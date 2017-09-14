Україна потерпає від браку кадрів. Нестача фахівців відчувається всюди – як на фронті, так і в тилу. Насамперед страждають від цього підприємства оборонного комплексу. Потрібні спеціалісти або вже працюють, або мобілізовані, або виїхали за кордон. https://censor.net/biz/resonance/356874 ... a-naslidky
Не знаю, найкращій фізик/хімік Франт ще в Україні і не мобілізован. Флай 100% військового робота розробляє у підвалі. Хуиз2010 стратегічно знає увесь захист полігонів. Джамп, а на що здатні ви? ) Сюр цього світу, що навіть там де немає війни є корупція і не вистачає спеціалістів. А таких як ви копіпастеров хоч греблю гати. Вважаєте що орки котрі наразі дохнуть 5/1 чи орки які отримали на найкращих заводах -20% до зарплатні (4 робочих днів на тиждень майже по європейські), чи орки які мають бюджет вже -5трл.фублів, чи банки орків які вимушені давати кошти військовим підприємствам хоча попередні кошти не повернули, чи бізнес орків який не може дозволити кредити під 20% це все міць?
stm Так, це все правда про проблеми орків. Але це б зіграло на руку якби Трамп не вертівся як вуж на сковорідці у намаганні заключити швидку угоду, а також включився в довгу гру. Запланував допомогу і підтримку як мінімум до кінця свого сроку і своєю поведінкою показував, що США не відступляться ні за яких умов. Тоді б орки замислилися над доцільністю продовженя. А коли він через раз говорить, що якщо не вийде з угодою, то він умиває руки... ну камон, так путіну тільки це і треба.
З іншого боку, якщо Фокс правий на рахунок цивілізаційної війни, що вже йде... То Трамп міг зрозуміти це, але вже занадто старенький, тож захотів відстрочити цю війну за рахунок України, щоб спокійно досидіти свої 3 з гаком рочки, а потім розказувати, що при ньому все було стабільно і всі його боялися. Проте якщо це дійсно цивілізаційна війна, то Китай не дасть росії впасти. Він також може в довгу. І на відміну від Заходу Схід не питає своїх виборців чи вони втомилися від війни / підтримки партнерів у війні.
Перемир'я на лінії зіткнення ще якось з натяжкою Трамп міг би занести собі в актив, через те, що припинилися вбивства. Щось типу 38-ї паралелі у Кореї. Але коли тобі кидають пред'яву на незахоплені землі... ну хіба що лаври Чемберлена заслужить, а глобальну війну це не зупинить
fox767676 написав:Не в Донбассе дело, а в том что Украина в свое время поставила все на тех кто проиграет, и свой цивилизационный проигрыш амортизирует за счет Украины
Это глобально. Протеже Британии плюс 73% привело к катастрофе. По факту договоренностей, ЗСУ должно отойти с хоть как то укрепленного Донбасса в районы без фортификации. Сейчас найвылычнишого начнут нагибать.
Продолжаешь свои фантазии писать. Ни к каким договореностям не пришли
А говорить Трамп может всё, что угодно, он и про 24 часа говорил и про 100 дней, и много чего другого
PS. Что-то я не припомню ни одной встречи на высшем уровне, на которой достигли договореностей и ... отменили обед Обеды отменяют, когда ничего не достигли
Президент США Дональд Трамп пытался подать свой саммит с правителем России Владимиром Путиным как успешный, однако ключевым результатом встречи стало подтверждение: Кремль отказывается прекращать войну против Украины даже временно, пишет The Wall Street Journal. ... Для Трампа итоги менее очевидны. Хотя накануне он обещал "очень серьезные последствия", если Путин не согласится на прекращение огня, после саммита он воздержался от резких заявлений.
Обозреватель считает, что вполне возможно, что на встрече действительно был достигнут какой-то прогресс, однако трудно отделаться от впечатления, что Путину снова удалось выиграть больше времени для своей войны, которая сейчас идет по его сценарию.
