  #<1 ... 1475214753147541475514756>
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 19:53

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:Буданов мудрый как герой анекдота про сову и мышей

лучше давай про "стук железных копыт" ко-ко-ко)
и?
поводил хуйло вялым по губам железнокопытного в очередной раз и отскочил...
а так да, технофашисты/крестоносцы ко-ко-ко)


Он хотя бы попытался приложить усилия
Бидон вообще думал что по взмаху волшебной палочки навальнята снесут кремль
Смысла спорить тут нет - Запад, особенно Европа, и особенно Украина - проиграли, а персоналии неважны . Козырей не оказалось не только у Зеленского
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 19:54

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:А вот и детали подъехали - почему обед отменили: за ЗАЭС договориться не получилось. Даже в обмен на "курщину". :oops:

Как вы теперь на сковородке крутитесь ...

Обед отменили, потому что встреча закончилась ничем, от слова "совсем" )

не, железнокопытный крут, отправил вову домой голодным)))

гадаю вова з його параноєю й не їв би там нічого - бо думаю в американців є аналоги Новічка, точніше щось надійніше :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9405
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 19:57

  Shaman написав:
  Прохожий написав:
  _hunter написав:[quote="5881798:fler"
За словами президента США, якщо все вдасться на зустрічі з президентом України у Вашингтоні, то наступний крок — зустріч з Путіним.[/quote
Считаете, что зеля едет к Трампу сказать что-то типа "Огромное Спасибо за помощь, но дальше мы с Европой (и ЮК) сами будем"? :roll:

не
Зеля едет к железнокопытному с картами мокшанских болот и генеалогическим деревом происхождения усских от угрофинов)))

може Трамп й не знає, де похований засновник Москви - треба йому розкрити очі :lol:



Лише в якості ремарки:

*Так от
Обговорювати дії можновладців може тільки ОДНА категорія- ПЕНСІОНЕРИ, які живуть по принципу добре описаному в Народній Мудрості
Якщо собаці нячсого робити - то вона фаберже вилизує...
Обговорювати дії(рішення) групи людей , до категорії яких ніколи не відносився і рішення рівня яких ніколи не приймав - може тільки той кому робити нічого.
Всі інші , ЗОБОВЯЗАНІ заради СВОГО МАЙБУТНЬОГО і майбутнього своєї сімї обговорювати тільки ті проблеми які їм ЗАВАЖАЮТЬ СЬОГОДНІ просувати в ЖИТТЯ свої рішення.

А оце все словоблуддя про Порошенко чи Ахметов, чи Зеленського.....* (С)
_________________________
А ви тут ще й на Трампа замахуєтесь.
detroytred
 
Повідомлень: 25110
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 19:58

  thenewepic написав:поки не ясно, що думає Трамп про ці пункти. Та чи буде він продавлювати і їх.

Эти пункты давно не актуальны: они когда звучали в последние раз - в 24м?
_hunter
 
Повідомлень: 10261
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну й як же без цього
«Путін також попросив гарантій, що російська мова стане офіційною в Україні, та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники», — сказано у статті.

от поясніть мені прихильники російської мови - чому її мають вивчати в Україні ті, хто не бажає?.. :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9405
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:02

  _hunter написав:
  thenewepic написав:поки не ясно, що думає Трамп про ці пункти. Та чи буде він продавлювати і їх.

Эти пункты давно не актуальны: они когда звучали в последние раз - в 24м?

ти схоже слоупок в квадраті... :D
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною
Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною, а озвучені минулого року вимоги Кремля залишаються незмінними.

Серед ключових вимог:
- нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус для України.
- "демілітаризація" та "денацифікація".
- виведення військ з чотирьох регіонів України, на які зазіхає РФ (Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області).
- офіційна відмова від планів вступу до НАТО.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 сер, 2025 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9405
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:02

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів.
Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків.
Трошки термінології...
Найвищою гілкою влади в Україні - Є ЗАКОНОДАВЧА...
Закон -це теорія
Ті хто пишуть Закони - ТЕОРЕТИКИ( хоча перед цим могли бути практиками)
Тому я й писав
Найвища управлінська ланка- можновладці=теоретики ( Міністри( політична посада) Верховна Рада ( Законодавчий Орган) = до 10 000 осіб
Наступна ланка-ВИКОНАВЧА влада-умовні полковники-чисельність до 200 000 осіб
Люди які трактуючи закони таким чином щоб їх можна було виконати - практики.

І останні- ВИКОНАВЦІ
Населення. на яке можновладці ПРЯМОГО впливу не мають ( не може ПРЕЗИДЕНТ взяти за шкірку роботягу , він може дати вказівку(теоретик) яку отримує умовний полковник який дасть вказівку силовим органам....
І на всіх цих ланцюжкаг передачі вказівок відбувається зменшення впливу того хто дав ПЕРШУ вказівку.
Гарна казка.
Тільки забуто, що президент-рада призначають виконавців --- сирських, шмигалів і т.д.
А ті умовних полковників.

І не треба Зе самому пересічного за шкірку до бусика тощо пхати... Йому достатньо своїми діями-бездіями створити умови, що до бусика пересічного запхає система виконавців.
Система, яку і створюють під свої інтереси, своєю діяльністю чи бездіяльністю найвищі можновладці-управлінці-регулятор. Недоторканні та з інструментами реальної влади-впливу в країні.
Призначають.. і що?
Цезар призначив Брута своїм заступником і що?
Кучма(теоретик) призначив Ющенка(винавча влада) і що?
Ющенко призначив Януковича - ну і що?
Богдан немало зробив для приходу Зеленського і де тепер Богдан?
Зеленський призначив Гончарука і Баканова і де тепер Баканов з Гончаруком....

