в ту же степь Их подняли из трущоб за шкирку в 60-70е годы далеко не их земляки
вы мысленно остались в 1991 а я в 90-х кроме мегадез с сепультурой интересовался историей и историческим материализмом