"Скорее всего, Трамп потеряет интерес к попыткам положить конец войне. Когда он сказал, что позвонит Зеленскому и европейцам, он добавил: "В конечном счете, все зависит от них". Он снова не вдался в подробности, но, учитывая веру Трампа в свои навыки заключения сделок и интуицию, похоже, он готов оставить этот вопрос. Это объяснило бы жизнерадостность Путина - и стало бы ударом для Украины", - констатировал обозреватель.
1. Саммит не принёс никакой пользы - никакого соглашения "По завершении саммита, примечательного скорее своей хореографией, чем содержанием, лидерам не удалось договориться даже о приостановке боевых действий, не говоря уже о прекращении огня". – говорится в статье.
2. Это была пиар-победа доминирующего Путина Как бы подчеркивая свою доминирующую роль в ходе встречи, Путин завершил брифинг предложением провести следующую встречу в Москве – это приглашение несколько застало Трампа врасплох, который вынужден был признать, что это создаст "небольшую напряжённость" в стране. Однако он не исключил этого.
3. Путин продолжает говорить о "коренных причинах", препятствующих прорыву в мирном процессе В обращении к Киру Стармеру и другим региональным лидерам, публично выразившим поддержку Зеленскому накануне саммита, Путин предостерёг "европейские столицы" от "создания препятствий" миру в Украине. "Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности", — сказал он.
4. У Трампа, похоже, больше общего с Путиным, чем с Зеленским Киев, возможно, мог бы утешиться тем, что Трамп, похоже, не принял все требования Путина, но саммит мало что сделал для того, чтобы убедить Украину в том, что она, по словам Зеленского, может продолжать "рассчитывать на Америку".
5. Трамп не мог удержаться от повторного обсуждения внутриполитических обид В интервью он заявил, что Путин сказал ему, что президентские выборы в США 2020 года "были сфальсифицированы" из-за повсеместного использования голосования по почте.
6. Бои в Украине продолжатся. Во время встречи двух лидеров в большинстве восточных регионов Украины была объявлена воздушная тревога, а губернаторы Ростовской и Брянской областей России сообщили, что некоторые их территории подверглись атакам украинских беспилотников.
Это даже не дипломатический провал Трампа, это его полный позор Трамп явно в начальной стадии деменции, потому что вообще не понимает, что происходит
Не найвеличнішого, а нас. Монітори:
❗️✈️ — Активність транспортної авіації РФ 01.08 — 16.08
🛬 — Задіяні борти: Іл-76МД, Ан-26, Ан-72
📍 Розподіл по аеродромах:
— Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Кубінка», Московська область. — Посадка 3х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Енгельс-2», Саратовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Балтимор», Воронезька область. — Посадка 1х Ан-26 ПКС рф на аеродром «Енгельс-2», Саратовська область. — Посадка 4х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Кримськ», Краснодарський край. — Посадка 3х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Саки», АР Крим. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Українка», Амурська область. — Посадка 2х Ан-12 ПКС рф на аеродром «Балтимор», Воронезька область. — Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Кубінка», Московська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Шаталово», Смоленська область. — Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Енгельс-2», Саратовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Шайковка», Калузька область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Енгельс-2», Саратовська область. — Посадка 2х Ан-12 ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Кримськ», Краснодарський край. — Посадка 3х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Кубінка», Ростовська область. — Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Кубінка», Московська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Кримськ», Краснодарський край. — Посадка 3х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 3х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Внуково», Московська область. — Посадка 4х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Халино», Курська область. — Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Сеща», Брянська область. — Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Ростов-на-Дону», Ростовська область. — Посадка 2х Ан-26 ПКС рф на аеродром «Балтимор», Воронезька область. — Посадка 1х Іл-76МД на аеродром «Саваслейка», Нижньогородська область рф. — Посадка 5х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Приморсько-Ахтарськ», Краснодарський край. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Бєлая». — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Шаталово», Смоленська область. — Посадка 1х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Енгельс-2», Саратовська область. — Посадка 2х Іл-76МД ПКС рф на аеродром «Халино», Курська область.
⚠️ 🚀 / 🚀/ 🚀/ 🚀 — Відбувається досить активне транспортування ракет Х-101/Х-22/Кинджал та балістичних ракет та ударних БпЛА типу "Shahed" на аеродроми базування.
Найвеличніший по європам поїде чи у бункері пересидить, а нам...