Ти не уважний...Я ж практик а тому описував алгоритм від самого початкуВ ньому кілька кроківЯкщо відсутній первинний капітал..Крок перший - працюєш 220 годин, їсиш з заробленого в 160 годин , різницю відкладаєш в інструменти/технології/професійну підготовку..Цей крок тягнеться років 5Крок другий - працюєш 200 годин , їсиш з заробленого в 150 годин( в тебе піднялась продуктивність , а тому працювати став менше, а споживати і відкладати - більше)Ще років пятьКрок третій - набираєш бригаду яка буде робити те що ти робив перших 10 років і забезпечуючи її своїми інструментами/технологіями/замовленнями - перестаєш працювати фізично і працюєш керуючи бригадою - 150 годин , на споживання витрачаєш те що заробив 100 годин ( при цьому рівень твоїх доходів в ДВА рази вище ніж середній по Україні)Крок четвертий - піднімаєш свій рівень житла (машина/квартира/відпочинок) єдина умова витрати на більше ніж заробляєш - ще 5 роківДалі ти на роздоріжжіАбо ти затятий і розширюєшся...Або в дупі бачив і збільшуєш споживання розраховуючи так щоб вистарчило прожити ще й на пенсії..ПСПісля 15 років роботи , ти ВИТРАЧАЄШ більше ніж такий самий як і ти , який витрачав все що заробляв перших 15 років працюючи разом з тобою.