budivelnik написав:

detroytred написав: Залишилось лише визнати реальність --- подавляюча більшість навіть на хфорумі обговорює саме БЛИЗЬКУ всім тему, бо вона торкається кожного суттєво більше, ніж банальності Кіосакі та підходи до дзеркала.

Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів.

Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків.

І ці дії-рішення не просто якийсь-то напрямок руху, а НАПРЯМОК РУХУ, який ФАКТИЧНО визначає життя-поведінку народу, населення країни, ринку країни, війська, галузей виробництва, культури і т.д.

ТОМУ й розумні при розгляді країни, ринку країни, суспільства, армії обговорюють саме кучм, ахметових, порошенок, зелен-ких, сирських і т.д.

А якщо предметом розгляду є особисте життя, особистий бізнес, особиста служба і т.д., то ... розглядають ці особистості, їх дзеркала, їх рішення, їх дії.

Ні, ну можна урівняти ці різні предмети, екстраполювати, вигадати і ... отримати дійсно щось нове(((, своє(((, але(((

Це і є білим шумом. Залишилось лише визнати реальність --- подавляюча більшість навіть на хфорумі обговорює саме БЛИЗЬКУ всім тему, бо вона торкається кожного суттєво більше, ніж банальності Кіосакі та підходи до дзеркала.Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів.Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків.І ці дії-рішення не просто якийсь-то напрямок руху, а НАПРЯМОК РУХУ, який ФАКТИЧНО визначає життя-поведінку народу, населення країни, ринку країни, війська, галузей виробництва, культури і т.д.ТОМУ й розумні при розгляді країни, ринку країни, суспільства, армії обговорюють саме кучм, ахметових, порошенок, зелен-ких, сирських і т.д.А якщо предметом розгляду є особисте життя, особистий бізнес, особиста служба і т.д., то ... розглядають ці особистості, їх дзеркала, їх рішення, їх дії.Ні, ну можна урівняти ці різні предмети, екстраполювати, вигадати і ... отримати дійсно щось нове(((, своє(((, але(((Це і є білим шумом.

Суспільство ділиться на ТРИ групи, є сьогоднішнє від якого залежить їх майбутнєале вони ще можуть змінити своє майбутнє, але в яких відсутнє майбутнє...Так отОбговорювати дії можновладців може тільки ОДНА категорія- ПЕНСІОНЕРИ, які живуть по принципу добре описаному в Народній МудростіЯкщо собаці нячсого робити - то вона фаберже вилизує...Обговорювати дії(рішення) групи людей , до категорії яких ніколи не відносився і рішення рівня яких ніколи не приймав - може тільки той кому робити нічого.Всі інші , ЗОБОВЯЗАНІ заради СВОГО МАЙБУТНЬОГО і майбутнього своєї сімї обговорювати тільки ті проблеми які їм ЗАВАЖАЮТЬ СЬОГОДНІ просувати в ЖИТТЯ свої рішення.А оце все словоблуддя про Порошенко чи Ахметов, чи Зеленського.....Ви створювали Політичну Партію ? чи Корпорацію?Ви організовували вбивство свого конкурента на арені Донецька? а потім влаштовували рідного брата вбитого шофером який 20 років возив автобусом вашу команду?Ви виступали на сцені бючи причинним місцем по віртуальному піаніно?Ви давали свої документи щоб на них оформили крадені мільйони ?НІТо про що Ви можете судити?Що ви знаєте з того до чого закликаєте обговорювати?Парочку статей в книжках столітньої давності?