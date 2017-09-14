Додано: Суб 16 сер, 2025 20:02

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів.

Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків. Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів.Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків. Трошки термінології...

Найвищою гілкою влади в Україні - Є ЗАКОНОДАВЧА...

Закон -це теорія

Ті хто пишуть Закони - ТЕОРЕТИКИ( хоча перед цим могли бути практиками)

Тому я й писав

Найвища управлінська ланка- можновладці=теоретики ( Міністри( політична посада) Верховна Рада ( Законодавчий Орган) = до 10 000 осіб

Наступна ланка-ВИКОНАВЧА влада-умовні полковники-чисельність до 200 000 осіб

Люди які трактуючи закони таким чином щоб їх можна було виконати - практики.



І останні- ВИКОНАВЦІ

Населення. на яке можновладці ПРЯМОГО впливу не мають ( не може ПРЕЗИДЕНТ взяти за шкірку роботягу , він може дати вказівку(теоретик) яку отримує умовний полковник який дасть вказівку силовим органам....

Гарна казка.

Тільки забуто, що президент-рада призначають виконавців --- сирських, шмигалів і т.д.

А ті умовних полковників.



І не треба Зе самому пересічного за шкірку до бусика тощо пхати... Йому достатньо своїми діями-бездіями створити умови, що до бусика пересічного запхає система виконавців.

Система, яку і створюють під свої інтереси, своєю діяльністю чи бездіяльністю найвищі можновладці-управлінці-регулятор. Недоторканні та з інструментами реальної влади-впливу в країні. Гарна казка.Тільки забуто, що президент-рада призначають виконавців --- сирських, шмигалів і т.д.А ті умовних полковників.І не треба Зе самому пересічного за шкірку до бусика тощо пхати... Йому достатньо своїми діями-бездіями створити умови, що до бусика пересічного запхає система виконавців.Система, яку і створюють під свої інтереси, своєю діяльністю чи бездіяльністю найвищі можновладці-управлінці-регулятор. Недоторканні та з інструментами реальної влади-впливу в країні.

Призначають.. і що?Цезар призначив Брута своїм заступником і що?Кучма(теоретик) призначив Ющенка(винавча влада) і що?Ющенко призначив Януковича - ну і що?Богдан немало зробив для приходу Зеленського і де тепер Богдан?Зеленський призначив Гончарука і Баканова і де тепер Баканов з Гончаруком....ТомуЄ теоріїЄ практичні втіленняЛюдина живе 60-70 років , на протязі її життя теорії про те як жити правильно можуть мінятись кожних 5 років...., але людина не любить змінювати свої переконання як флюгер, тому основна маса притримується ВСЕ ЖИТТЯ якогось свого курсу..Якщо теорії від теоретиків збігаються з тим курсом яким рухається більшість - то країна швидше йде в напрямку показаному теоретиками ( при цьому не завжди правильно , адже правильніше з 2019 йти шляхом озброєння і створення додаткових мінних полів на Чонгарі.. а йшли іншим шляхом...ВисновокТеоретики(можновладці) можуть легко міняти напрямки руху які їм подобаються ( або навязуютьтся зовні)Практики(умовні полковники) вже не настільки гнучкі і під кожну зміну курсу знайти 200000 професіоналів якраз в цьому зміненому курсі-задача складна, бап більше-не виконувана, саме тому на цьому рівні зміни відбуваються повільніше..Простий прикладНаписати Закон що ми приєднуємось до Європи - можна за пару днів.А от перевести енергосистеми на 230 вольт з нашого стандарту в 220 вольт з урахуванням того що подекди в нас 140-180 - так швидко як написати закон - не вийде.І тут проблема тільки в обладнанні фахівцях..А що робити з правилом по якому показники поворотів повинні бути жовтого кольору( а в нас море авто з США в яких вони червоного і це не було порушенням) - як змусити власників сотень тисяч авто змінити поворотники бо без цього ми в Європу не прийдем..ТомуЯ тому й переконую вас не лізти туди про що не маєте зеленого уявлення.Так на хвилькуВи прочитали статтю , муха прочитав іншу статтю і Ви з ним ведете дебати хто правий на Алясці..Для мене це смішноА якийсь летусрок прийме за чисту монету і почне користуватись тими висновками до яких ви з мухою прийдете..Самому не смішно?