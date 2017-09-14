RSS
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:22

Vadim_
меньше гордона надо было смотреть
тогда бы и не оказались там где оказались
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4008
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:22

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Шо заважало це зробити у 2022?


співвідношення сил

У було більше тоді?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3913
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:24

  барабашов написав:Так, стоп, не в Турции я, пусть в Норильске или Магадане для успокоения твоего дедуктивного метода.


Но ты в Турции, факт

Сидишь в турецком кафе и пускаеш скупую слезу по подмосковным березкам )

PS. Как там твой диабет ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11898
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:24

  fox767676 написав:
  flyman написав:Трамп поступово вияснює точки консенсусу всіх зацікавлених сторін, та намагається "як не миттям, так катанням" заключення угоди.


Но русские над ним издеваются это факт
И глупо думать что это он такой мазохист, просто оказалось что у него тоже почти нет карт, а надо срочно что-то делать чтобы остановить смычку московско-пекинского ига, вот и импровизирует на ходу. Не ради себя короче унижается, а ради когда-то великой державы

Над Діогеном теж знущалися, і що? Якщо Трамп шукає потрібний варіант, який задовільнить всі зацікавлені сторони, то персональні випади ігноруються заради досягнення поставленої цілі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40439
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Навіть оцей варіант "більше працювати, менше їсти" має інші форми:
Ти не уважний...
Я ж практик а тому описував алгоритм від самого початку
В ньому кілька кроків
Якщо відсутній первинний капітал..
Крок перший - працюєш 220 годин, їсиш з заробленого в 160 годин , різницю відкладаєш в інструменти/технології/професійну підготовку..
Цей крок тягнеться років 5
Крок другий - працюєш 200 годин , їсиш з заробленого в 150 годин( в тебе піднялась продуктивність , а тому працювати став менше, а споживати і відкладати - більше)
Ще років пять
Крок третій - набираєш бригаду яка буде робити те що ти робив перших 10 років і забезпечуючи її своїми інструментами/технологіями/замовленнями - перестаєш працювати фізично і працюєш керуючи бригадою - 150 годин , на споживання витрачаєш те що заробив 100 годин ( при цьому рівень твоїх доходів в ДВА рази вище ніж середній по Україні)
Крок четвертий - піднімаєш свій рівень житла (машина/квартира/відпочинок) єдина умова витрати на більше ніж заробляєш - ще 5 років
Далі ти на роздоріжжі
Або ти затятий і розширюєшся...
Або в дупі бачив і збільшуєш споживання розраховуючи так щоб вистарчило прожити ще й на пенсії..

ПС
Після 15 років роботи , ти ВИТРАЧАЄШ більше ніж такий самий як і ти , який витрачав все що заробляв перших 15 років працюючи разом з тобою.

ППС
в залежності від того яка політика Фрідмана чи Кейнса - перемогла - робиш те саме що й мав робити з урахуванням особливостей того що перемогло (дорогі гроші чи дешеві гроші)
При цьому
Якщо можновладці будуть діяти як лайно в ополонці 5 років по фрідману а 5 років по кенсу+ 10 років по олігархічному - тобі по барабану
Твій алгоритм від цього не змінюється
Але отримаєш перевагу перед тими хто вирішив що буде працювати
а - тільки тоді коли переможе кейнсіанство
б - тільки тоді коли монетаризм...
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 16 сер, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26829
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:27

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Трамп поступово вияснює точки консенсусу всіх зацікавлених сторін, та намагається "як не миттям, так катанням" заключення угоди.


Но русские над ним издеваются это факт
И глупо думать что это он такой мазохист, просто оказалось что у него тоже почти нет карт, а надо срочно что-то делать чтобы остановить смычку московско-пекинского ига, вот и импровизирует на ходу. Не ради себя короче унижается, а ради когда-то великой державы

трамп куплен кгб/фсб ещё в начале 90-х , поэтому он так сейчас извивается и несёт пургу- типа я дебил

не пробував купити людину в якої все є і/або якій нічого не потрібно?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40439
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:29

  pesikot написав:
  барабашов написав:Так, стоп, не в Турции я, пусть в Норильске или Магадане для успокоения твоего дедуктивного метода.


Но ты в Турции, факт

Сидишь в турецком кафе и пускаеш скупую слезу по подмосковным березкам )

PS. Как там твой диабет ? )

Ты пил сегодня валерьянку разбавленную настоящей руцкой вотткой 1 к 10, ну как твоя родня с Чердыни привыкла зимой греться, а зима ж у вас там с сентября по твою днюху?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:30

  fox767676 написав:Vadim_
меньше гордона надо было смотреть
тогда бы и не оказались там где оказались

Це ви мені рядовому оператору РЛС у 1991 році чі головнокомандуючому чі верховному командуючему у 2025 ???
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3913
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:32

  flyman написав:Над Діогеном теж знущалися, і що? Якщо Трамп шукає потрібний варіант, який задовільнить всі зацікавлені сторони, то персональні випади ігноруються заради досягнення поставленої цілі.

Так , Трамп давно пройшов всі ступені піраміди Маслова знизу догори
Треба вже робити напрацювання на історичне безсмертя
Сучасні американці наврядчи оцінять, а ось їх нащадки років через 50-100 зрозуміють і поставлять пам'ятники в кожній школі. Будуть порівнювати з Карлом Мартелом, Джорджем Вашингтоном та Рузвельтом
Щодо України то не впевнений... Скоріш за все, завдяки ньому буде збережена значна частина генофонду, а ось щодо державності то тут все неочевидно..
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 21:33, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4008
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:33

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  барабашов написав:Так, стоп, не в Турции я, пусть в Норильске или Магадане для успокоения твоего дедуктивного метода.


Но ты в Турции, факт

Сидишь в турецком кафе и пускаеш скупую слезу по подмосковным березкам )

PS. Как там твой диабет ? )

Ты пил сегодня валерьянку разбавленную настоящей руцкой вотткой 1 к 10, ну как твоя родня с Чердыни привыкла зимой греться, а зима ж у вас там с сентября по твою днюху?

абидятся , там водку розбавляют спиртом или боярой
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3913
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
