fox767676 написав: Vadim_ написав: У нас в 1986 называли так , не коверкая У нас в 1986 называли так , не коверкая



я в прямом эфире MTV слушал

так что еще неизвестно где коверкали я в прямом эфире MTV слушалтак что еще неизвестно где коверкали

Cам Мастейн, пока не тронулся кукухой, в интервью говорил, что название группы это симбиоз "миллиона смертей", но так чтоб было одно слово и отличающееся от классичесеого "миллиона смертей", да и была тогда(40 лет назад) уже группа с таким названием, известная в начале 80х не хуже Слэйера и Венома(не факт что они играли трэш, скорее панки какие то).По поводу истории и книг по ней, особенно про крестовомонгольские ига 1000 лет назад - меньше читай творения Кульманов и Шлагбаумов написанные под чётким руководством партии любителей сложных процентов и кредитов под залог. Реальная история только у Австралии и Америки, и то только с момента изобретения Беней громоотвода и начала печатания зелёных бумажек.Вон ЛАД и Продиджи историю КПСС и политэкономию учили-дрочили-верили в светлое будущее, без них на третий курс не переводили(на военку, шоб в СА духом не попасть)Куда теперь те учебники в шикарных обложках, в печку?