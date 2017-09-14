fler написав:"Всі вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це перейти до мирної угоди, яка покладе край війні, а не простої угоди про припинення вогню, яка часто не витримує", - наголосив Трамп.
Він підтвердив, що вже цього понеділка, 18 серпня, президент Зеленський приїде в Овальний кабінет. Разом із Зеленським на зустріч у Вашингтоні Трамп запросив європейських лідерів. За словами президента США, якщо все вдасться на зустрічі з президентом України у Вашингтоні, то наступний крок — зустріч з Путіним.
дуже вірогідно таки вимальовується варіант
У статті із посиланням на двох високопоставлених європейських чиновників, поінформованих про переговори, повідомляється, що Трамп заявив європейським лідерам, що, на його думку, можна швидко домовитися про мирну угоду, якщо Зеленський погодиться віддати Росії решту Донбасу, навіть ті райони, які не окуповані російськими військами.
У відповідь Путін запропонував припинення вогню на решті території України на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили NYT високопоставлені чиновники. Видання нагадало, що російський диктатор раніше порушував подібні обіцянки.
в цьому випадку, якщо Україна гіпотетично погодиться - що буде гарантією, що захопивши Донбас путін не піде далі. бо це гопник, й будь-яку слабину він сприймає лише як підставу доїти лоха далі.
й далі два важливі питання - їх денацифікація та демілітаризація України. якщо це викидають в смітник, а я не уявляю існування в Україні проросійських партій, то це непогано. про обмеження ЗСУ напевне Раша буде тиснути - щоб в нас не було можливості наслідувати досвід Хорватії та Азербайджану.
складні виклики для Зе - й було б бажано, щоб він обговорював це не лише зі своїми ефективними менеджерами...
detroytred написав:Залишилось лише визнати реальність --- подавляюча більшість навіть на хфорумі обговорює саме БЛИЗЬКУ всім тему, бо вона торкається кожного суттєво більше, ніж банальності Кіосакі та підходи до дзеркала. Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів. Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків. І ці дії-рішення не просто якийсь-то напрямок руху, а НАПРЯМОК РУХУ, який ФАКТИЧНО визначає життя-поведінку народу, населення країни, ринку країни, війська, галузей виробництва, культури і т.д. ТОМУ й розумні при розгляді країни, ринку країни, суспільства, армії обговорюють саме кучм, ахметових, порошенок, зелен-ких, сирських і т.д. А якщо предметом розгляду є особисте життя, особистий бізнес, особиста служба і т.д., то ... розглядають ці особистості, їх дзеркала, їх рішення, їх дії. Ні, ну можна урівняти ці різні предмети, екстраполювати, вигадати і ... отримати дійсно щось нове(((, своє(((, але((( Це і є білим шумом.
Суспільство ділиться на ТРИ групи Молодь - в яких ще не має минулого , є сьогоднішнє від якого залежить їх майбутнє Працездатні - люди в яких їх минуле вплинуло на їх сьогоднішнє але вони ще можуть змінити своє майбутнє Пенсіонери - люди в яких їх минуле сформувало їх сьогоднішнє, але в яких відсутнє майбутнє...
Так от Обговорювати дії можновладців може тільки ОДНА категорія- ПЕНСІОНЕРИ, які живуть по принципу добре описаному в Народній Мудрості Якщо собаці нячсого робити - то вона фаберже вилизує... Обговорювати дії(рішення) групи людей , до категорії яких ніколи не відносився і рішення рівня яких ніколи не приймав - може тільки той кому робити нічого. Всі інші , ЗОБОВЯЗАНІ заради СВОГО МАЙБУТНЬОГО і майбутнього своєї сімї обговорювати тільки ті проблеми які їм ЗАВАЖАЮТЬ СЬОГОДНІ просувати в ЖИТТЯ свої рішення.
А оце все словоблуддя про Порошенко чи Ахметов, чи Зеленського..... Ви створювали Політичну Партію ? чи Корпорацію? Ви організовували вбивство свого конкурента на арені Донецька? а потім влаштовували рідного брата вбитого шофером який 20 років возив автобусом вашу команду? Ви виступали на сцені бючи причинним місцем по віртуальному піаніно? Ви давали свої документи щоб на них оформили крадені мільйони ? НІ
То про що Ви можете судити? Що ви знаєте з того до чого закликаєте обговорювати? Парочку статей в книжках столітньої давності?
Да я можу хоч на Юпітері бути і яблука там збирати...тобто займатись хоч чим або нічим. Від цього факт того, що люди та хфорумчани обговорюють тих, хто приймає рішення в країні, які впливають на країну, ринок, військо і т.д., нікуди не зміниться.
То ж не треба підмінювати предмет і розповідати, що я зробив чи не зробив. Такі розповіді теж білий шум.
Без мене і моїх закликів люди обговорюють приймаючих рішення та дії можновладців-управлінців. Не дивлячись на білий шум(( Я апріорі ні до чого не закликаю. В мене нема місії тут, мети такої. Не треба плутати мене з кимось іншим ((
І нагадаю ваше: якщо почуєте від когось, що хтось винуватий у ваших проблемах, то одразу стріляйте на звук 😁😁😁
Ви можете робити що хочете Можете навіть діяти по народній мудрості про собаку.... Тільки питання Чим завинили ті коми ви пудрите мозок предматими які не тримали в руках і до яких на гарматний постріл не підходили.. Ви ж в курсі суспільство вавжає звання полковника-вищим ніж звання ларьочника А раз так то дурний полковник наробить стільки бід що й сто ларьочників не зможуть їх виправити Тому поясніть Навіщо заради власного его ви обговорюєте те про що нічого не знаєте? Якщо це робить прищавий студент , або переляканий ампірант - це ще зрозуміло. А от навіщо це робить полковник? навіщо він пробує зіпсувати майбутнє прищавого студента або переляканого аспіранта?
detroytred написав:Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів. Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків.
