Додано: Суб 16 сер, 2025 22:01

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Навіть оцей варіант "більше працювати, менше їсти" має інші форми: Навіть оцей варіант "більше працювати, менше їсти" має інші форми: Ти не уважний...

Я ж практик а тому описував алгоритм від самого початку

В ньому кілька кроків

Якщо відсутній первинний капітал..

Крок перший - працюєш 220 годин, їсиш з заробленого в 160 годин , різницю відкладаєш в інструменти/технології/професійну підготовку..

Цей крок тягнеться років 5

Крок другий - працюєш 200 годин , їсиш з заробленого в 150 годин( в тебе піднялась продуктивність , а тому працювати став менше, а споживати і відкладати - більше)

Ще років пять

Крок третій - набираєш бригаду яка буде робити те що ти робив перших 10 років і забезпечуючи її своїми інструментами/технологіями/замовленнями - перестаєш працювати фізично і працюєш керуючи бригадою - 150 годин , на споживання витрачаєш те що заробив 100 годин ( при цьому рівень твоїх доходів в ДВА рази вище ніж середній по Україні)

Крок четвертий - піднімаєш свій рівень житла (машина/квартира/відпочинок) єдина умова витрати на більше ніж заробляєш - ще 5 років

Далі ти на роздоріжжі

Або ти затятий і розширюєшся...

Або в дупі бачив і збільшуєш споживання розраховуючи так щоб вистарчило прожити ще й на пенсії..



ПС

Після 15 років роботи , ти ВИТРАЧАЄШ більше ніж такий самий як і ти , який витрачав все що заробляв перших 15 років працюючи разом з тобою. Ти не уважний...Я ж практик а тому описував алгоритм від самого початкуВ ньому кілька кроківЯкщо відсутній первинний капітал..Крок перший - працюєш 220 годин, їсиш з заробленого в 160 годин , різницю відкладаєш в інструменти/технології/професійну підготовку..Цей крок тягнеться років 5Крок другий - працюєш 200 годин , їсиш з заробленого в 150 годин( в тебе піднялась продуктивність , а тому працювати став менше, а споживати і відкладати - більше)Ще років пятьКрок третій - набираєш бригаду яка буде робити те що ти робив перших 10 років і забезпечуючи її своїми інструментами/технологіями/замовленнями - перестаєш працювати фізично і працюєш керуючи бригадою - 150 годин , на споживання витрачаєш те що заробив 100 годин ( при цьому рівень твоїх доходів в ДВА рази вище ніж середній по Україні)Крок четвертий - піднімаєш свій рівень житла (машина/квартира/відпочинок) єдина умова витрати на більше ніж заробляєш - ще 5 роківДалі ти на роздоріжжіАбо ти затятий і розширюєшся...Або в дупі бачив і збільшуєш споживання розраховуючи так щоб вистарчило прожити ще й на пенсії..ПСПісля 15 років роботи , ти ВИТРАЧАЄШ більше ніж такий самий як і ти , який витрачав все що заробляв перших 15 років працюючи разом з тобою. Це у тебе туго з пам'яттю на свої пісні.

Про інвестувати 50% від трьох мінімалок, а на другу половину жити родиною роками. Це у тебе туго з пам'яттю на свої пісні.Про інвестувати 50% від трьох мінімалок, а на другу половину жити родиною роками.

detroytred написав: Ще раз факт тобі у твого лоба ---- як не співай, бажаючих отак "жити" (ще й родиною) більше не стане.

Хоч всі совки совків вимруть.

Навпаки... Ще раз факт тобі у твого лоба ---- як не співай, бажаючих отак "жити" (ще й родиною) більше не стане.Хоч всі совки совків вимруть.Навпаки...

detroytred написав: Тому реформатори ринків не співають, як ти примітивні банальні кеп-очевидності, а змінюють умови в ринку.

На сприятливі. Для його подальшого розвитку.

Це факт. Тому реформатори ринків не співають, як ти примітивні банальні кеп-очевидності, а змінюють умови в ринку.На сприятливі. Для його подальшого розвитку.Це факт.

detroytred написав: Стан первинного накопичення капіталу та первинного перерозподілу капіталу український ринок пройшов в 90-х.

Тому справа саме в подальшому розвитку ринку.

Це теж факт. Хоча ти його заперечуєш, бо намагаєшся встромити свої оті співи. Стан первинного накопичення капіталу та первинного перерозподілу капіталу український ринок пройшов в 90-х.Тому справа саме в подальшому розвитку ринку.Це теж факт. Хоча ти його заперечуєш, бо намагаєшся встромити свої оті співи.

Це не в мене з памятю - це в тебе з цифрами...Пояснюю на пальцях220 годин працюєш...тобто працюєш точно не на мінімалку , якщо працюєш в 3 мінімалки і на 30% більше - то отримуєш 4 мінімалки ... з яких за 50-70% від 4=2-2,8 мінімалки живеш перших 5 роківА що тобі ще робити? Ти ж не курсант в училищі.. чи ти жив в училищі перших 5 років краще ніж я цивільний за 2,8 мінімалки?Що таке - стане не стане?Якщо в тебе все є - то живи як хочешЯкщо в тебе нічого немає - то звідки щось візьметься?До речіВже через 5 років , я жив з сімєю за вище середньої по країні...Ти як тільки став лейтенантом - перших пять років середню отримував?Отже виявляється що перших 10 років ми були в однакових умовах по доходамІ чому ж ти такий супервумний допустив таку фігню?А я що кажу що не змінюють?-змінюють звичайноОт наприклад вчора підійшли до молодшого і запропонували кредит під5-7-9... на три роки 1 млн грн....А минулого року - не пропонувалиІ позаминулого -не пропонувалиЯк думаєш-що сталось ?А сталось наступне - можновладці спитали в практиків і ті сказали що є в банках ліквідність і можна 10-20 млрд грн роздати...Сума ніби й велика, а з другого боку отримають її всього 20 млрд/1 млн = 20 000 осібІ як на зло -тим хто ЖДАВ і ВІРИВ що накінець можновладлці роздадуть - нічого й не перепадеЯк думаєш чому?А тому що банк дає гроші тільки тому хто довів банку що йому ці гроші не потрібні (тобто висока ймовірність повернення)А звідки Банк буде знати що в людинияка помре але не буде напрягатись поки можновладці...є вміння/розуміння як гроші повертати?Це твоя хвороблива фантазіяПереконати тебе в тому що це маразм-я не можу(хоча й старався)Просто для себеЗроби тут опитуванняЧи всім тут присутнім достатньо власного капіталу щоб вони могли вести свій бізнесІ друге питанняПоцікався в них - під який відсоток ці присутні готові взяти позику...- от отримаєш розмір відсотків- порівняєш з країнами де дійсно достатньо капіталу - тоді може й порозумнішаєшПСспробуй піти в банк і взяти під бізнес 1 млн грн... якщо тобі їх дадуть менше ніж під 2-2,5% в місяць - я буду дуже здивований банківській щедрості..При чому ти спробуй банкірів переконати що тобі хто хоче дасть бо не знає куди наявний всунути будеш дико здивований що банкіри тобі запропонують взяти в тебе любу суму під 1,5% в місяць..і чого б це ? адже в них свого нікуди дівати?