RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14747147481474914750>
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:41

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Може Мегадет ?Megadeth


удивили конечно, но уж разрешите мне по старинке как я с 1993 привык

У нас в 1986 называли так , не коверкая
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3900
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:42

  _hunter написав:Что-то быстро он...
Президент України планує приїхати до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом уже в понеділок, — Axios
нахіба він там нужен? Вже про все договорились без нього. Робить йому нічого? А хто буде фоткатись на вїзді в покровськ? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3365
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:43



там прикол что не "death", а вообще несущестующий "deth"
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:У нас в 1986 называли так , не коверкая


я в прямом эфире MTV слушал
так что еще неизвестно где коверкали
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 11:58, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:48

  Banderlog написав:
  _hunter написав:Что-то быстро он...
Президент України планує приїхати до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом уже в понеділок, — Axios
нахіба він там нужен? Вже про все договорились без нього. Робить йому нічого? А хто буде фоткатись на вїзді в покровськ? :lol:

Ну як же, не може ж він відмовити трампу навіть без присутності на зустрічі. трамп був дещо розгубленим після зустрічі з картами, має приїхати Зеленський щоб була чітка відмова по Шмідту.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5949
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 12:20

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:У нас в 1986 называли так , не коверкая


я в прямом эфире MTV слушал
так что еще неизвестно где коверкали

Cам Мастейн, пока не тронулся кукухой, в интервью говорил, что название группы это симбиоз "миллиона смертей", но так чтоб было одно слово и отличающееся от классичесеого "миллиона смертей", да и была тогда(40 лет назад) уже группа с таким названием, известная в начале 80х не хуже Слэйера и Венома(не факт что они играли трэш, скорее панки какие то).
По поводу истории и книг по ней, особенно про крестовомонгольские ига 1000 лет назад - меньше читай творения Кульманов и Шлагбаумов написанные под чётким руководством партии любителей сложных процентов и кредитов под залог. Реальная история только у Австралии и Америки, и то только с момента изобретения Беней громоотвода и начала печатания зелёных бумажек.
Вон ЛАД и Продиджи историю КПСС и политэкономию учили-дрочили-верили в светлое будущее, без них на третий курс не переводили(на военку, шоб в СА духом не попасть)
Куда теперь те учебники в шикарных обложках, в печку?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5292
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 12:22

барабашов
̶ч̶е̶й̶ ̶К̶р̶ы̶м̶ Земля плоская ? :D
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 12:23

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Може Мегадет ?Megadeth


удивили конечно, но уж разрешите мне по старинке как я с 1993 привык

У нас в 1986 называли так , не коверкая

Ага, "не коверкая" (вспоминая троещинское Сони ВолкМэн")
_hunter
 
Повідомлень: 10258
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 12:26

  fox767676 написав:


там прикол что не "death", а вообще несущестующий "deth"

та не суть: английский язык странный, конечно (в плане озвучивания написанного), но не настолько, что бы имея букву t (для звука т) еще и th ровно для того же звука использовать...
_hunter
 
Повідомлень: 10258
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:но не настолько, что бы имея букву t (для звука т) еще и th ровно для того же звука использовать..

это да
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14747147481474914750>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120736
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303096
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14695)
16.08.2025 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.