Трошки термінології... Найвищою гілкою влади в Україні - Є ЗАКОНОДАВЧА... Закон -це теорія Ті хто пишуть Закони - ТЕОРЕТИКИ( хоча перед цим могли бути практиками) Тому я й писав Найвища управлінська ланка- можновладці=теоретики ( Міністри( політична посада) Верховна Рада ( Законодавчий Орган) = до 10 000 осіб Наступна ланка-ВИКОНАВЧА влада-умовні полковники-чисельність до 200 000 осіб Люди які трактуючи закони таким чином щоб їх можна було виконати - практики.
І останні- ВИКОНАВЦІ Населення. на яке можновладці ПРЯМОГО впливу не мають ( не може ПРЕЗИДЕНТ взяти за шкірку роботягу , він може дати вказівку(теоретик) яку отримує умовний полковник який дасть вказівку силовим органам.... І на всіх цих ланцюжкаг передачі вказівок відбувається зменшення впливу того хто дав ПЕРШУ вказівку.
Гарна казка. Тільки забуто, що президент-рада призначають виконавців --- сирських, шмигалів і т.д. А ті умовних полковників.
І не треба Зе самому пересічного за шкірку до бусика тощо пхати... Йому достатньо своїми діями-бездіями створити умови, що до бусика пересічного запхає система виконавців. Система, яку і створюють під свої інтереси, своєю діяльністю чи бездіяльністю найвищі можновладці-управлінці-регулятор. Недоторканні та з інструментами реальної влади-впливу в країні.
Shaman написав:й далі два важливі питання - їх денацифікація та демілітаризація України. якщо це викидають в смітник, а я не уявляю існування в Україні проросійських партій, то це непогано. про обмеження ЗСУ напевне Раша буде тиснути - щоб в нас не було можливості наслідувати досвід Хорватії та Азербайджану
поки не ясно, що думає Трамп про ці пункти. Та чи буде він продавлювати і їх. І коню зрозуміло, що питання демілітаризації - ключове для України. Обмежити потенціал ЗСУ означає запросити пуйло до продовження віджирання територій у майбутньому, тим більше, що питання "конституційних" Херсону і Запоріжжя вирішені на цьому етапі, схоже, не будуть.
Banderlog написав: нам то шо до тієї цивілізаційної війни? Ви хочете щоб вона відбувалась на наших територіях та іще й щоб українці воювали з обох сторін фронту? Зпригувати треба з цієї теми. Хай нато проти путіна воює десь в грузії чи прибалтиці з Польщею, а ми вже достатньо побули бастіоном демократії... тільки не треба про те як на заході всі стурбовані ... ви багато були стурбовані нагорним карабахом? Чи вільної ічкерії? Лічно я їх вважав дикарями.
так, бажано щоб війна шла в іншому місці - й не в Польщі, бо тоді ми осторонь не залишимося. але якщо світ переходить до відносин права сильного - то треба бути в правильному таборі - в Європі. під Рашею тут життя не буде. це дійсно треба емігрувати відразу.
так Banderlog, UA, Letusrock, _hunter, Schmit саме цього і хочуть
Сюди Расію, а самі до Європи
мені здається все простіше - ніхто в Європу не чкурне. от ху.нтер вже скільки там - й що? вони всі повернуться, бо там вони хто - різноробочі? а тут в кожного своя мутка. вони більше гадають, що віддамо Донбас, а там якось владнається. вплив Раші в Україні там, російська мова, корупція - їх це взагалі не лякає, вони й піднялися на мутках.
цікаво, вони розуміють, що якщо Раша створить тут Біларусь 2.0, то їхні мутки закінчаться? а може й ні до речі - мутки закриють лише в умовах прямої окупації, в окупантів є кому мутити
їм треба щоб закінчилася війна, можна й капітуляцією, - а що там буде з іншими - їх взагалі не цікавить, вони вважають, що їх це не зачепить...
Ви можете робити що хочете Можете навіть діяти по народній мудрості про собаку.... Тільки питання Чим завинили ті коми ви пудрите мозок предматими які не тримали в руках і до яких на гарматний постріл не підходили.. Ви ж в курсі суспільство вавжає звання полковника-вищим ніж звання ларьочника А раз так то дурний полковник наробить стільки бід що й сто ларьочників не зможуть їх виправити Тому поясніть Навіщо заради власного его ви обговорюєте те про що нічого не знаєте? Якщо це робить прищавий студент , або переляканий ампірант - це ще зрозуміло. А от навіщо це робить полковник? навіщо він пробує зіпсувати майбутнє прищавого студента або переляканого аспіранта?
Теж була б гарна казка, якщо заплющити очі на побудову на вигадці -- начебто я пудрю комусь мізки.
Ніііт. З місією переконувати тут дехто інший. І який чомусь ніяк не вистрилить досі на звук. Коли в проблемах інших звинувачує мене. Ще й безпідставно.
І обговорюють Зе (та інших можновладців-еліт-управлінців) тощо в тому числі і закордонних тут без мене майже кожен. Факт. Замість обговорювати білий шум аля дзеркала і т.д. Мабуть, як мінімум, цікаво обговорювати можновладців. Але це ще й доречно. За моєю думкою теж.
