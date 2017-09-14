|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 16 сер, 2025 20:46
detroytred написав:
Два моменти:
1. Не треба вигадувати своїх правил --- тобто вказувати іншому форумчанину, що йому обговорювати на форумі.
Ще раз факт у лоба --- 99,9% обговорюють можновладців-управлінців-регуляторів. Тут і зараз. І їм побоку саме ваш білий шум.
2. Від реформування ринку країни ви не ближче за мене та інших. Щоб отак дути щоки та реагувати зі свого ларька.
1 Любий дурень може обговорювати любі дурниці
Але це не заважає розумному утримувати дурнів від дурниць
2 Кожен ОТРИМУВАЧ повинен з повагою ставитись до того хто його утримує.
І саме сплата податків на утримання показує вплив на реформування ринку.
ПС( якби ти зараз служив - то міг би зауважити що ти мене захищаєш і тому я повинен за це платити)
Але ж ти не захищаєш... а я все одно тебе утримую. Тому вчись бути вдячним
Так неадекватам цього не зрозуміти, але це не заважає показувати їм де вони неадеквати.
budivelnik
Повідомлень: 26825
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
1
1
Додано: Суб 16 сер, 2025 20:51
какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 16 сер, 2025 20:56, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Повідомлень: 3999
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 20:52
budivelnik написав: detroytred написав:
Два моменти:
1. Не треба вигадувати своїх правил --- тобто вказувати іншому форумчанину, що йому обговорювати на форумі.
Ще раз факт у лоба --- 99,9% обговорюють можновладців-управлінців-регуляторів. Тут і зараз. І їм побоку саме ваш білий шум.
2. Від реформування ринку країни ви не ближче за мене та інших. Щоб отак дути щоки та реагувати зі свого ларька.
1 Любий дурень може обговорювати любі дурниці
Але це не заважає розумному вказувати дурням де вони дурні
2 Кожен ОТРИМУВАЧ повинен з повагою ставитись до того хто його утримує.
І саме сплата податків на утримання показує вплив на реформування ринку.
Так неадекватам цього не зрозуміти, але це не заважає показувати їм де вони неадеквати.
Білий шум місіонера...
Факт - 99,9% форумчан тут і зараз обговорюють і можновладців, і ядрьону зброю, і армію, і т.д.
То так і пиши, що тобі поваги не вистачає.
Але від цього факту ти ближче до реформування ринку країни не станеш.
З реформами аля більше працювати, менше їсти або кожному до дзеркала --- до неадекватів звертайся.
До схочу.
Переконуй.
Я тобі для цього апріорі не потрібен.
Спробуй бути самодостатнім... місіонером((
detroytred
Повідомлень: 25110
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 20:55
fox767676 написав:
какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских по Киеву\Волыни осенью(10%)
Знов цей Зеленський. Вважаю що потрібно у шльопках входити у Овальний кабінет ))) Бо військові на колінах з червоною доріжкою, то ще не приниження )))
stm
Повідомлень: 5951
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 20:57
Сьогодні поховали 12 бійців з Львівщини - середній вік 43 роки...
Тільки в чотирьох - менше 40(24, 32, 33, 38)
budivelnik
Повідомлень: 26825
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
1
1
Додано: Суб 16 сер, 2025 20:58
fox767676 написав:Прохожий
"
Это уже пусть американские граждане оценивают кто кому в их Аляске красные дорожки расстилает
Украине важней что за 11 лет (перерыв 2017-2020) при бидонах в Вашингтоне только теряла и не было никаких перспектив переломить ситуацию
осень 2022 - бидоны не дают оружие для отвоевения Юга
лето 2023 - бидоны нникакой поддержки мятежу Пригожина, он же не стерильный навальненок
лето 2024 - "приоткрытая дверь в конце коридора" вместо членства в НАТО
здесь и сейчас
А сколько американских заказов перешло из Украины в БРИКСовскую Индию послем 2022.
Не вина Трампа, что он худо-бедно пытается вытащить Америку из сточной канавы куда ее бросили попередники. Поставить ее на ноги не факт что вообще получится.
Да, вчера он получил оплеуху в глазах европейцев и украинцев, но не факт что американцев
Трамп поступово вияснює точки консенсусу всіх зацікавлених сторін, та намагається "як не миттям, так катанням" заключення угоди.
flyman
Повідомлень: 40429
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
1
3
Додано: Суб 16 сер, 2025 20:58
stm написав: fox767676 написав:
какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских по Киеву\Волыни осенью(10%)
Знов цей Зеленський. Вважаю що потрібно у шльопках входити у Овальний кабінет ))) Бо військові на колінах з червоною доріжкою, то ще не приниження )))
Quod licet Iovi, non licet bovi
fox767676
Повідомлень: 3999
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 20:59
барабашов написав: pesikot написав:
так Banderlog, UA, Letusrock, _hunter, Schmit саме цього і хочуть
Сюди Расію, а самі до Європи
а ты Коткин куда сорвёшь когти если в Чернигов в границах 91года(до путча) вернётся рублёвая зона?
Или за подвигом потужного героя дело не постоит и скаутопластунопионеры отряда им.Ст.Анд.Биндеры будут перед твоим бюстом в синем уголке честь отдавать?
Ты обиделся, что я забыл тебя упомянуть ? )
Так пишу, Шуба тоже в их рядах.
Сам хочет, чтобы не Мариуполь, а Жданов
Но дети в Мюнхене, а сам в Турции )
Любой почитатель вЯликой России предпочитает её любить из Европы - это давняя российская традиция )
pesikot
Повідомлень: 11894
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1259 раз.
2
2
