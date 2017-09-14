fox767676 написав:Буданов мудрый как герой анекдота про сову и мышей
лучше давай про "стук железных копыт" ко-ко-ко) и? поводил хуйло вялым по губам железнокопытного в очередной раз и отскочил... а так да, технофашисты/крестоносцы ко-ко-ко)
Он хотя бы попытался приложить усилия Бидон вообще думал что по взмаху волшебной палочки навальнята снесут кремль Смысла спорить тут нет - Запад, особенно Европа, и особенно Украина - проиграли, а персоналии неважны . Козырей не оказалось не только у Зеленского
_hunter написав:[quote="5881798:fler" За словами президента США, якщо все вдасться на зустрічі з президентом України у Вашингтоні, то наступний крок — зустріч з Путіним.[/quote Считаете, что зеля едет к Трампу сказать что-то типа "Огромное Спасибо за помощь, но дальше мы с Европой (и ЮК) сами будем"?
не Зеля едет к железнокопытному с картами мокшанских болот и генеалогическим деревом происхождения усских от угрофинов)))
може Трамп й не знає, де похований засновник Москви - треба йому розкрити очі
Лише в якості ремарки:
*Так от Обговорювати дії можновладців може тільки ОДНА категорія- ПЕНСІОНЕРИ, які живуть по принципу добре описаному в Народній Мудрості Якщо собаці нячсого робити - то вона фаберже вилизує... Обговорювати дії(рішення) групи людей , до категорії яких ніколи не відносився і рішення рівня яких ніколи не приймав - може тільки той кому робити нічого. Всі інші , ЗОБОВЯЗАНІ заради СВОГО МАЙБУТНЬОГО і майбутнього своєї сімї обговорювати тільки ті проблеми які їм ЗАВАЖАЮТЬ СЬОГОДНІ просувати в ЖИТТЯ свої рішення.
А оце все словоблуддя про Порошенко чи Ахметов, чи Зеленського.....* (С) _________________________ А ви тут ще й на Трампа замахуєтесь.
Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною, а озвучені минулого року вимоги Кремля залишаються незмінними.
Серед ключових вимог: - нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус для України. - "демілітаризація" та "денацифікація". - виведення військ з чотирьох регіонів України, на які зазіхає РФ (Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області). - офіційна відмова від планів вступу до НАТО.
detroytred написав:Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів. Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків.
Трошки термінології... Найвищою гілкою влади в Україні - Є ЗАКОНОДАВЧА... Закон -це теорія Ті хто пишуть Закони - ТЕОРЕТИКИ( хоча перед цим могли бути практиками) Тому я й писав Найвища управлінська ланка- можновладці=теоретики ( Міністри( політична посада) Верховна Рада ( Законодавчий Орган) = до 10 000 осіб Наступна ланка-ВИКОНАВЧА влада-умовні полковники-чисельність до 200 000 осіб Люди які трактуючи закони таким чином щоб їх можна було виконати - практики.
І останні- ВИКОНАВЦІ Населення. на яке можновладці ПРЯМОГО впливу не мають ( не може ПРЕЗИДЕНТ взяти за шкірку роботягу , він може дати вказівку(теоретик) яку отримує умовний полковник який дасть вказівку силовим органам.... І на всіх цих ланцюжкаг передачі вказівок відбувається зменшення впливу того хто дав ПЕРШУ вказівку.
Гарна казка. Тільки забуто, що президент-рада призначають виконавців --- сирських, шмигалів і т.д. А ті умовних полковників.
І не треба Зе самому пересічного за шкірку до бусика тощо пхати... Йому достатньо своїми діями-бездіями створити умови, що до бусика пересічного запхає система виконавців. Система, яку і створюють під свої інтереси, своєю діяльністю чи бездіяльністю найвищі можновладці-управлінці-регулятор. Недоторканні та з інструментами реальної влади-впливу в країні.
