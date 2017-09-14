budivelnik написав:Призначають.. і що? Цезар призначив Брута своїм заступником і що? Кучма(теоретик) призначив Ющенка(винавча влада) і що? Ющенко призначив Януковича - ну і що? Богдан немало зробив для приходу Зеленського і де тепер Богдан? Зеленський призначив Гончарука і Баканова і де тепер Баканов з Гончаруком....
Тому
Самому не смішно?
Смішно. Що конкуренцію у владі завінегречено до принципу влади.
Дивитися треба не кого призначив, а кого не призначив. Наприклад, не призначив умовного Чорновола. Або умовного Купола звільнили, а купу куп бездосвідних та нефахових комбригів залишили і просунуть вище в генерали.
Смішно, як ви вплив на умовного Летусрока вигадали. Не знаючи всіх факторів впливу на нього. Ще й право на істину узурпували. Може отой саме ваш білий шум є хибним та негативним.
Shaman написав:[quote="5881815:Прохожий" не Зеля едет к железнокопытному с картами мокшанских болот и генеалогическим деревом происхождения усских от угрофинов)))[/quote може Трамп й не знає, де похований засновник Москви - треба йому розкрити очі
Лише в якості ремарки:
*Так от Обговорювати дії можновладців може тільки ОДНА категорія- ПЕНСІОНЕРИ, які живуть по принципу добре описаному в Народній Мудрості Якщо собаці нячсого робити - то вона фаберже вилизує... Обговорювати дії(рішення) групи людей , до категорії яких ніколи не відносився і рішення рівня яких ніколи не приймав - може тільки той кому робити нічого. Всі інші , ЗОБОВЯЗАНІ заради СВОГО МАЙБУТНЬОГО і майбутнього своєї сімї обговорювати тільки ті проблеми які їм ЗАВАЖАЮТЬ СЬОГОДНІ просувати в ЖИТТЯ свої рішення.
А оце все словоблуддя про Порошенко чи Ахметов, чи Зеленського.....* (С) _________________________ А ви тут ще й на Трампа замахуєтесь.
Ви в стані побачити різницю між твердженням У всьому винуваті ( далі по списку) трамп,можновладці, масони,матриця).... і чогось такого Я думаю , що Трамп не правий що прийняв пуйла..і далі опис чого Ви так думаєте)
це називається обговорення Але ж у вас власна думка опонента - це єралашик бо це не написано вищестоячими начальниками... Тоді виходить ви не висловлюєте ВЛАСНУ думку-ви РЕТРАНСЛЮЄТЕ чужу і при цьому ви не розбираєтесь наскільки правильно ви це робите бо дієте копі/пасте..
Не треба вигадувати-то. "Винуваті" -- це у вас. І винуватим ви постійно намагаєтеся виставити мене. В мене розгляд в площині ролі, значення, впливу.
Єралашики тільки у вас... Матриця -- це вже давно природне для суспільства явище --- ілюзія, обман. У всьому, починаючи з глутамату натрія.
Поки виходить одне --- ви чомусь лізете до мене(((((( Якийсь не самодостатній. Спробуйте переконувати читачів)) без опору на вигадки тощо в мій бік.
fox767676 написав:Буданов мудрый как герой анекдота про сову и мышей
лучше давай про "стук железных копыт" ко-ко-ко) и? поводил хуйло вялым по губам железнокопытного в очередной раз и отскочил... а так да, технофашисты/крестоносцы ко-ко-ко)
Он хотя бы попытался приложить усилия Бидон вообще думал что по взмаху волшебной палочки навальнята снесут кремль Смысла спорить тут нет - Запад, особенно Европа, и особенно Украина - проиграли, а персоналии неважны . Козырей не оказалось не только у Зеленского
"Бидон" и близко не позволял хуйлу водить по губам вялым, не расстилал красную дорожку, да и вообще прямо называл хуйла хуйлом в отличии от железнокопытного который походу оказался чисто лошком сладким думаю хуйло с дружбанами ржут нипадеццки вспоминая поездку к трампу в гости
Не треба впадати в істерику і переоцінювати свою значимість Я лізу не до Полковника з Іменем і Прізвищем я не даю неадеквату стати ще більшим неадекватом І роблю це виключно тому що а - бачу що це діє б - вірю що неадекват ще має шанси зрозуміти свою помилку..
А обговорення це ось
Я можу погоджуватись або не погоджуватись ... але точно вислухаю уважно і навіть не на швидкості 1,5... по тій простій причині що Чалий ПОЯСНЮЄ тільки те що РОБИВ на протязі життя.. А от якби він розповідав про роботу в ларьку чи будівництво - моя б реакція могла бути дуже різкою.
Прохожий " Это уже пусть американские граждане оценивают кто кому в их Аляске красные дорожки расстилает Украине важней что за 11 лет (перерыв 2017-2020) при бидонах в Вашингтоне только теряла и не было никаких перспектив переломить ситуацию осень 2022 - бидоны не дают оружие для отвоевения Юга лето 2023 - бидоны нникакой поддержки мятежу Пригожина, он же не стерильный навальненок лето 2024 - "приоткрытая дверь в конце коридора" вместо членства в НАТО здесь и сейчас А сколько американских заказов перешло из Украины в БРИКСовскую Индию послем 2022. Не вина Трампа, что он худо-бедно пытается вытащить Америку из сточной канавы куда ее бросили попередники. Поставить ее на ноги не факт что вообще получится. Да, вчера он получил оплеуху в глазах европейцев и украинцев, но не факт что американцев
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А от якби він розповідав про роботу в ларьку чи будівництво - моя б реакція могла бути дуже різкою.
Два моменти: 1. Не треба вигадувати своїх правил --- тобто вказувати іншому форумчанину, що йому обговорювати на форумі. Ще раз факт у лоба --- 99,9% обговорюють можновладців-управлінців-регуляторів. Тут і зараз. І їм побоку саме ваш білий шум. 2. Від реформування ринку країни ви не ближче за мене та інших. Щоб отак дути щоки та реагувати зі свого ларька.
Цирк: сотні разів прямо безпосередньо брехав на мою особисту адресу; десятки разів зливався від відповісти за це грошима за свою ж брехню на мою особисту адресу і раптом --- я не лізу з іменем і прізвищем наче це якось відміняє прямий перехід на особистості. Може мені почати брехати, що аля буйхувельник (як ти постійно коверкав мій нік) .... підстав отой потік лайна, яке ти лив? Я ж без імені прізвища напишу((
Зав'язуйте вже дурня клеїти. Будуйте на нормальних підставах, а не як схотілося.
По сотом колу 😁😁😁 І ти знов сплутав: це ти переоцінюєш мою значимість --- постійно намагаючись звинуватити в цілому переліку мого впливу та дій, а також приділяючи саме мені відносно інших стільки своєї уваги. Треш.. Ну постійно мене з собою плутаєш! Це ж наявне ж.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 сер, 2025 20:45, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Україна потерпає від браку кадрів. Нестача фахівців відчувається всюди – як на фронті, так і в тилу. Насамперед страждають від цього підприємства оборонного комплексу. Потрібні спеціалісти або вже працюють, або мобілізовані, або виїхали за кордон. https://censor.net/biz/resonance/356874 ... a-naslidky