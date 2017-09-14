detroytred написав:Буданов. Буданов правильно вказав, що саме головне це визначитися Україні та українцям. Нещодавно отаке заявив.. Не визначено остаточно досі. Не визначено. Саме тому отакі дії, наслідки за віконцем... Бо по мінімуму та між крапельками Україна та українці вже 30+ років хочуть пропетляти. Чому? Да тому що не визначилися. І навіть, якщо цьому невизначенню є об'єктивні причини, то вони не відміняють факту оцієї невизначеності.
Переводжу: Буданов каже, що Україна повинна стати суб'єктом... І це єдине рішення, вихід для неї. Ну а про ціну він звісно промовчав.
Якщо ж Зе та Ко вдасться пропітляти між краплинками, то він дійсно хоч найвеличніший або хоч найвезучійший. Для України та українців.
Базове це дерагулізація суспільства. Без цього всі інші потуги не мають сенсу. Як рагуль може в чомусь визначитися?
Замініть рагулізм на відповідальність(професійність) І я погоджусь з такою виправленою версію твердження
Базове це ріст відповідальності в суспільстві Без цього всі інші потуги не мають сенсу Як безвідповідальний - може визначититись в своєму подальшому житті
detroytred написав:Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів. Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків.
Трошки термінології... Найвищою гілкою влади в Україні - Є ЗАКОНОДАВЧА... Закон -це теорія Ті хто пишуть Закони - ТЕОРЕТИКИ( хоча перед цим могли бути практиками) Тому я й писав Найвища управлінська ланка- можновладці=теоретики ( Міністри( політична посада) Верховна Рада ( Законодавчий Орган) = до 10 000 осіб Наступна ланка-ВИКОНАВЧА влада-умовні полковники-чисельність до 200 000 осіб Люди які трактуючи закони таким чином щоб їх можна було виконати - практики.
І останні- ВИКОНАВЦІ Населення. на яке можновладці ПРЯМОГО впливу не мають ( не може ПРЕЗИДЕНТ взяти за шкірку роботягу , він може дати вказівку(теоретик) яку отримує умовний полковник який дасть вказівку силовим органам.... І на всіх цих ланцюжкаг передачі вказівок відбувається зменшення впливу того хто дав ПЕРШУ вказівку.
"Всі вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це перейти до мирної угоди, яка покладе край війні, а не простої угоди про припинення вогню, яка часто не витримує", - наголосив Трамп.
Він підтвердив, що вже цього понеділка, 18 серпня, президент Зеленський приїде в Овальний кабінет. Разом із Зеленським на зустріч у Вашингтоні Трамп запросив європейських лідерів. За словами президента США, якщо все вдасться на зустрічі з президентом України у Вашингтоні, то наступний крок — зустріч з Путіним.
Немного рассуждений по высказываниям *уйла и Трампа.
*уйло заявлял:
там, где ступила нога руського сольдата, там расейская земля! (с)
На Аляску ступила нога как минимум одного "руського сольдата" в лице министра обороны московии, соотв., это уже расейская земля!
Ах да, для юридического подтверждения, надо еще провести референдум на Аляске о присоединении к московии, как это было сделано в Запорожской и Херсонской областях. Ну это совсем просто - в Инете создаются избирательные комиссии (в США ведь разрешено голосовать по почте, а Инет это еще и почта), за день проводят Инет-голосование, день подсчетов, и вот уже 146% граждан Аляски просятся в московию, тем более, что на Аляске есть и могилы руських (перед которыми *уйло становился на колени, т.е. священные места для московии), и есть приходы РПЦ (*уйло и с ее священниками встречался).
Еще день и Госдура утверждает результаты референдума и вносит в П**ституцию московии Аляску.
Трамп, как истинный сторонник демократии - он ведь считает, что если 4 области Украины и Крым внесены в П**ституцию московии, значит московия имеет законное право на эти территории, даже на их не завоеванные части, соотв. просто обязан, следуя своей логике, отдать Аляску московии.
Если этого не произойдет, оба, и *уйло, и Трамп обычные п**даболы!
The_Rebel написав:stm ну хіба що лаври Чемберлена заслужить, а глобальну війну це не зупинить
нам то шо до тієї цивілізаційної війни? Ви хочете щоб вона відбувалась на наших територіях та іще й щоб українці воювали з обох сторін фронту? Зпригувати треба з цієї теми. Хай нато проти путіна воює десь в грузії чи прибалтиці з Польщею, а ми вже достатньо побули бастіоном демократії... тільки не треба про те як на заході всі стурбовані ... ви багато були стурбовані нагорним карабахом? Чи вільної ічкерії? Лічно я їх вважав дикарями.