Призначають.. і що? Цезар призначив Брута своїм заступником і що? Кучма(теоретик) призначив Ющенка(винавча влада) і що? Ющенко призначив Януковича - ну і що? Богдан немало зробив для приходу Зеленського і де тепер Богдан? Зеленський призначив Гончарука і Баканова і де тепер Баканов з Гончаруком....
Тому Є теорії Є практичні втілення Людина живе 60-70 років , на протязі її життя теорії про те як жити правильно можуть мінятись кожних 5 років...., але людина не любить змінювати свої переконання як флюгер, тому основна маса притримується ВСЕ ЖИТТЯ якогось свого курсу.. Якщо теорії від теоретиків збігаються з тим курсом яким рухається більшість - то країна швидше йде в напрямку показаному теоретиками ( при цьому не завжди правильно , адже правильніше з 2019 йти шляхом озброєння і створення додаткових мінних полів на Чонгарі.. а йшли іншим шляхом...
Висновок Теоретики(можновладці) можуть легко міняти напрямки руху які їм подобаються ( або навязуютьтся зовні) Практики(умовні полковники) вже не настільки гнучкі і під кожну зміну курсу знайти 200000 професіоналів якраз в цьому зміненому курсі-задача складна, бап більше-не виконувана, саме тому на цьому рівні зміни відбуваються повільніше.. Простий приклад Написати Закон що ми приєднуємось до Європи - можна за пару днів. А от перевести енергосистеми на 230 вольт з нашого стандарту в 220 вольт з урахуванням того що подекди в нас 140-180 - так швидко як написати закон - не вийде. І тут проблема тільки в обладнанні фахівцях.. А що робити з правилом по якому показники поворотів повинні бути жовтого кольору( а в нас море авто з США в яких вони червоного і це не було порушенням) - як змусити власників сотень тисяч авто змінити поворотники бо без цього ми в Європу не прийдем..
Тому Я тому й переконую вас не лізти туди про що не маєте зеленого уявлення. Так на хвильку Ви прочитали статтю , муха прочитав іншу статтю і Ви з ним ведете дебати хто правий на Алясці..
Для мене це смішно А якийсь летусрок прийме за чисту монету і почне користуватись тими висновками до яких ви з мухою прийдете..
Banderlog написав: нам то шо до тієї цивілізаційної війни? Ви хочете щоб вона відбувалась на наших територіях та іще й щоб українці воювали з обох сторін фронту? Зпригувати треба з цієї теми. Хай нато проти путіна воює десь в грузії чи прибалтиці з Польщею, а ми вже достатньо побули бастіоном демократії... тільки не треба про те як на заході всі стурбовані ... ви багато були стурбовані нагорним карабахом? Чи вільної ічкерії? Лічно я їх вважав дикарями.
так, бажано щоб війна шла в іншому місці - й не в Польщі, бо тоді ми осторонь не залишимося. але якщо світ переходить до відносин права сильного - то треба бути в правильному таборі - в Європі. під Рашею тут життя не буде. це дійсно треба емігрувати відразу.
так Banderlog, UA, Letusrock, _hunter, Schmit саме цього і хочуть
Сюди Расію, а самі до Європи
а ты Коткин куда сорвёшь когти если в Чернигов в границах 91года(до путча) вернётся рублёвая зона? Или за подвигом потужного героя дело не постоит и скаутопластунопионеры отряда им.Ст.Анд.Биндеры будут перед твоим бюстом в синем уголке честь отдавать?
Ви в стані побачити різницю між твердженням У всьому винуваті ( далі по списку) трамп,можновладці, масони,матриця).... і чогось такого Я думаю , що Трамп не правий що прийняв пуйла..і далі опис чого Ви так думаєте)
це називається обговорення Але ж у вас власна думка опонента - це єралашик бо це не написано вищестоячими начальниками... Тоді виходить ви не висловлюєте ВЛАСНУ думку-ви РЕТРАНСЛЮЄТЕ чужу і при цьому ви не розбираєтесь наскільки правильно ви це робите бо дієте копі/пасте..
боров, я так й не зрозумів - тебе в якому підвалі тримають - в турецькому чи в румунському?