budivelnik написав:

detroytred написав: _hunter написав: Мне кажется или вы с detroytred-ом спорите ровно об одном и том же? -- если нужна армия боевых казаков - ей и управнять должны Алексанры (Македонские, которые). Т.е. да - всю ту "старую гвардию" из 90х - в утиль (на пенсию)... Мне кажется или вы с detroytred-ом спорите ровно об одном и том же? -- если нужна армия боевых казаков - ей и управнять должны Алексанры (Македонские, которые). Т.е. да - всю ту "старую гвардию" из 90х - в утиль (на пенсию)...

Предмет дискусії - хто є джерелом реформ-змін в країні-суспільстві-армії. Для подальшого розвитку. Хто створив і підтримує систему в визначеному стані.



Детройт -- управлінці-можновладці-регулятори . Оскільки саме в них повноваження та інструменти. Є мета, то реформують-міняють. Нема, то по необхідному мінімуму, аби існувала країна та інституції більш-менш виконували свої функції.



Бандерлог (по змінам в армії) -- полковники . Бо вони "основа армії", "стоять на вершині піраміди", "сердцевина матриці".



Є ще третя думка -- кожен сам собі режисер. Кожен в країні-суспільстві-ринку сам собі створює життя (в країні, армії, ринку). Коли умовно кожен (або достатня кількість) сама схоче, от тоді піде розвиток, нові якісні зміни. Тобто треба почекати, коли схочуть.

Або якщо кожен підійде до дзеркала і..Тобто треба теж почекати, коли кожен підійде до дзеркала і.. Предмет дискусії - хто є джерелом реформ-змін в країні-суспільстві-армії. Для подальшого розвитку. Хто створив і підтримує систему в визначеному стані.. Оскільки саме в них повноваження та інструменти. Є мета, то реформують-міняють. Нема, то по необхідному мінімуму, аби існувала країна та інституції більш-менш виконували свої функції.. Бо вони "основа армії", "стоять на вершині піраміди", "сердцевина матриці".Кожен в країні-суспільстві-ринку сам собі створює життя (в країні, армії, ринку). Коли умовно кожен (або достатня кількість) сама схоче, от тоді піде розвиток, нові якісні зміни. Тобто треба почекати, коли схочуть.Або якщо кожен підійде до дзеркала і..Тобто треба теж почекати, коли кожен підійде до дзеркала і..

А спробувати проаналізувати і побачити щоВСІ ТРИ ВАРІАНТИ ІСНУЮТЬ ОДНОЧАСНО - слабо?в кількості до 10 000 осіб - такі собі ТЕОРЕТИКИ які визначають НАПРЯМОК РУХУ ( і не мають ні зеленого уявлення як це практично реалізувати , бо в них відсутні важелі впливу на тих хто повинен фізично реалізовувати(на керівників -є , на виконавців-немає)(керівники рівня село-місто, цих до 200 000 ) - ці люди є ПРАКТИКАМИ і отримавши теоретичні вказівки від можновладців, зчухують з теорії -фантазійну частину і залишаючи тільки те що можна фізично(практично ) виконати приступають до виконання(керування процесами), ці люди мають реальний доступ як до силової частини, так і до мотваційної( можуть перерозподілити ресурси від одних до інших( цих 50% населення або приблизно 20 000 000), які виконують вказівки умовних полковників... але з певними уточненнями - вони САБОТУЮТЬ те що НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ і активніше працюють над тим що дає більший власний дохід.Так умовні полковники мають можливість використати силові методи для пришвидшення процесів, але досвід ЦИВІЛЬНИХ суспільств показав що або треба заганяти виконавців в диктатуру, або ВРАХОВУВАТИ ПОБАЖАННЯ цих виконавці.При чому реальні важелі впливу на діяльність виконавців.. це заробітна плата, але як правило заробітні плати жорстко регламентовані і фактично не можуть бути зміненими під того чи іншого виконавця, що приводить до констатації фактуВплив керівника практика на виконавця ОБМЕЖУЄТЬСЯ розміром зарплати на яку керівник впливу практично не має.4 Група споживачі(діти+пенсіонери+ непрацездатні інваліди)І тепер поясненняМожновладець -ПРИДУМАВПолковним- виконує не все а тільки те що вважає за можливе до виконання ( тобто цим ЗМЕНШИВ вплив можновладця)Виконавець виконує тільки те що вважає для себе корисним (тобто зменшує навіть те мале що виконує полковник)І додаткове поясненняЧому обговорення дій можновладців+полковники - я вважаю тут не доцільнимПо двом причинамПерша - тут відсутні ті кого можна віднести до умовних полковників( я вже мовчу до можновладців) , а тому обговорення речей про які ніхто не має практичного досвіду( з тих хто обговорює) -це просто зайва трата часуДруга - вплив як можновладців так і полковників на життя тут присутніх є в рази меншим ніж вплив дій присутніх на їх же життяІ томуЯ постійно педалюю обговорення тем, які БЛИЗЬКІ всім тут присутнім і торможу розвиток тем які є просто білим шумом.