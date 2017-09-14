RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:13

  budivelnik написав:Призначають.. і що?
Цезар призначив Брута своїм заступником і що?
Кучма(теоретик) призначив Ющенка(винавча влада) і що?
Ющенко призначив Януковича - ну і що?
Богдан немало зробив для приходу Зеленського і де тепер Богдан?
Зеленський призначив Гончарука і Баканова і де тепер Баканов з Гончаруком....

Тому


Самому не смішно?

Смішно.
Що конкуренцію у владі завінегречено до принципу влади.

Дивитися треба не кого призначив, а кого не призначив.
Наприклад, не призначив умовного Чорновола.
Або умовного Купола звільнили, а купу куп бездосвідних та нефахових комбригів залишили і просунуть вище в генерали.

Смішно, як ви вплив на умовного Летусрока вигадали. Не знаючи всіх факторів впливу на нього.
Ще й право на істину узурпували.
Може отой саме ваш білий шум є хибним та негативним.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:16

  pesikot написав:Ну що ... як я і писав, що нічого не буде на зустрічі щодо війни в Україні ...

Путін розказував про печенегів, показував карти ... тобто, цього разу він вже насрав Трампу в рот, а Трамп сидів з відкритим ртом

Маємо черговий доказ, що Путін не хоче завершувати війну

ти писав що Трамп здасть, а тепер перевзувся в стрибку
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:18

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  thenewepic написав:поки не ясно, що думає Трамп про ці пункти. Та чи буде він продавлювати і їх.

Эти пункты давно не актуальны: они когда звучали в последние раз - в 24м?

ти схоже слоупок в квадраті... :D
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною

Та пофиг, что "Путін зробив ряд заяв": Трам что озвучивал?
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:19

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:[quote="5881815:Прохожий"
не
Зеля едет к железнокопытному с картами мокшанских болот и генеалогическим деревом происхождения усских от угрофинов)))[/quote
може Трамп й не знає, де похований засновник Москви - треба йому розкрити очі :lol:



Лише в якості ремарки:

*Так от
Обговорювати дії можновладців може тільки ОДНА категорія- ПЕНСІОНЕРИ, які живуть по принципу добре описаному в Народній Мудрості
Якщо собаці нячсого робити - то вона фаберже вилизує...
Обговорювати дії(рішення) групи людей , до категорії яких ніколи не відносився і рішення рівня яких ніколи не приймав - може тільки той кому робити нічого.
Всі інші , ЗОБОВЯЗАНІ заради СВОГО МАЙБУТНЬОГО і майбутнього своєї сімї обговорювати тільки ті проблеми які їм ЗАВАЖАЮТЬ СЬОГОДНІ просувати в ЖИТТЯ свої рішення.

А оце все словоблуддя про Порошенко чи Ахметов, чи Зеленського.....* (С)
_________________________
А ви тут ще й на Трампа замахуєтесь.

Ви в стані побачити різницю між твердженням
У всьому винуваті ( далі по списку) трамп,можновладці, масони,матриця)....
і чогось такого
Я думаю , що Трамп не правий що прийняв пуйла..і далі опис чого Ви так думаєте)

це називається обговорення
Але ж у вас
власна думка опонента - це єралашик бо це не написано вищестоячими начальниками...
Тоді виходить ви не висловлюєте ВЛАСНУ думку-ви РЕТРАНСЛЮЄТЕ чужу і при цьому ви не розбираєтесь наскільки правильно ви це робите бо дієте копі/пасте..


Не треба вигадувати-то.
"Винуваті" -- це у вас.
І винуватим ви постійно намагаєтеся виставити мене.
В мене розгляд в площині ролі, значення, впливу.

Єралашики тільки у вас...
Матриця -- це вже давно природне для суспільства явище --- ілюзія, обман.
У всьому, починаючи з глутамату натрія.

Поки виходить одне --- ви чомусь лізете до мене((((((
Якийсь не самодостатній.
Спробуйте переконувати читачів)) без опору на вигадки тощо в мій бік.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:20

  fox767676 написав:
  Прохожий написав:
  fox767676 написав:Буданов мудрый как герой анекдота про сову и мышей

лучше давай про "стук железных копыт" ко-ко-ко)
и?
поводил хуйло вялым по губам железнокопытного в очередной раз и отскочил...
а так да, технофашисты/крестоносцы ко-ко-ко)


Он хотя бы попытался приложить усилия
Бидон вообще думал что по взмаху волшебной палочки навальнята снесут кремль
Смысла спорить тут нет - Запад, особенно Европа, и особенно Украина - проиграли, а персоналии неважны . Козырей не оказалось не только у Зеленского

"Бидон" и близко не позволял хуйлу водить по губам вялым, не расстилал красную дорожку, да и вообще прямо называл хуйла хуйлом
в отличии от железнокопытного который походу оказался чисто лошком сладким
думаю хуйло с дружбанами ржут нипадеццки вспоминая поездку к трампу в гости :mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:23

  UA написав:
  Schmit написав:
  jump написав:Борг за донарахованими через суди військовими пенсіями перевищує 51 мільярд, – ПФУ :shock:

Гетьманцев: сума боргу за пенсіями, які військові пенсіонери відсудили у держави, величезна.

Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень-2025 (за даними ПФ, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн)", – зауважив Гетманцев. :shock:

Це ті самі 45+ пенсіонери з не тими ВОСами, за яких сьогодні має віддати якийсь "долг" знятий з комбайна 45+ Микола, ще не пенсіонер, та взагалі без ВОС і присяги?

