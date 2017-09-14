|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:02
flyman написав:
Трамп поступово вияснює точки консенсусу всіх зацікавлених сторін, та намагається "як не миттям, так катанням" заключення угоди.
Но русские над ним издеваются это факт
И глупо думать что это он такой мазохист, просто оказалось что у него тоже почти нет карт, а надо срочно что-то делать чтобы остановить смычку московско-пекинского ига, вот и импровизирует на ходу. Не ради себя короче унижается, а ради когда-то великой державы
fox767676
Повідомлень: 4008
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:15
fox767676 написав:
какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)
Шо заважало це зробити у 2022?
Vadim_
Повідомлень: 3913
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:15
Это вот кто любит сравнивать закат СССР времени перестройки, то хочу обратить внимание на нюанс.
Тогла СССР был последней инстанцией - на нем держались все Афганистаны\Кубы\Анголы, а у самого СССР "подписки" , у кого можно было попросит помощь, не было. "Трудно быть богом". В то время как у США было куча экономически и миллитарно автономных союзников. Сейчас похоже ситуация почти противоположная
fox767676
Повідомлень: 4008
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:15
budivelnik написав: detroytred написав:
З реформами аля більше працювати, менше їсти або кожному до дзеркала --- до неадекватів звертайся
Це ЄДИНИЙ доступний на протязі власного життя алгоритм дій людини яка хоче стати успішною
Те що пожиттєвий халявщик який все життя отримував без привязки до зробленого думає по іншому-це наслідок його примітивного погляду на життя.
ПС
Хтось може нашому примітиву показати реальні варіанти досягнення успіху без прикладання зусиль і не через лотарею або бабка померла... ?
ППС
а може ти покажеш такі варіанти
От щоб йшов, тут раз можновладці підкинули і ти за рік(пять-десять) багатий?
Бо якщо 20-30 то це вже до мене.
Навіть оцей варіант "більше працювати, менше їсти" має інші форми:
- "більше працювати"
- "ефективніше працювати"
Тобто без "менше їсти".
Але реформатори ринків країн дають інший рецепт --- працювати в більш сприятливих для подальшого розвитку умовах.
І різниця між цими реформаторами в тому, що кожен пропонує свій варіант сприятливих умов, свої методи створення сприятливих умов.
Кейнс - через держрегулювання.
Фрідмана - через монетаризм.
І т.д.
Лише хеній тутошній співає кеп-очевидне банальне примітивне --- більше працювати, менше їсти.
Або хфантастичне --- якщо кожен підійде до дзеркала.
Але його не поважають та не визнали в світі.
Треш. Ти кумедний місіонер. Дійсно кумедний.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 16 сер, 2025 21:17, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Повідомлень: 25112
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:16
Кабмін дозволив бригадам напряму купувати пікапи( в тому числі і б/у) за рахунок коштів напряму виділених бригадам(4,3 млрд / 110 бригад=40 млн грн на бригаду.. це добре, погано що так пізно)
budivelnik
Повідомлень: 26829
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:16
Vadim_ написав:
Шо заважало це зробити у 2022?
співвідношення сил
fox767676
Повідомлень: 4008
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:17
pesikot написав: барабашов написав: pesikot написав:
так Banderlog, UA, Letusrock, _hunter, Schmit саме цього і хочуть
Сюди Расію, а самі до Європи
а ты Коткин куда сорвёшь когти если в Чернигов в границах 91года(до путча) вернётся рублёвая зона?
Или за подвигом потужного героя дело не постоит и скаутопластунопионеры отряда им.Ст.Анд.Биндеры будут перед твоим бюстом в синем уголке честь отдавать?
Ты обиделся, что я забыл тебя упомянуть ? )
Так пишу, Шуба тоже в их рядах.
Сам хочет, чтобы не Мариуполь, а Жданов
Но дети в Мюнхене, а сам в Турции )
Любой почитатель вЯликой России предпочитает её любить из Европы - это давняя российская традиция )
Так, стоп, не в Турции я, пусть в Норильске или Магадане для успокоения твоего дедуктивного метода.
Ты в каких рядах по остановке сил наступающе-бухающего противника стоишь/сидишь/лежишь на моменте и припас ли для себя последнюю лимонку шоб перед отрядом кадыровцев успеть всунуть её себе под броник?
барабашов
Повідомлень: 5295
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:19
fox767676 написав: flyman написав:
Трамп поступово вияснює точки консенсусу всіх зацікавлених сторін, та намагається "як не миттям, так катанням" заключення угоди.
Но русские над ним издеваются это факт
И глупо думать что это он такой мазохист, просто оказалось что у него тоже почти нет карт, а надо срочно что-то делать чтобы остановить смычку московско-пекинского ига, вот и импровизирует на ходу. Не ради себя короче унижается, а ради когда-то великой державы
трамп куплен кгб/фсб ещё в начале 90-х , поэтому он так сейчас извивается и несёт пургу- типа я дебил
Vadim_
Повідомлень: 3913
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:21
fox767676 написав: flyman написав:
Трамп поступово вияснює точки консенсусу всіх зацікавлених сторін, та намагається "як не миттям, так катанням" заключення угоди.
Но русские над ним издеваются это факт
И глупо думать что это он такой мазохист, просто оказалось что у него тоже почти нет карт, а надо срочно что-то делать чтобы остановить смычку московско-пекинского ига
, вот и импровизирует на ходу. Не ради себя короче унижается, а ради когда-то великой державы
Как в одной голове умещается, что двигаться в сторону западного мира - это не актуально, нужно было в азиатский мир двигатся, точнее в китайский
И вот это выделеное ...
Но если предположить, что номерной фокс - россиянин, то всё норм.
У россиян и не такое живет в мозгах, полушария там не дружат между собой, как говорил Мединский - лишняя хромосома )
pesikot
Повідомлень: 11898
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1259 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:21
pesikot написав: _hunter написав:
А вот и детали подъехали - почему обед отменили: за ЗАЭС договориться не получилось. Даже в обмен на "курщину".
Как вы теперь на сковородке крутитесь ...
Обед отменили, потому что встреча закончилась ничем, от слова "совсем" )
Очікувано, що Трампу не вдалося вибити кращих умов, ніж були 17-23 квітня.
Але ж Трамп міг виголосити так званий "не узгоджний" план з фейковими умовами (хз для чого, зефани обгрунтують собі будь-яку дурню).
Чи тепер це виглядає тупо і не логічно?
А з піною заявляти, що попередній план миру був не узгоджний, то було логічно?
Так отож.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 16 сер, 2025 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Повідомлень: 5145
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
Профіль