так, бажано щоб війна шла в іншому місці - й не в Польщі, бо тоді ми осторонь не залишимося. але якщо світ переходить до відносин права сильного - то треба бути в правильному таборі - в Європі. під Рашею тут життя не буде. це дійсно треба емігрувати відразу.
те, що ви до інших відноситесь як не до людей - це зрозуміло. таких людей насправді багато - півРаші взагалі таких, якщо не більше. татарин - дикар, до церкви РПЦ не ходить дикар. питання, наскільки ця РПЦ архаїчна та канонічна, но то таке. але Україна - не дикарі, ми європейська країна, хоча розвиватися ще багато - дякуємо срср. тому нам не треба, щоб якийсь азійські дикуни нам казали, як ми маємо жити - нехай на своїх болотах розберуться
"Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є життєво важливою. Європейський союз та наші європейські партнери працювали над координацією дій з президентом Трампом напередодні зустрічі в Алясці. Але сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом", – написала посадовиця.
detroytred написав:Залишилось лише визнати реальність --- подавляюча більшість навіть на хфорумі обговорює саме БЛИЗЬКУ всім тему, бо вона торкається кожного суттєво більше, ніж банальності Кіосакі та підходи до дзеркала. Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів. Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків. І ці дії-рішення не просто якийсь-то напрямок руху, а НАПРЯМОК РУХУ, який ФАКТИЧНО визначає життя-поведінку народу, населення країни, ринку країни, війська, галузей виробництва, культури і т.д. ТОМУ й розумні при розгляді країни, ринку країни, суспільства, армії обговорюють саме кучм, ахметових, порошенок, зелен-ких, сирських і т.д. А якщо предметом розгляду є особисте життя, особистий бізнес, особиста служба і т.д., то ... розглядають ці особистості, їх дзеркала, їх рішення, їх дії. Ні, ну можна урівняти ці різні предмети, екстраполювати, вигадати і ... отримати дійсно щось нове(((, своє(((, але((( Це і є білим шумом.
Суспільство ділиться на ТРИ групи Молодь - в яких ще не має минулого , є сьогоднішнє від якого залежить їх майбутнє Працездатні - люди в яких їх минуле вплинуло на їх сьогоднішнє але вони ще можуть змінити своє майбутнє Пенсіонери - люди в яких їх минуле сформувало їх сьогоднішнє, але в яких відсутнє майбутнє...
Так от Обговорювати дії можновладців може тільки ОДНА категорія- ПЕНСІОНЕРИ, які живуть по принципу добре описаному в Народній Мудрості Якщо собаці нячсого робити - то вона фаберже вилизує... Обговорювати дії(рішення) групи людей , до категорії яких ніколи не відносився і рішення рівня яких ніколи не приймав - може тільки той кому робити нічого. Всі інші , ЗОБОВЯЗАНІ заради СВОГО МАЙБУТНЬОГО і майбутнього своєї сімї обговорювати тільки ті проблеми які їм ЗАВАЖАЮТЬ СЬОГОДНІ просувати в ЖИТТЯ свої рішення.
А оце все словоблуддя про Порошенко чи Ахметов, чи Зеленського..... Ви створювали Політичну Партію ? чи Корпорацію? Ви організовували вбивство свого конкурента на арені Донецька? а потім влаштовували рідного брата вбитого шофером який 20 років возив автобусом вашу команду? Ви виступали на сцені бючи причинним місцем по віртуальному піаніно? Ви давали свої документи щоб на них оформили крадені мільйони ? НІ
То про що Ви можете судити? Що ви знаєте з того до чого закликаєте обговорювати? Парочку статей в книжках столітньої давності?
Да я можу хоч на Юпітері бути і яблука там збирати...тобто займатись хоч чим або нічим. Від цього факт того, що люди та хфорумчани обговорюють тих, хто приймає рішення в країні, які впливають на країну, ринок, військо і т.д., нікуди не зміниться.
То ж не треба підмінювати предмет і розповідати, що я зробив чи не зробив. Такі розповіді теж білий шум.
Без мене і моїх закликів люди обговорюють приймаючих рішення та дії можновладців-управлінців. Не дивлячись на білий шум(( Я апріорі ні до чого не закликаю. В мене нема місії тут, мети такої. Не треба плутати мене з кимось іншим ((
І нагадаю ваше: якщо почуєте від когось, що хтось винуватий у ваших проблемах, то одразу стріляйте на звук 😁😁😁
так, бажано щоб війна шла в іншому місці - й не в Польщі, бо тоді ми осторонь не залишимося. але якщо світ переходить до відносин права сильного - то треба бути в правильному таборі - в Європі. під Рашею тут життя не буде. це дійсно треба емігрувати відразу.