Хто на що вчився

Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:26

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Лише в якості ремарки:
*Так от
Обговорювати дії можновладців може тільки ОДНА категорія- ПЕНСІОНЕРИ, які живуть по принципу добре описаному в Народній Мудрості
Якщо собаці нячсого робити - то вона фаберже вилизує...
Обговорювати дії(рішення) групи людей , до категорії яких ніколи не відносився і рішення рівня яких ніколи не приймав - може тільки той кому робити нічого.
Всі інші , ЗОБОВЯЗАНІ заради СВОГО МАЙБУТНЬОГО і майбутнього своєї сімї обговорювати тільки ті проблеми які їм ЗАВАЖАЮТЬ СЬОГОДНІ просувати в ЖИТТЯ свої рішення.
А оце все словоблуддя про Порошенко чи Ахметов, чи Зеленського.....* (С)_________________________
А ви тут ще й на Трампа замахуєтесь.
Ви в стані побачити різницю між твердженням
У всьому винуваті ( далі по списку) трамп,можновладці, масони,матриця)....
і чогось такого
Я думаю , що Трамп не правий що прийняв пуйла..і далі опис чого Ви так думаєте)

це називається обговорення
Але ж у вас
власна думка опонента - це єралашик бо це не написано вищестоячими начальниками...
Тоді виходить ви не висловлюєте ВЛАСНУ думку-ви РЕТРАНСЛЮЄТЕ чужу і при цьому ви не розбираєтесь наскільки правильно ви це робите бо дієте копі/пасте..


Не треба вигадувати-то.
"Винуваті" -- це у вас.
І винуватим ви постійно намагаєтеся виставити мене.
В мене розгляд в площині ролі, значення, впливу.

Єралашики тільки у вас...
Матриця -- це вже давно природне для суспільства явище --- ілюзія, обман.
У всьому, починаючи з глутамату натрія.

Поки виходить одне --- ви чомусь лізете до мене((((((
Якийсь не самодостатній.
Спробуйте переконувати читачів)) без опору на вигадки тощо в мій бік.
Не треба впадати в істерику і переоцінювати свою значимість
Я лізу не до Полковника з Іменем і Прізвищем
я не даю неадеквату стати ще більшим неадекватом
І роблю це виключно тому що
а - бачу що це діє
б - вірю що неадекват ще має шанси зрозуміти свою помилку..

А обговорення це ось

Я можу погоджуватись або не погоджуватись ... але точно вислухаю уважно і навіть не на швидкості 1,5... по тій простій причині що Чалий ПОЯСНЮЄ тільки те що РОБИВ на протязі життя..
А от якби він розповідав про роботу в ларьку чи будівництво - моя б реакція могла бути дуже різкою.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:30

Прохожий "
Это уже пусть американские граждане оценивают кто кому в их Аляске красные дорожки расстилает
Украине важней что за 11 лет (перерыв 2017-2020) при бидонах в Вашингтоне только теряла и не было никаких перспектив переломить ситуацию
осень 2022 - бидоны не дают оружие для отвоевения Юга
лето 2023 - бидоны нникакой поддержки мятежу Пригожина, он же не стерильный навальненок
лето 2024 - "приоткрытая дверь в конце коридора" вместо членства в НАТО
здесь и сейчас
А сколько американских заказов перешло из Украины в БРИКСовскую Индию послем 2022.
Не вина Трампа, что он худо-бедно пытается вытащить Америку из сточной канавы куда ее бросили попередники. Поставить ее на ноги не факт что вообще получится.
Да, вчера он получил оплеуху в глазах европейцев и украинцев, но не факт что американцев
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:39

  budivelnik написав:А от якби він розповідав про роботу в ларьку чи будівництво - моя б реакція могла бути дуже різкою.

Два моменти:
1. Не треба вигадувати своїх правил --- тобто вказувати іншому форумчанину, що йому обговорювати на форумі.
Ще раз факт у лоба --- 99,9% обговорюють можновладців-управлінців-регуляторів. Тут і зараз. І їм побоку саме ваш білий шум.
2. Від реформування ринку країни ви не ближче за мене та інших. Щоб отак дути щоки та реагувати зі свого ларька.

Цирк: сотні разів прямо безпосередньо брехав на мою особисту адресу; десятки разів зливався від відповісти за це грошима за свою ж брехню на мою особисту адресу і раптом --- я не лізу з іменем і прізвищем наче це якось відміняє прямий перехід на особистості.
Може мені почати брехати, що аля буйхувельник (як ти постійно коверкав мій нік) .... підстав отой потік лайна, яке ти лив?
Я ж без імені прізвища напишу((

Зав'язуйте вже дурня клеїти.
Будуйте на нормальних підставах, а не як схотілося.

По сотом колу 😁😁😁
І ти знов сплутав: це ти переоцінюєш мою значимість --- постійно намагаючись звинуватити в цілому переліку мого впливу та дій, а також приділяючи саме мені відносно інших стільки своєї уваги.
Треш..
Ну постійно мене з собою плутаєш!
Це ж наявне ж.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:39

  jump написав:Україна потерпає від браку кадрів. Нестача фахівців відчувається всюди – як на фронті, так і в тилу. Насамперед страждають від цього підприємства оборонного комплексу. Потрібні спеціалісти або вже працюють, або мобілізовані, або виїхали за кордон.
https://censor.net/biz/resonance/356874 ... a-naslidky

а як же: "раші 2-3 тижні і капут"?
