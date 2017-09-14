RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Два моменти:
1. Не треба вигадувати своїх правил --- тобто вказувати іншому форумчанину, що йому обговорювати на форумі.
Ще раз факт у лоба --- 99,9% обговорюють можновладців-управлінців-регуляторів. Тут і зараз. І їм побоку саме ваш білий шум.
2. Від реформування ринку країни ви не ближче за мене та інших. Щоб отак дути щоки та реагувати зі свого ларька.
1 Любий дурень може обговорювати любі дурниці
Але це не заважає розумному утримувати дурнів від дурниць
2 Кожен ОТРИМУВАЧ повинен з повагою ставитись до того хто його утримує.
І саме сплата податків на утримання показує вплив на реформування ринку.
ПС( якби ти зараз служив - то міг би зауважити що ти мене захищаєш і тому я повинен за це платити)
Але ж ти не захищаєш... а я все одно тебе утримую. Тому вчись бути вдячним

Так неадекватам цього не зрозуміти, але це не заважає показувати їм де вони неадеквати.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:51

какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 20:56, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Два моменти:
1. Не треба вигадувати своїх правил --- тобто вказувати іншому форумчанину, що йому обговорювати на форумі.
Ще раз факт у лоба --- 99,9% обговорюють можновладців-управлінців-регуляторів. Тут і зараз. І їм побоку саме ваш білий шум.
2. Від реформування ринку країни ви не ближче за мене та інших. Щоб отак дути щоки та реагувати зі свого ларька.
1 Любий дурень може обговорювати любі дурниці
Але це не заважає розумному вказувати дурням де вони дурні
2 Кожен ОТРИМУВАЧ повинен з повагою ставитись до того хто його утримує.
І саме сплата податків на утримання показує вплив на реформування ринку.

Так неадекватам цього не зрозуміти, але це не заважає показувати їм де вони неадеквати.

Білий шум місіонера...
Факт - 99,9% форумчан тут і зараз обговорюють і можновладців, і ядрьону зброю, і армію, і т.д.

То так і пиши, що тобі поваги не вистачає.
Але від цього факту ти ближче до реформування ринку країни не станеш.

З реформами аля більше працювати, менше їсти або кожному до дзеркала --- до неадекватів звертайся.
До схочу.
Переконуй.
Я тобі для цього апріорі не потрібен.
Спробуй бути самодостатнім... місіонером((
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:55

  fox767676 написав:какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских по Киеву\Волыни осенью(10%)

Знов цей Зеленський. Вважаю що потрібно у шльопках входити у Овальний кабінет ))) Бо військові на колінах з червоною доріжкою, то ще не приниження )))
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:57

Сьогодні поховали 12 бійців з Львівщини - середній вік 43 роки...
Тільки в чотирьох - менше 40(24, 32, 33, 38)
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:58

  fox767676 написав:Прохожий "
Это уже пусть американские граждане оценивают кто кому в их Аляске красные дорожки расстилает
Украине важней что за 11 лет (перерыв 2017-2020) при бидонах в Вашингтоне только теряла и не было никаких перспектив переломить ситуацию
осень 2022 - бидоны не дают оружие для отвоевения Юга
лето 2023 - бидоны нникакой поддержки мятежу Пригожина, он же не стерильный навальненок
лето 2024 - "приоткрытая дверь в конце коридора" вместо членства в НАТО
здесь и сейчас
А сколько американских заказов перешло из Украины в БРИКСовскую Индию послем 2022.
Не вина Трампа, что он худо-бедно пытается вытащить Америку из сточной канавы куда ее бросили попередники. Поставить ее на ноги не факт что вообще получится.
Да, вчера он получил оплеуху в глазах европейцев и украинцев, но не факт что американцев

Трамп поступово вияснює точки консенсусу всіх зацікавлених сторін, та намагається "як не миттям, так катанням" заключення угоди.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:58

  stm написав:
  fox767676 написав:какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских по Киеву\Волыни осенью(10%)

Знов цей Зеленський. Вважаю що потрібно у шльопках входити у Овальний кабінет ))) Бо військові на колінах з червоною доріжкою, то ще не приниження )))


Quod licet Iovi, non licet bovi
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 20:59

  барабашов написав:
  pesikot написав:так Banderlog, UA, Letusrock, _hunter, Schmit саме цього і хочуть

Сюди Расію, а самі до Європи

а ты Коткин куда сорвёшь когти если в Чернигов в границах 91года(до путча) вернётся рублёвая зона?
Или за подвигом потужного героя дело не постоит и скаутопластунопионеры отряда им.Ст.Анд.Биндеры будут перед твоим бюстом в синем уголке честь отдавать?


Ты обиделся, что я забыл тебя упомянуть ? )

Так пишу, Шуба тоже в их рядах.
Сам хочет, чтобы не Мариуполь, а Жданов

Но дети в Мюнхене, а сам в Турции )

Любой почитатель вЯликой России предпочитает её любить из Европы - это давняя российская традиция )
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:З реформами аля більше працювати, менше їсти або кожному до дзеркала --- до неадекватів звертайся
Це ЄДИНИЙ доступний на протязі власного життя алгоритм дій людини яка хоче стати успішною

Те що пожиттєвий халявщик який все життя отримував без привязки до зробленого думає по іншому-це наслідок його примітивного погляду на життя.

ПС
Хтось може нашому примітиву показати реальні варіанти досягнення успіху без прикладання зусиль і не через лотарею або бабка померла... ?

ППС
а може ти покажеш такі варіанти
От щоб йшов, тут раз можновладці підкинули і ти за рік(пять-десять) багатий?
Бо якщо 20-30 то це вже до мене.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:02

  fox767676 написав:какие варианты развития событий:

Трамп уже "нагнул" Путина ... чисто по-пацански ... обосрался ...

PS. И это же ты писал, что во втором квартале па-любому будет РПВ, железные ко-ко-ко-пыта Трампа
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 16 сер, 2025 21:07, всього редагувалось 1 раз.