Тому
Є теорії
Є практичні втілення
Людина живе 60-70 років , на протязі її життя теорії про те як жити правильно можуть мінятись кожних 5 років...., але людина не любить змінювати свої переконання як флюгер, тому основна маса притримується ВСЕ ЖИТТЯ якогось свого курсу..
Якщо теорії від теоретиків збігаються з тим курсом яким рухається більшість - то країна швидше йде в напрямку показаному теоретиками ( при цьому не завжди правильно , адже правильніше з 2019 йти шляхом озброєння і створення додаткових мінних полів на Чонгарі.. а йшли іншим шляхом...

Висновок
Теоретики(можновладці) можуть легко міняти напрямки руху які їм подобаються ( або навязуютьтся зовні)
Практики(умовні полковники) вже не настільки гнучкі і під кожну зміну курсу знайти 200000 професіоналів якраз в цьому зміненому курсі-задача складна, бап більше-не виконувана, саме тому на цьому рівні зміни відбуваються повільніше..
Простий приклад
Написати Закон що ми приєднуємось до Європи - можна за пару днів.
А от перевести енергосистеми на 230 вольт з нашого стандарту в 220 вольт з урахуванням того що подекди в нас 140-180 - так швидко як написати закон - не вийде.
І тут проблема тільки в обладнанні фахівцях..
А що робити з правилом по якому показники поворотів повинні бути жовтого кольору( а в нас море авто з США в яких вони червоного і це не було порушенням) - як змусити власників сотень тисяч авто змінити поворотники бо без цього ми в Європу не прийдем..

Тому
Я тому й переконую вас не лізти туди про що не маєте зеленого уявлення.
Так на хвильку
Ви прочитали статтю , муха прочитав іншу статтю і Ви з ним ведете дебати хто правий на Алясці..

Для мене це смішно
А якийсь летусрок прийме за чисту монету і почне користуватись тими висновками до яких ви з мухою прийдете..

Самому не смішно?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26825
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:03

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: нам то шо до тієї цивілізаційної війни? Ви хочете щоб вона відбувалась на наших територіях та іще й щоб українці воювали з обох сторін фронту?
Зпригувати треба з цієї теми. Хай нато проти путіна воює десь в грузії чи прибалтиці з Польщею, а ми вже достатньо побули бастіоном демократії... тільки не треба про те як на заході всі стурбовані ... ви багато були стурбовані нагорним карабахом? Чи вільної ічкерії? Лічно я їх вважав дикарями.

так, бажано щоб війна шла в іншому місці - й не в Польщі, бо тоді ми осторонь не залишимося. але якщо світ переходить до відносин права сильного - то треба бути в правильному таборі - в Європі. під Рашею тут життя не буде. це дійсно треба емігрувати відразу.

так Banderlog, UA, Letusrock, _hunter, Schmit саме цього і хочуть

Сюди Расію, а самі до Європи

а ты Коткин куда сорвёшь когти если в Чернигов в границах 91года(до путча) вернётся рублёвая зона?
Или за подвигом потужного героя дело не постоит и скаутопластунопионеры отряда им.Ст.Анд.Биндеры будут перед твоим бюстом в синем уголке честь отдавать?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:09

  detroytred написав:
  Shaman написав:
  Прохожий написав:не
Зеля едет к железнокопытному с картами мокшанских болот и генеалогическим деревом происхождения усских от угрофинов)))

може Трамп й не знає, де похований засновник Москви - треба йому розкрити очі :lol:



Лише в якості ремарки:

*Так от
Обговорювати дії можновладців може тільки ОДНА категорія- ПЕНСІОНЕРИ, які живуть по принципу добре описаному в Народній Мудрості
Якщо собаці нячсого робити - то вона фаберже вилизує...
Обговорювати дії(рішення) групи людей , до категорії яких ніколи не відносився і рішення рівня яких ніколи не приймав - може тільки той кому робити нічого.
Всі інші , ЗОБОВЯЗАНІ заради СВОГО МАЙБУТНЬОГО і майбутнього своєї сімї обговорювати тільки ті проблеми які їм ЗАВАЖАЮТЬ СЬОГОДНІ просувати в ЖИТТЯ свої рішення.

А оце все словоблуддя про Порошенко чи Ахметов, чи Зеленського.....* (С)
_________________________
А ви тут ще й на Трампа замахуєтесь.

Ви в стані побачити різницю між твердженням
У всьому винуваті ( далі по списку) трамп,можновладці, масони,матриця)....
і чогось такого
Я думаю , що Трамп не правий що прийняв пуйла..і далі опис чого Ви так думаєте)

це називається обговорення
Але ж у вас
власна думка опонента - це єралашик бо це не написано вищестоячими начальниками...
Тоді виходить ви не висловлюєте ВЛАСНУ думку-ви РЕТРАНСЛЮЄТЕ чужу і при цьому ви не розбираєтесь наскільки правильно ви це робите бо дієте копі/пасте..
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26825
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:11

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Shaman написав:так, бажано щоб війна шла в іншому місці - й не в Польщі, бо тоді ми осторонь не залишимося. але якщо світ переходить до відносин права сильного - то треба бути в правильному таборі - в Європі. під Рашею тут життя не буде. це дійсно треба емігрувати відразу.

так Banderlog, UA, Letusrock, _hunter, Schmit саме цього і хочуть

Сюди Расію, а самі до Європи

а ты Коткин куда сорвёшь когти если в Чернигов в границах 91года(до путча) вернётся рублёвая зона?
Или за подвигом потужного героя дело не постоит и скаутопластунопионеры отряда им.Ст.Анд.Биндеры будут перед твоим бюстом в синем уголке честь отдавать?

боров, я так й не зрозумів - тебе в якому підвалі тримають - в турецькому чи в румунському? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9405
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
